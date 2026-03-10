Gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp vốn, lập công ty tỷ USD

GSM VN Holding có vốn điều lệ hơn 43.000 tỷ đồng, trong đó vợ ông Phạm Nhật Vượng là bà Phạm Thu Hương giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Dữ liệu VietTimes cho thấy ngày 9/3/2026, CTCP GSM VN Holding được thành lập với vốn điều lệ hơn 43.313 tỷ đồng (khoảng hơn 1,6 tỷ USD). Đáng chú ý, cổ đông sáng lập của công ty gồm Vingroup và các thành viên trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Cụ thể, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) góp 2.170 tỷ đồng, tương đương hơn 5% vốn điều lệ. Bà Phạm Thu Hương góp hơn 15.146 tỷ đồng, chiếm gần 35% vốn. Ông Phạm Nhật Vượng sở hữu gần 45% vốn.

Hai con của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người sở hữu 7,5% vốn.

GSM VN Holding đăng ký 3 ngành nghề kinh doanh. Trong đó ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý.

Ngành nghề kinh doanh của GSM VN Holding.

Theo hồ sơ đăng ký, công ty này có trụ sở chính tại Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc và bà Phạm Thu Hương – Chủ tịch HĐQT.

Hiện tại, ông Thanh đang là Tổng Giám đốc CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) - đơn vị vận hành thương hiệu taxi điện Xanh SM. Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT ở công ty này.

Cuối tháng 2, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đã điều chỉnh vốn điều lệ, từ 39.500 tỷ đồng lên 43.400 tỷ đồng. Toàn bộ phần vốn bổ sung là vốn tư nhân, bao gồm tiền đồng và tài sản khác.

Đây là lần tăng vốn thứ 3 của doanh nghiệp trong năm 2026. Trước đó, ngay trong tháng 1, doanh nghiệp này đã nâng vốn từ 5.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng và sau đó tiếp tục tăng lên 39.500 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn, quy mô vốn của hãng taxi điện đã gấp gần 9 lần so với thời điểm đầu năm.

Việc vượt mốc 1 tỷ USD vốn điều lệ đưa GSM tiến sát danh xưng “kỳ lân” - thuật ngữ dành cho các startup công nghệ có định giá từ 1-10 tỷ USD trên thế giới.

Theo nguồn tin của Reuters, GSM cũng đang cân nhắc kế hoạch niêm yết tại Hồng Kông với mức định giá kỳ vọng khoảng 20 tỷ USD. Nếu kế hoạch được thực thi, đây có thể trở thành đợt niêm yết đầu tiên của một doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường chứng khoán này.

Với quy mô 43.400 tỷ đồng, vốn điều lệ của Xanh SM hiện đã vượt nhiều tên tuổi lớn trên thị trường như Vinhomes, Masterise Group, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hay Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và tiệm cận mức vốn 45.000 tỷ đồng của VinSpeed.

Theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, Xanh SM hiện nắm giữ hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ trong nước. Bên cạnh việc mở rộng hoạt động tại Việt Nam, GSM cũng đang tăng tốc vươn ra thị trường quốc tế như Lào, Indonesia và Philippines, đồng thời đặt mục tiêu thâm nhập thêm khoảng 10 thị trường mới trong năm 2026.