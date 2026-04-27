Hàng loạt căn cứ Mỹ bị Iran tấn công, quy mô thiệt hại gây tranh cãi

Các mục tiêu quân sự của Mỹ tại 7 quốc gia đã bị Iran tấn công, và Lầu Năm Góc được cho là đang cố gắng che giấu mức độ thiệt hại.

Truyền thông Iran công bố hình ảnh vệ tinh về máy bay E-3G Sentry AWACS của Không quân Mỹ bị phá hủy tại căn cứ không quân Prince Sultan của Arab Saudi trước và sau cuộc tấn công của Iran ngày 27/3. Ảnh: RT.

Số lượng căn cứ quân sự Mỹ bị Iran nhắm mục tiêu tiếp tục gia tăng, khi Washington thừa nhận các cuộc tấn công trên nhiều quốc gia. Trong khi các nguồn quân sự và truyền thông Iran cho rằng hơn một chục căn cứ đã bị tấn công, Lầu Năm Góc dường như đang cố che giấu quy mô phá hủy.

Chỉ vài giờ sau khi Mỹ phát động chiến dịch “Epic Fury” (Cơn thịnh nộ sử thi) vào ngày 28/2, Iran đã tung đòn trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ trên khắp Trung Đông. Giới chức Mỹ xác nhận số lượng địa điểm bị tấn công ngày càng tăng, trong đó căn cứ Prince Sultan tại Arab Saudi trở thành một trong những mục tiêu trọng tâm.

Ẩn sau bức màn kiểm duyệt, ngày càng rõ ràng rằng mức độ thiệt hại có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì Lầu Năm Góc công bố.

Lãnh đạo Mỹ bị tố hạ thấp mức độ thiệt hại

Thiệt hại tại các căn cứ Mỹ ở Trung Đông “tồi tệ hơn nhiều” so với những gì Tổng thống Donald Trump và Lầu Năm Góc tuyên bố, và sẽ “tốn hàng tỷ USD để sửa chữa”, theo báo cáo ngày 25/4 của NBC News dẫn nguồn nhiều quan chức Mỹ.

Các nguồn tin cho biết đòn trả đũa của Iran đã đánh trúng hàng chục mục tiêu tại các cơ sở của Mỹ ở bảy quốc gia Trung Đông. Các kho chứa, sở chỉ huy, nhà chứa máy bay, hệ thống liên lạc vệ tinh, đường băng, radar công nghệ cao và hàng chục máy bay đều bị tấn công.

Trong những ngày đầu xung đột, một tiêm kích F-5 của Iran đã ném bom Trại Buehring ở Kuwait, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm một căn cứ Mỹ bị máy bay cánh cố định của đối phương tấn công, theo các quan chức.

Washington tìm cách hạn chế hình ảnh vệ tinh

Giữa tháng 3, công ty Planet Labs có trụ sở tại California – đơn vị cung cấp ảnh vệ tinh cho chính phủ và doanh nghiệp – đã kéo dài thời gian trì hoãn công bố hình ảnh lên 14 ngày nhằm ngăn chặn việc bị các “đối thủ của Washington” khai thác.

Chính quyền Mỹ đã yêu cầu công ty vệ tinh Planet Labs ngừng công bố hình ảnh về thiệt hại của nước này ở Trung Đông. Ảnh: RT.

Ngày 5/4, Bloomberg đưa tin chính quyền ông Trump đã yêu cầu công ty này cùng nhiều đơn vị khác “tự nguyện không công bố hình ảnh các khu vực nhạy cảm” do xung đột Trung Đông đang diễn ra. Một số hình ảnh từ Planet Labs đã cho thấy thiệt hại tại các cơ sở quân sự Mỹ.

Thiệt hại khí tài giá trị cao và thương vong gia tăng

Các báo cáo về thiệt hại đối với các khí tài giá trị cao như máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry và tiêm kích F-35 Lightning II cho thấy Iran đang tập trung vào năng lực không quân và trinh sát của Mỹ.

Một chiếc E-3 Sentry được cho là đã bị phá hủy hoặc hư hại trong cuộc tấn công ngày 27/3 vào căn cứ Prince Sultan. Trước đó, một chiếc F-35 của Mỹ bị hư hại khi làm nhiệm vụ trên lãnh thổ Iran và buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Ngoài ra, ba tiêm kích F-15E bị bắn hạ tại Kuwait ngày 2/3 trong một sự cố được cho là “bắn nhầm”, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Hình ảnh vệ tinh Sentinel-2L chụp xác nhận nhiều vị trí bị tấn công tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Arab Saudi.

