Chiến sự Iran đẩy giá dầu tăng sốc 25%, nhiều nước khẩn cấp tung biện pháp đối phó

Chiến sự Iran khiến giá dầu thế giới tăng tới 25% khi eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa. Nhiều quốc gia từ châu Á đến châu Âu đang khẩn cấp tung biện pháp bảo vệ kinh tế và nguồn cung năng lượng.

Các chính phủ trên thế giới đang gấp rút triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm tác động đối với nền kinh tế và người tiêu dùng khi cuộc chiến với Iran ngày càng lan rộng, khiến giá dầu tăng vọt lên mức kỷ lục trong hôm 9/3 sau khi các nhà sản xuất chủ chốt cắt giảm sản lượng và Tehran phát tín hiệu rằng phe cứng rắn sẽ tiếp tục nắm quyền.

Trong dấu hiệu cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, các Bộ trưởng Tài chính của nhóm G7 sẽ thảo luận khả năng cùng nhau xả kho dự trữ dầu khẩn cấp trong cuộc họp hôm đầu tuần, theo một nguồn tin từ chính phủ Pháp.

Tại Hàn Quốc – quốc gia nhập khẩu 70% dầu từ Trung Đông – Tổng thống Lee Jae-myung cho biết Seoul sẽ áp trần giá nhiên liệu lần đầu tiên trong gần 30 năm, đồng thời cảnh báo người dân không nên mua tích trữ hoảng loạn.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp, ông Lee cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay là “gánh nặng lớn đối với nền kinh tế của chúng ta, vốn phụ thuộc mạnh vào thương mại toàn cầu và nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông”.

Tại Nhật Bản, một nghị sĩ cấp cao hôm Chủ nhật vừa qua cho biết chính phủ đã chỉ đạo một cơ sở lưu trữ dầu dự trữ quốc gia chuẩn bị cho khả năng xả dầu thô, dù sau đó Chánh Văn phòng Nội các khẳng định chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.

Nhật Bản hiện nhập khẩu khoảng 95% dầu từ Trung Đông và có lượng dự trữ đủ đáp ứng 354 ngày tiêu thụ.

Ở những nơi khác, Bangladesh đóng cửa các trường đại học nhằm tiết kiệm điện và nhiên liệu. Trong khi đó, Trung Quốc tuần trước đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu ngừng xuất khẩu nhiên liệu và cố gắng hủy các lô hàng đã cam kết.

Ông Trump giảm nhẹ lo ngại về giá xăng

Tổng thống Donald Trump tìm cách giảm bớt lo ngại về việc giá xăng tại Mỹ tăng mạnh, khi giá xăng đã tăng 11% trong tuần tính đến thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer kêu gọi ông bán dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ.

Trên mạng xã hội Truth Social tối Chủ nhật vừa qua, ông Trump viết: “Giá dầu tăng trong ngắn hạn – và sẽ giảm nhanh khi mối đe dọa hạt nhân từ Iran bị loại bỏ – chỉ là cái giá rất nhỏ phải trả cho an toàn và hòa bình của Mỹ và thế giới. Chỉ những kẻ ngốc mới nghĩ khác”.

Giá dầu tăng 25% vì lo ngại nguồn cung

Giá dầu tăng tới 25%, trong đó dầu Brent đang hướng tới mức tăng trong một ngày lớn nhất lịch sử, sau khi các nhà sản xuất thuộc OPEC như Kuwait và Iraq cắt giảm sản lượng vào cuối tuần, trong khi eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa.

Trên khắp châu Á – khu vực nhập khẩu khoảng 60% dầu từ Trung Đông – thị trường chứng khoán giảm điểm trong khi đồng USD tăng giá do lo ngại sự gián đoạn nguồn cung năng lượng có thể kéo dài.

Hôm 9/3, Iran bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei kế nhiệm cha mình là ông Ali Khamenei làm lãnh tụ tối cao, động thái được dự đoán sẽ khiến Tổng thống Trump tức giận. Các cuộc tấn công vào cơ sở lưu trữ dầu của Iran vào cuối tuần cũng làm dấy lên lo ngại về các đòn trả đũa nhằm vào cơ sở năng lượng.

Tại Bahrain, công ty năng lượng Bapco Energies đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng sau một cuộc tấn công vào tổ hợp nhà máy lọc dầu của họ.

Nhà phân tích dầu mỏ cấp cao Muyu Xu của Kpler nhận định: “Giá dầu hiện hội tụ mọi yếu tố cho một ‘cơn bão hoàn hảo’ – các nhà sản xuất vùng Vịnh cắt giảm sản lượng, eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài, cùng với sự bi quan ngày càng tăng về khả năng tình hình sớm đảo chiều”.

Nhiều nước Trung Đông cắt giảm sản lượng

Theo ba nguồn tin trong ngành, Iraq đã cắt giảm 70% sản lượng tại các mỏ dầu lớn ở miền Nam, xuống còn 1,3 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, Tập đoàn xăng dầu Kuwait bắt đầu giảm sản lượng từ thứ Bảy tuần trước và cũng tuyên bố tình trạng bất khả kháng.

Qatar – nhà xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới – đã ngừng xuất khẩu khí đốt hóa lỏng, và các nhà phân tích dự đoán UAE cùng Arab Saudi có thể sớm phải giảm sản lượng khi kho lưu trữ dầu cạn dần do eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Theo Reuters