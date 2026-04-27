Ngoại trưởng Iran tới Nga gặp ông Putin, thúc đẩy đàm phán chấm dứt chiến tranh

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới Nga để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, trong bối cảnh Tehran gia tăng các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ–Israel với Iran.

Phát biểu với truyền thông Iran khi đến nơi trong hôm 27/4, ông Araghchi cho biết ông tới Nga “với mục tiêu tiếp tục các cuộc tham vấn chặt chẽ giữa Tehran và Moscow về các vấn đề khu vực và quốc tế”.

Nhà ngoại giao này nói cuộc gặp với ông Putin “sẽ là cơ hội tốt để thảo luận về diễn biến của cuộc chiến và đánh giá tình hình mới nhất”.

“Tôi tin rằng các cuộc tham vấn và phối hợp giữa hai nước về vấn đề này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng,” ông nói thêm.

Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp trước đó tại Muscat với các quan chức Oman, khi Iran tìm cách huy động sự ủng hộ của khu vực và quốc tế cho việc nối lại đàm phán.

Washington và Tehran đã đồng ý một lệnh ngừng bắn tạm thời vào ngày 8/4 sau hơn một tháng giao tranh, bắt đầu từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian đang bị căng thẳng bởi tranh chấp liên quan đến vận tải qua eo biển Hormuz và việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran; đồng thời, xung đột song song giữa Israel và Lebanon cũng có nguy cơ làm phức tạp thêm tiến trình đàm phán.

Vai trò của Nga trong tiến trình ngoại giao

Phóng viên Al Jazeera tại Tehran, ông Tohid Asadi, nhận định Nga có thể đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột.

“Chúng ta có một kịch bản giải pháp ngoại giao và một kịch bản đối đầu,” ông Asadi nói.

“Nga sẽ đóng vai trò then chốt trong cả hai, vì vậy Ngoại trưởng Iran có mặt tại đây để tham vấn, nhiều khả năng về cả hai phương án. Chúng ta biết Iran có nhiều yêu cầu và đang cố gắng ưu tiên chúng tùy theo tình hình. Một trong số đó rõ ràng là tình hình tại eo Hormuz, khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn, hoặc nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu mới,” ông nói thêm.

Đàm phán đình trệ, Mỹ vẫn duy trì phong tỏa

Nỗ lực ngoại giao diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump hủy kế hoạch cử đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner tới Islamabad để đàm phán với Iran, với lý do nội bộ Tehran có “mâu thuẫn và hỗn loạn lớn”.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không tham gia đàm phán khi lệnh phong tỏa vẫn còn hiệu lực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng vẫn tiếp tục thực thi phong tỏa, ngăn tàu thuyền ra vào vùng biển Iran.

“Các lực lượng Mỹ đã yêu cầu 38 tàu quay đầu hoặc trở về cảng,” CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X.

Nỗ lực trung gian của Pakistan

Ông Trump cho rằng Iran “đã đưa ra nhiều đề xuất, nhưng chưa đủ”, đồng thời nói các lãnh đạo Iran “có thể đến gặp chúng tôi hoặc gọi điện” nếu muốn nối lại đàm phán.

Trước đó, ông Araghchi mô tả các cuộc thảo luận tại Islamabad là “rất hiệu quả” và cho biết chúng bao gồm việc xem xét “các điều kiện cụ thể để đàm phán giữa Iran và Mỹ có thể tiếp tục”.

Phóng viên Al Jazeera tại Islamabad, ông Osama Bin Javaid, cho biết các quan chức Pakistan vẫn hy vọng ngoại giao có thể thành công.

“Theo một nguồn tin ngoại giao, các diễn biến gần đây đã trở thành chất xúc tác, củng cố quan điểm rằng cần phải chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch,” ông nói.

“Chúng tôi được thông báo tại Islamabad rằng đang dần hình thành một khuôn khổ, tạo nền tảng để tất cả các bên có thể đạt được thỏa thuận – không chỉ Iran và Mỹ, mà cả các quốc gia vùng Vịnh.”

Theo AJ