Tiền số Pi lao dốc, giá trị tài sản "bốc hơi" 97%

Giá của đồng tiền số Pi từng một thời “đình đám” nay giảm liên tục không phanh khiến cộng đồng đào Pi “chán nản”. Các nhà đầu tư thì không còn mặn mà gì với dự án này.

Từng là tâm điểm của những cuộc tranh luận nảy lửa và sở hữu lượng người dùng kỷ lục, đồng Pi từ dự án Pi Network đang trải qua những ngày tháng ảm đạm nhất lịch sử. Chuỗi ngày lao dốc không phanh của đồng tiền này không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các nhà đầu cơ, mà còn bộc lộ những góc khuất trần trụi về một mô hình kinh tế thiếu tính thực chất.

Từ đỉnh cao danh vọng đến chu kỳ suy thoái kéo dài

Đầu năm 2025, thị trường tiền mã hóa toàn cầu từng “rúng động” khi mạng lưới Pi Network ghi nhận những bước chuyển dịch lớn, kích hoạt làn sóng niêm yết phiên bản giao dịch IOU (hợp đồng hứa hẹn nợ) trên hàng loạt sàn giao dịch lớn như OKX, Bitget, Gate.io hay Huobi.

Làn sóng truyền thông rầm rộ lúc đó đã đẩy giá trị định giá của đồng Pi chạm mức đỉnh lịch sử (ATH) đạt ngưỡng xấp xỉ 3 USD. Hàng triệu người đào Pi (hay còn gọi là Pioneers) tại Việt Nam và trên thế giới như mở hội, tin rằng ngày hái quả ngọt sau nhiều năm kiên trì "kích tia sét" đã đến.

Tuy nhiên, hào quang đó nhanh chóng vụt tắt. Bước sang năm 2026, đồng Pi chính thức bước vào một đợt suy thoái kéo dài. Các chỉ số kỹ thuật từ CoinMarketCap và các sàn giao dịch lớn liên tục báo đỏ.

Tính đến tháng 7/2026, đồng Pi đã để thủng lưới các mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng, hiện chỉ còn giao dịch quanh ngưỡng 0.08 - 0.10 USD (tương đương khoảng 2.000đ – 2.500 VNĐ).

Tốc độ sụt giảm của đồng Pi qua các mốc thời gian.

Nhìn vào các con số thống kê, đây là một cuộc "bốc hơi" tài sản đáng kinh ngạc:

Giảm hơn 97% giá trị so với mức đỉnh kỷ lục của năm ngoái;

Chỉ tính riêng trong giai đoạn ngắn hạn (từ giữa tháng 6 đến tháng 7/2026), Pi liên tục phá đáy lịch sử mới, bốc hơi thêm hơn 18% giá trị khi đối mặt với áp lực bán tháo kỷ lục.²

Chỉ số Sợ hãi & Tham lam (Fear & Greed Index) đối với đồng tiền này liên tục neo ở mức "Sợ hãi cực độ".

Nút thắt thanh khoản và áp lực từ "cơn bão" rã băng Token

Theo phân tích từ các chuyên gia on-chain, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc giá Pi lao dốc tự do bắt nguồn từ sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa cung và cầu.

Dữ liệu từ trình khám phá khối PiScan cho thấy, mạng lưới đang phải đối mặt với áp lực xả hàng khổng lồ khi lịch trình mở khóa token được kích hoạt. Chỉ tính riêng trong tháng 7/2026, hơn 103 triệu cho đến 127 triệu token Pi đã và đang được rã băng, đưa vào trạng thái lưu thông hoặc chuẩn bị chuyển dịch về ví Mainnet của người dùng.

Khi một lượng cung khổng lồ đổ bộ ra thị trường từ những người khai thác sớm – những người sở hữu lượng coin lớn với chi phí bằng 0 – tâm lý muốn hiện thực hóa lợi nhuận bằng tiền mặt đã đẩy làn sóng bán tháo lên đỉnh điểm.

Ngược lại, ở vế đối diện, dòng tiền mua mới từ các nhà đầu tư quốc tế gần như "đóng băng". Việc các sàn lớn hàng đầu thế giới như Binance hay Coinbase vẫn kiên quyết đứng ngoài cuộc, không niêm yết đồng Pi càng khiến cho bể thanh khoản của đồng coin này trở nên cạn kiệt, không đủ sức để đỡ lại đà rơi tự do.

Phản ứng của giới đầu tư: người rời đi, kẻ tiến thoái lưỡng nan

Sự sụp đổ về giá trị của Pi đã tạo nên một cuộc thanh lọc và phân hóa sâu sắc trong cộng đồng người dùng tại Việt Nam – nơi từng được coi là một trong những "thủ phủ" lớn nhất của Pi Network.

Diễn biến giá của đồng Pi thời gian qua.

