Cú bắt tay lịch sử: Sega từng cứu Nvidia khỏi án phá sản ra sao?

Tập đoàn công nghệ Nvidia được thành lập vào năm 1993 như một doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ với mục tiêu ban đầu là phát triển đồ họa ba chiều cho các trò chơi điện tử và phương tiện truyền thông. Ngày nay tất cả mọi người đều biết đến Nvidia như một gã khổng lồ trong ngành công nghiệp chip xử lý đồ họa. Các bộ xử lý của hãng hiện đang cung cấp sức mạnh cho những tựa game đỉnh cao và thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Quyền lực của doanh nghiệp lớn đến mức dù từng sụt giảm tới 1.000 tỷ USD giá trị thị trường trong năm 2026 thì tập đoàn này vẫn vững vàng vượt qua sóng gió.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng tập đoàn này từng suýt ngưng hoạt động vào năm 1996 sau khi thất bại trong việc thực hiện một hợp đồng quan trọng cho tập đoàn Sega. Khi đó tập đoàn sản xuất máy chơi game đình đám này đang trong quá trình phát triển dòng máy Dreamcast và đã chọn Nvidia làm đơn vị sản xuất chip đồ họa. Thật không may doanh nghiệp khởi nghiệp khi đó đã đổ toàn bộ nguồn lực tài chính vào một phương pháp dựng hình đồ họa lỗi thời khiến hợp đồng bị hủy bỏ. Mất đi thương vụ này công ty không còn đủ kinh phí để duy trì các hoạt động vận hành cơ bản.

Dù vậy, người đứng đầu chi nhánh Sega tại Mỹ là ông Shoichiro Irimajiri vẫn đặt niềm tin vào định hướng của tập đoàn và giám đốc điều hành Jensen Huang. Theo gợi ý của ông Shoichiro Irimajiri tập đoàn Sega đã quyết định đầu tư 5 triệu USD vào công ty này. Khoản tiền cứu cánh đó tương đương khoảng 10,6 triệu USD theo giá trị hiện tại sau khi tính đến yếu tố lạm phát. Doanh nghiệp bán dẫn lớn nhất thế giới hiện nay có lẽ đã không thể tồn tại và đạt đến vị thế thống trị nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ đối tác Nhật Bản vào thời điểm khủng hoảng đó.

Với khoản tiền 5 triệu USD nhận được công ty chỉ có vỏn vẹn sáu tháng để sinh tồn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đội ngũ kỹ sư đã tập trung phát triển thành công dòng chip RIVA 128 tương thích hoàn hảo với giao diện phần mềm DirectX của Microsoft. Sản phẩm nhanh chóng trở thành một cú hích lớn trên thị trường với hơn một triệu đơn vị được tiêu thụ. Bước ngoặt này tạo tiền đề cho sự ra đời của bộ xử lý đồ họa đầu tiên vào năm 1999 cũng là năm doanh nghiệp chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán. Sau này tập đoàn Sega đã bán lại toàn bộ cổ phần và thu về 15 triệu USD gấp ba lần khoản đầu tư ban đầu.

Theo BGR