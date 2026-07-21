Người TP.HCM chật vật đi bán lại kim cương

Người dân mang kim cương đi bán lại nhưng nhiều cửa hàng ở TP.HCM đã đóng cửa, hoãn, thậm chí từ chối mua lại kim cương.

Nhiều cửa hàng kinh doanh trang sức kim cương tại TP.HCM đóng cửa. Clip: Chánh Trung.

“Mướt mồ hôi” đi bán lại kim cương

Sáng 21/7, nhiều người ở TP.HCM cho biết rất khó bán lại kim cương. Họ đi nhiều nơi nhưng đều không thể bán lại được loại đá quý này dù giấy tờ đầy đủ.

Chị Phượng (ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM) có 1 chiếc nhẫn trang sức và 1 lắc tay gắn kim cương với đầy đủ giấy chứng nhận kiểm định, hoá đơn bán hàng, sổ bảo hành thương hiệu.

"Tôi đã đến 1 tiệm vàng bạc trang sức trong chợ Gò Vấp để hỏi bán lại nhưng nơi này thông báo không mua bán kim cương. Tôi tiếp tục đến một cửa hàng lớn chuyên kinh doanh kim cương trên đường Lê Thánh Tôn thì cửa hàng này tạm ngưng thu mua lại kim cương, hẹn tôi 1 tháng nữa quay lại. Tôi tiếp tục liên hệ qua điện thoại với một số cửa hàng khác nhưng đều nhận được câu trả lời là đang ngưng thu mua lại kim cương".

Một cửa hàng kinh doanh trang sức trên đường Trần Phú (TP.HCM) đã tạm ngưng hoạt động. Ảnh: Chánh Trung.

Còn Mai (ngụ phường Bình Tiên, TP.HCM) thì cho biết: “Thấy nhiều người đi bán lại trang sức kim cương do lo ngại chất lượng nên tôi cũng muốn bán lại chiếc nhẫn trang sức kim cương mua cách đây hơn 5 năm, trị giá khoảng 30 triệu đồng. Trước khi đi bán lại tôi có liên hệ qua điện thoại nhưng tất cả 4 cửa hàng đều tạm ngưng thu mua lại hoặc đang tạm ngưng hoạt động để điều chỉnh hoạt động kinh doanh”.

Tại các hội nhóm Facebook, nhiều người cũng chia sẻ rằng đang không thể bán lại các món trang sức kim cương dù đã đi nhiều nơi. Đi đến đâu, họ cũng nhận được thông báo tạm ngưng thu mua lại kim cương, hẹn thời gian sau quay lại. Nhiều nơi còn thẳng thừng từ chối mua lại trang sức của người bán dù giấy tờ đầy đủ.

Nhiều cửa hàng tiếp tục đóng cửa, ngưng kinh doanh

Trong tháng 7/2026, liên quan đến những biến động trên thị trường cũng như quá trình điều tra vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn, một loạt thương hiệu và cửa hàng kinh doanh kim cương, vàng bạc đá quý tại TP.HCM đã dán thông báo tạm ngưng hoạt động, dừng kinh doanh để tái cấu trúc, tạm ngừng các giao dịch thu đổi hoặc chính thức đóng cửa.

Cửa hàng kinh doanh kim cương nổi tiếng PJA trên đường Võ Văn Tần (Phường Bàn Cờ, TP.HCM) đã thông báo chính thức đóng cửa. Ảnh: Chánh Trung.

Theo ghi nhận ngày 21/7, các cửa hàng đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh, giao dịch có thể kể đến: Ngọc Châu Âu; Tiệm vàng/kim cương Kim Lý; Tiệm vàng/kim cương Ngọc Tâm; PJA Kim Cương; Cashion; Hoàng Thứ Jewelry; Quế Jewelry; Cao Hùng Diamond…

Các tuyến đường vốn có nhiều cửa hàng vàng bạc, kim cương hoạt động sôi động như Lê Thánh Tôn, Ba Tháng Hai, An Dương Vương, Trần Hưng Đạo,… nay trở nên trầm lắng do đóng cửa, ngưng thu mua.

Còn tại nhiều trung tâm thương mại như Vincom, Vạn Hạnh Mall, Nowzone, Lotte Mart… cũng ghi nhận không khí trầm lắng khi một số cửa hàng chuyên kinh doanh trang sức, kim cương thông báo tạm ngưng thu mua lại kim cương.

Đại diện một cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý, trang sức kim cương (xin không nêu tên) tại chợ Chánh, xã Bình Chánh, cho biết sau những vụ việc lùm xùm liên quan đến kim cương vừa qua, nhiều người đổ xô đi bán kim cương. Các cửa hàng vàng bạc trang sức đều tạm ngưng thu mua lại kim cương do áp lực thanh khoản. Vì vậy hiện nay, việc bán lại trang sức kim cương là rất khó khăn, người bán nên cân nhắc để tránh mất thời gian đi lại giao dịch.

Thị trường kim cương tại TP.HCM bắt đầu khủng hoảng từ cuối tháng 5/2026, khi một số người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội chia sẻ trải nghiệm mua kim cương đáng thất vọng với nguồn gốc và chất lượng kim cương không rõ ràng. Ngay lập tức, làn sóng mang kim cương đi bán lại diễn ra rầm rộ.

Khi sự việc đang căng thẳng thì ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty Giám định PNJ (P-Lab, công ty con của PNJ) và chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi buôn lậu. Vụ việc này càng khiến thị trường kim cương càng khủng hoảng trầm trọng.