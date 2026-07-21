Tin nóng công nghệ 21/7: Google phát triển chip AI mới, Pháp mạnh tay với mạng xã hội

Google phát triển chip mới nhằm tăng hiệu quả vận hành AI Gemini, trong khi Pháp tiến gần lệnh cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Samsung và Valeo cũng có những động thái đáng chú ý trong ngày công nghệ 21/7.

1. Pháp tiến gần lệnh cấm mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi

Ủy ban hòa giải của Quốc hội Pháp nhất trí với dự thảo cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Tổng thống Emmanuel Macron muốn quy định được áp dụng ngay từ đầu năm học vào tháng 9, song văn bản vẫn cần Hạ viện và Thượng viện thông qua.

Các ứng dụng mạng xã hội hiển thị trên một chiếc điện thoại. Ảnh: Reuters.

Các nền tảng sẽ phải triển khai hệ thống xác minh tuổi được cơ quan bảo vệ dữ liệu Pháp chấp thuận. Dự luật còn cấm điện thoại thông minh trong trường trung học, nối tiếp xu hướng siết mạng xã hội với trẻ em sau khi Australia áp dụng lệnh cấm tương tự với người dưới 16 tuổi.

2. Samsung ra thẻ tín dụng đầu tiên tại Mỹ

Samsung vừa giới thiệu Galaxy Card, thẻ tín dụng đồng thương hiệu đầu tiên của hãng tại Mỹ, hợp tác với ngân hàng Barclays và sử dụng mạng lưới Visa. Người dùng có thể đăng ký, theo dõi chi tiêu, quản lý tài khoản và đổi thưởng trong Samsung Wallet, ứng dụng ví điện tử trên điện thoại Galaxy.

Thẻ tín dụng Galaxy Card được Samsung phát hành tại thị trường Mỹ. Ảnh: Samsung.

Thẻ hoàn lại 5% khi khách hàng mua sản phẩm Samsung, cùng phần thưởng cho thanh toán qua Samsung Wallet và một số nhóm chi tiêu khác. Động thái này đưa Samsung cạnh tranh trực tiếp hơn với Apple trong lĩnh vực thanh toán, đồng thời cho thấy hãng muốn biến điện thoại thành trung tâm quản lý tiền bạc.

3. Động cơ drone mới giảm phụ thuộc vào vật liệu hiếm

Valeo, tập đoàn Pháp chuyên cung cấp công nghệ và linh kiện ô tô, sẽ phát triển động cơ điện cho drone của Harmattan AI, công ty chế tạo các hệ thống quốc phòng tự hành. Động cơ dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự, dự kiến được sản xuất tại Pháp từ đầu năm 2027.

Động cơ điện do Valeo phát triển cho drone, không sử dụng đất hiếm nặng. Ảnh: Valeo.

Điểm đáng chú ý là động cơ không sử dụng đất hiếm nặng, nhóm nguyên tố thường xuất hiện trong nam châm hiệu suất cao. Valeo cho biết công nghệ này giúp hạn chế sự phụ thuộc vào vật liệu chiến lược, giảm nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và tăng khả năng tự chủ cho ngành drone châu Âu.

4. Google muốn đưa một phần Gemini vào chip

Theo The Information, Google đang phát triển chip máy chủ mang mật danh Frozen v2, có thể đưa một phần thông tin của mô hình Gemini trực tiếp vào phần cứng. Cách làm này giúp giảm lượng dữ liệu phải di chuyển giữa bộ nhớ và bộ xử lý khi AI trả lời người dùng.

Google đang phát triển chip Frozen v2 nhằm giúp các mô hình Gemini vận hành hiệu quả hơn. Ảnh: The Economic Times.

Google dự kiến triển khai chip sớm nhất vào năm 2028, dù thiết kế vẫn chưa hoàn tất. Hệ thống được cho là có thể phục vụ lượng dữ liệu AI trên mỗi đơn vị điện năng hiệu quả gấp 6-10 lần chip tùy chỉnh hiện nay, nhưng sẽ hoạt động song song chứ không thay thế dòng TPU của hãng.

Theo Reuters, Valeo