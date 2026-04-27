Mỹ thiệt hại nặng hơn nhiều so với công bố sau đòn tấn công của Iran?

Nguồn tin cho biết các cuộc tấn công của Iran gây thiệt hại lớn hơn nhiều so với Mỹ công bố, làm dấy lên tranh cãi về quy mô tổn thất.

Các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông kể từ ngày 28/2 đã gây thiệt hại nghiêm trọng hơn đáng kể so với những gì Lầu Năm Góc và các nguồn chính phủ Mỹ công bố, theo các nguồn tin được NBC News dẫn lại.

Các đòn tấn công đã khiến một số cơ sở không thể hoạt động, buộc phải di dời năng lực giữa các căn cứ, đồng thời gây thiệt hại lớn cho hạ tầng, thiết bị và hệ thống liên lạc. Trong khi các nguồn chính phủ Mỹ trước đó chỉ nói đến “thiệt hại hạn chế”, các đánh giá nội bộ quân sự lại khắt khe hơn nhiều, cho rằng quy mô thiệt hại đã bị cố tình không công bố.

Những đánh giá này phù hợp với nhận định ngày càng phổ biến trong giới phân tích kể từ những ngày đầu chiến sự, khi ngày càng nhiều đoạn video ghi lại các cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Mỹ được lan truyền.

Hệ thống radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống THAAD bị phá hủy trong các cuộc giao tranh với lực lượng Iran. Ảnh: MW.

Trong nỗ lực giảm nhẹ mức độ thiệt hại, NBC cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tiếp cận các công ty vệ tinh tư nhân để yêu cầu hạn chế quyền truy cập vào hình ảnh các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Báo cáo cũng cho biết “các nghị sĩ đầy phẫn nộ vẫn chưa có đầy đủ thông tin về mức độ thiệt hại, trong khi Lầu Năm Góc đang yêu cầu một ngân sách kỷ lục”. Mức tăng chi tiêu quốc phòng hơn 40% cho năm tài khóa 2027 được cho là phản ánh chi phí khổng lồ của chiến dịch chống Iran.

Quy mô tổn thất của Mỹ sau khi phát động chiến dịch quy mô lớn vào ngày 28/2 đã gây tranh cãi lớn, đặc biệt khi lực lượng Iran phá hủy các hệ thống radar cảnh báo sớm trị giá hàng tỷ USD ngay trong những giờ đầu.

Chiếc trực thăng Black Hawk thứ hai của Lục quân Mỹ rơi trên không phận Iran. Ảnh: MW.

Mỹ và Israel bước vào cuộc chiến với kho tên lửa chống đạn đạo đã suy giảm nghiêm trọng, buộc Washington phải rút hệ thống phòng không và tên lửa từ các căn cứ trên toàn cầu, làm suy yếu đáng kể thế bố trí lực lượng.

Chiến dịch do Mỹ dẫn đầu đã gặp nhiều thất bại đáng kể, trong đó có những sự kiện gây chú ý lớn. Một ví dụ là việc mất 11 máy bay chỉ trong vài giờ ngày 3/4, sau khi một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran.

Các nỗ lực cứu hộ hai phi công nhảy dù xuống Iran đã dẫn đến tổn thất thêm nhiều máy bay, với tổng giá trị thiệt hại lên tới hàng tỷ USD – mức chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Khả năng phòng không dai dẳng của Iran khiến Mỹ phải phụ thuộc nhiều hơn dự kiến vào các tên lửa tầm xa đắt đỏ như Tomahawk, PrSM và JASSM. Điều này không chỉ làm tăng chi phí chiến tranh mà còn khiến kho dự trữ vũ khí giảm xuống mức đáng lo ngại.

Sự gián đoạn hậu cần cũng gây thêm tranh cãi, khi có thông tin binh sĩ Hải quân Mỹ trên các tàu chiến trong khu vực thậm chí rơi vào tình trạng thiếu lương thực.

Theo NBC, MW