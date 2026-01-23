Nga điều oanh tạc cơ Tu-22M3 tuần tra Baltic, NATO điều tiêm kích bám sát

Không quân Nga điều oanh tạc cơ Tu-22M3 bay tuần tra hơn 5 giờ trên vùng biển Baltic, mang theo tên lửa Kh-32, được Su-35S hộ tống và bị tiêm kích NATO theo dõi sát sao.

Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga ngày 22/1 đã triển khai các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 thực hiện chuyến tuần tra trên vùng biển quốc tế ở biển Baltic – khu vực được coi là một trong những điểm nóng tiềm tàng cho nguy cơ xung đột với NATO.

Thông báo về hoạt động này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trên vùng biển trung lập của biển Baltic. Chúng được hộ tống bởi các tiêm kích Su-35S và Su-30SM của Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga”. Theo phía Nga, các máy bay ném bom đã bay liên tục hơn 5 giờ và trong một số chặng đã bị các tiêm kích của NATO bám theo.

Mặc dù ba quốc gia Baltic là Latvia, Lithuania và Estonia – từng thuộc Liên Xô – hiện không sở hữu phi đội tiêm kích riêng, các nước NATO khác vẫn duy trì sự hiện diện luân phiên của không quân trên lãnh thổ ba nước này.

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Tu-22M3 đóng vai trò đáng kể trong cuộc xung đột Nga – Ukraine đang diễn ra. Với tầm bay xa và hỏa lực mạnh, loại máy bay này có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ NATO, trong bối cảnh kho tên lửa của chúng vẫn đang tiếp tục được nâng cấp.

Tháng 9/2025, Tu-22M3 từng mô phỏng các đòn tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào mục tiêu NATO trong khuôn khổ cuộc diễn tập chiến lược liên quân Zapad 2025. Trong các chuyến tuần tra, máy bay thường được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Kh-32, được đánh giá là một trong những vũ khí chống hạm mạnh nhất thế giới hiện nay.

Tên lửa Kh-32 có tốc độ pha cuối đạt Mach 5, tầm bắn lên tới 1.000 km và bay theo quỹ đạo phức tạp, với pha lao xuống rất dốc ở giai đoạn cuối, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn. Phiên bản tiền nhiệm Kh-22 – nền tảng thiết kế của Kh-32 – đã chứng minh gần như không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không Patriot và S-300 của Ukraine.

Máy bay F-35A của Không quân Hoàng gia Hà Lan theo sát máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga. Ảnh: MW.

Tiêm kích Su-35 đặc biệt phù hợp cho nhiệm vụ hộ tống máy bay ném bom nhờ tầm hoạt động rất xa, gần 2.000 km – gần gấp đôi so với các tiêm kích phương Tây như F-22 hay F-35 – cùng radar Irbis-E cỡ lớn và công suất mạnh, cho phép cảnh báo sớm các mối đe dọa tiềm tàng.

Radar này có thể phát hiện máy bay cỡ lớn ở khoảng cách tới 400 km, giúp bảo vệ đội hình ném bom từ xa. Giống như Tu-22M3, Su-35 cũng có khả năng bay hành trình siêu thanh bền vững mà không cần sử dụng buồng đốt tăng lực.

Su-35 là phiên bản nâng cấp sâu của tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27, vốn được đưa vào biên chế từ năm 1984 với nhiệm vụ chủ yếu là hộ tống các máy bay ném bom Tu-22M3 tấn công mục tiêu khắp châu Âu và Vương quốc Anh khi triển khai từ các căn cứ tiền phương tại Ba Lan.

Việc Nga mất các căn cứ tiền phương này, cùng với việc Đông Âu gia nhập NATO, đã khiến Moscow ngày càng phải dựa vào các loại tiêm kích và tên lửa có tầm hoạt động xa hơn để duy trì năng lực răn đe.

Theo MW