Tại các hội nhóm lớn trên mạng xã hội Facebook và Telegram với hàng trăm nghìn thành viên, bầu không khí sôi động trước đây đã được thay thế bằng sự chán nản. Làn sóng người dùng xóa ứng dụng, tắt chế độ nhắc nhở điểm danh ngày càng lan rộng. Nhiều người dùng bày tỏ sự hụt hẫng khi công sức theo đuổi dự án suốt 5-7 năm qua đổi lại một giá trị quá rẻ mạt.

Đối với những nhà đầu cơ lỡ xuống tiền ôm lượng lớn Pi IOU ở vùng giá cao, tình cảnh hiện tại chẳng khác nào một "vũng lầy". Bán ra lúc này đồng nghĩa với việc chấp nhận mức lỗ chia hàng chục lần tài sản, nhưng nếu tiếp tục nắm giữ, họ phải đối mặt với rủi ro đồng coin sẽ rơi vào kịch bản tồi tệ nhất: tiệm cận về 0.

Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận một bộ phận nhỏ những người được gọi là "Pi thủ trung thành". Họ chọn cách nhìn lạc quan, coi đợt sụt giảm này là một chu kỳ tích lũy cần thiết và tận dụng thời điểm giá rẻ để thu mua gom Pi thông qua các giao dịch "chợ đen" tự phát, kỳ vọng vào một đợt phục hồi ngắn hạn khi Core Team tung ra các bản cập nhật mới.

Cảnh báo về bản chất mô hình giá trị

Trái ngược với tâm lý dao động của cộng đồng, giới phân tích blockchain và các chuyên gia tài chính lại tỏ ra không mấy bất ngờ trước kết cục hiện tại của Pi.

Theo các chuyên gia bản chất của mọi đồng tiền mã hóa nằm ở tính phi tập trung và khả năng ứng dụng thực tế. Với Pi Network, dù dự án liên tục công bố các nâng cấp kỹ thuật như chuyển dịch lên Giao thức Protocol v23/v26 hay ra mắt các nền tảng phụ trợ như SoloHost (tính toán AI cục bộ) và PiVerify tại sự kiện Pi2Day 2026, nhưng quyền kiểm soát các nút mạng cốt lõi (Nodes) phần lớn vẫn nằm trong tay đội ngũ sáng lập (Core Team).

Một hệ sinh thái bị kiểm soát quá chặt chẽ sẽ đánh mất đi niềm tin của giới đầu tư tổ chức.

Thêm vào đó, việc dùng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán hàng hóa dịch vụ trực tiếp vẫn là hành vi vi phạm pháp luật tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Rào cản pháp lý này khiến cho tham vọng xây dựng "hệ sinh thái tiêu dùng bằng Pi" của đội ngũ Stanford trở nên xa vời.

Các chuyên gia bảo mật những năm qua cũng liên tục đưa ra lời cảnh báo về rủi ro dữ liệu cá nhân. Để có thể di chuyển Pi về ví hợp lệ, hàng triệu người dùng đã phải thực hiện quy trình xác thực danh tính (KYC) gắt gao, cung cấp toàn bộ thông tin nhạy cảm từ Căn cước công dân, Hộ chiếu cho đến quét sinh trắc học khuôn mặt.

Việc tập trung một kho dữ liệu khổng lồ trong bối cảnh giá trị đồng coin lao dốc khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ thông tin cá nhân bị rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích.

Tương lai nào cho đồng Pi?

Bức tranh tương lai của Pi Network hiện tại đang bị chia cắt bởi 3 kịch bản chính:

Kịch bản 1 (chiếm 70% khả năng): Đi tìm đáy mới. Nếu áp lực rã băng token trong các tháng tới không giảm và đội ngũ Core Team không tìm được nguồn cầu thực tế để cân bằng, giá Pi IOU sẽ tiếp tục trượt dài xuống vùng 0.05 USD hoặc thấp hơn, biến dự án thành một "zombie coin" – sống vật vờ nhưng không có khối lượng giao dịch.

Kịch bản 2 (chiếm 20% khả năng): Hồi phục kỹ thuật. Xảy ra khi thị trường tiền mã hóa nói chung bước vào giai đoạn bùng nổ (Altcoin Season) giúp dòng tiền đầu cơ lan tỏa, kết hợp với việc hoàn tất nâng cấp các hợp đồng thông minh (Smart Contracts) hỗ trợ NFT hoặc DeFi trên mạng lưới Pi, giúp kéo giá trở lại vùng 0.15 - 0.20 USD.

Kịch bản 3 (khả năng thấp): Cú hích Open Mainnet toàn diện. Khi tường lửa đóng được gỡ bỏ hoàn toàn, cho phép nạp rút tự do giữa ví cá nhân và các sàn giao dịch. Khi đó, mức giá IOU hiện tại sẽ bị xóa bỏ để thị trường tự định giá lại từ đầu. Kịch bản này được ví như một canh bạc "được ăn cả, ngã về không", hoặc là Pi sẽ sập hoàn toàn về sát mức 0 do áp lực xả hàng tỷ coin của toàn thế giới, hoặc sẽ vụt sáng nếu chứng minh được giá trị sử dụng đột phá.