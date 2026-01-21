Nga phô diễn xe công binh IMR-3M được thiết kế cho chiến tranh hạt nhân

Xe công binh IMR-3M được thiết kế để các đơn vị công binh chiến đấu sử dụng trong bối cảnh hậu quả của một cuộc tấn công hạt nhân.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga Rostec đã giới thiệu các phương tiện công binh quân sự được thiết kế để hoạt động trong điều kiện chiến tranh hạt nhân. Gần đây, một lô mới xe tăng công binh đặc biệt IMR-3M đã được bàn giao cho các lực lượng vũ trang Nga.

Theo Rostec, phương tiện này được chế tạo trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 và do hãng Uralvagonzavod (UVZ) sản xuất. IMR-3M hiện có nhu cầu rất cao trong xung đột tại Ukraine, nơi các chiến dịch tấn công của Nga thường đòi hỏi phải dọn dẹp đống đổ nát và phá vỡ các công sự do lực lượng Ukraine xây dựng.

IMR-3M được trang bị lưỡi ủi, thiết bị cày mìn và một cánh tay đào dạng ống lồng để thực hiện các nhiệm vụ hạng nặng, như được nêu bật trong một đoạn video giới thiệu. Xe cũng được tích hợp lớp chắn bức xạ và khoang kíp lái kín, nhằm bảo vệ tổ lái trước các mối nguy hiểm phát sinh từ một cuộc tấn công hạt nhân.

Các năng lực này của IMR-3M được Nga nhấn mạnh trong dịp kỷ niệm Ngày Công binh chiến đấu hàng năm. Binh chủng công binh Nga có nguồn gốc từ đầu thế kỷ XVIII, khi Sa hoàng Pyotr Đại đế ra lệnh thành lập một trường quân sự để đào tạo sĩ quan pháo binh, công binh và hải quân, như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Nga.

Theo RT