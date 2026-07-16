Trung Quốc cấp phép cho Apple Intelligence hoạt động trên iPhone

Cơ quan quản lý mạng Trung Quốc chính thức phê duyệt dịch vụ Apple Intelligence trên iPhone, mở đường cho sự kết hợp giữa Apple cùng hai ông lớn công nghệ Alibaba và Baidu tại thị trường tỷ dân.

Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc vừa chính thức thông báo dịch vụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence của nhà Táo đã hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động tại thị trường quốc gia này. Quyết định phê duyệt quan trọng này đã mở đường cho việc chính thức triển khai dịch vụ công nghệ vốn được người tiêu dùng đại lục mong đợi từ lâu.

Theo các quy định pháp lý hiện hành tại quốc gia này, tất cả các doanh nghiệp công nghệ bắt buộc phải đăng ký thành công các mô hình ngôn ngữ lớn và dịch vụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh với cơ quan quản lý trước khi cung cấp rộng rãi cho người dùng.

Nhằm tuân thủ các quy định khắt khe của chính quyền sở tại, dịch vụ trí tuệ nhân tạo mới của hãng công nghệ Mỹ sẽ tích hợp sâu các tính năng và mô hình dữ liệu được phát triển bởi các đối tác nội địa là Baidu và Alibaba. Đại diện phía Alibaba cho biết mô hình trí tuệ nhân tạo Qwen của hãng sẽ được tích hợp trực tiếp vào hệ thống để vận hành trên toàn bộ các hệ điều hành của hệ sinh thái gồm điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân và kính thực tế ảo tại thị trường này.

Đồng thời, đại diện hãng tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc - Baidu cũng xác nhận đang phối hợp chặt chẽ với đối tác ngoại quốc để tối ưu hóa các tính năng thông minh phù hợp nhất với thói quen sử dụng của người tiêu dùng trong nước.

Mặc dù thông báo từ phía cơ quan quản lý không đề cập cụ thể đến ngày ra mắt chính thức của dịch vụ mới, bước đi chiến lược này được kỳ vọng sẽ củng cố vững chắc vị thế cạnh tranh của thương hiệu Mỹ tại thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Thực tế cho thấy doanh số xuất khẩu thiết bị của hãng tại thị trường này đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 24.4% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng đợt phê duyệt lần này, cơ quan quản lý mạng cũng đã cấp phép hoạt động cho dòng điện thoại thông minh chuyên biệt về trí tuệ nhân tạo Nubia Doubao thuộc sở hữu của tập đoàn thiết bị viễn thông ZTE được phát triển cùng đối tác ByteDance.

Theo Reuters