Khi chiến tranh bước sang tháng thứ hai, số thương vong của Mỹ tiếp tục tăng. Quân đội Mỹ xác nhận 13 binh sĩ thiệt mạng và hơn 300 người bị thương trong các cuộc tấn công của Iran, theo Reuters.

Các đòn tấn công tiếp tục mở rộng

Iran tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công vượt ra ngoài làn sóng ban đầu. Các tuyên bố quân sự Iran gần đây nêu rõ các mục tiêu bao gồm Trại Arifjan (Kuwait), căn cứ Prince Sultan (Arab Saudi), căn cứ Sheikh Isa (Bahrain), cùng các vị trí tại Iraq, UAE và khu vực vùng Vịnh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào Hạm đội 5 của Mỹ và phá hủy các khí tài quân sự “giá trị cao”.

Một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV ngày 27/3 vào căn cứ Prince Sultan khiến 12 binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, theo Reuters. Cuộc tấn công cũng làm hư hại nhiều máy bay, bao gồm cả máy bay tiếp dầu.

Các quan chức Mỹ và Arab nói với Wall Street Journal rằng cùng cuộc tấn công này cũng đánh trúng một máy bay cảnh báo sớm E-3 – nền tảng giám sát quan trọng trị giá khoảng 270 triệu USD. IRGC tuyên bố máy bay này “bị phá hủy hoàn toàn”, nhưng CENTCOM chưa xác nhận mức độ thiệt hại.

Truyền thông Iran ngày Chủ nhật tiếp tục đưa tin về các cuộc tấn công mới bằng UAV và rocket vào các cơ sở liên quan Mỹ tại Iraq, bao gồm khu vực quanh Baghdad và căn cứ Victory. Reuters trước đó cũng ghi nhận các vụ tấn công UAV ngày 10/3 và các đợt tấn công tiếp theo vào ngày 17/3.

Mỹ có bao nhiêu căn cứ tại Trung Đông?

Các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông. Ảnh: RT.

Mỹ vận hành khoảng 20 căn cứ quân sự thường trực và tạm thời tại Trung Đông. Lớn nhất là căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar, nơi có khoảng 10.000 binh sĩ và đóng vai trò tổng hành dinh tiền phương của CENTCOM.

Mỹ duy trì mạng lưới căn cứ lớn tại Bahrain, Ai Cập, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Arab Saudi và UAE. Tính đến giữa năm 2025, có khoảng 40.000–50.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại khu vực.

Các căn cứ này bao quanh Iran từ phía tây và nam, được hỗ trợ bởi lực lượng hải quân, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại Biển Arab và lực lượng đổ bộ USS Tripoli. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rút khỏi khu vực để sửa chữa sau một vụ cháy.

Các đợt triển khai gần đây đã nâng tổng số quân Mỹ tại Trung Đông lên hơn 50.000 người, theo tờ New York Times.

Những căn cứ Mỹ đã bị tấn công

Iran coi toàn bộ căn cứ Mỹ trong khu vực là “mục tiêu hợp pháp”. Tính đến cuối tháng 3, các căn cứ và cơ sở sau đã bị tấn công (nhiều nơi bị đánh nhiều lần):

- Đơn vị Hoạt động Hỗ trợ Hải quân (Bahrain)

- Sân bay quốc tế Erbil (Iraq)

- Căn cứ không quân Al-Asad (Iraq)

- Tổ hợp Victory (Baghdad)

- Căn cứ Muwaffaq Salti (Jordan)

- Căn cứ Ali Al-Salem (Kuwait)

- Trại Buehring (Kuwait)

- Trại Arifjan (Kuwait)

- Căn cứ hải quân Mohammed Al-Ahmad (Kuwait)

- Căn cứ Al-Udeid (Qatar)

- Căn cứ Al-Dhafra (UAE)

- Cảng Jebel Ali (UAE)

- Căn cứ Prince Sultan (Arab Saudi)

Một số cuộc tấn công đã được phía Mỹ xác nhận hoặc được Reuters và các hãng tin quốc tế đưa tin, trong khi một số khác chủ yếu dựa trên tuyên bố từ Iran.

Hình ảnh một số đòn tấn công được Iran thực hiện.

Mục tiêu chiến lược của Iran

Các cuộc tấn công vào căn cứ không quân Mỹ nhằm mục tiêu trực tiếp là làm suy giảm khả năng tiến hành các chiến dịch không kích của Mỹ đối với Iran, buộc máy bay phải hoạt động từ khoảng cách xa hơn.

Chiến dịch của Iran cũng tập trung mạnh vào các hệ thống radar và phòng thủ tên lửa, bao gồm các hệ thống liên kết với THAAD và các radar cảnh báo sớm trong khu vực.

Theo RT