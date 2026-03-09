Trung Quốc lần đầu công bố biến thể mới của "sát thủ tàu sân bay" DF-17

Video do truyền thông Trung Quốc công bố lần đầu cho thấy biến thể mới của tên lửa siêu vượt âm DF-17 với phương tiện lướt mới, được cho là có chi phí thấp hơn và có thể được triển khai với số lượng lớn hơn.

Mới đây, đoạn video do truyền thông nhà nước China công bố lần đầu cho thấy một biến thể mới của tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung DF-17, dường như được trang bị một loại phương tiện lướt siêu vượt âm mới khác với phương tiện từng xuất hiện trong các cuộc duyệt binh quân sự năm 2019 và 2025.

Một số nhà phân tích cho rằng phương tiện lướt mới này có thể là phiên bản chi phí thấp hơn so với các loại từng xuất hiện trước đây. Điều này có thể là biện pháp giảm chi phí nhằm cho phép loại tên lửa này được đưa vào biên chế với số lượng lớn hơn.

Sau khi được công bố vào năm 2019, nhiều biến thể của DF-17 đã được đưa vào trang bị với những cải tiến từng bước về năng lực. Một biến thể mới được thông báo đưa vào biên chế năm 2022 từng được truyền thông nhà nước mô tả là “sát thủ tàu sân bay”, cho thấy nó có thể được trang bị các cảm biến trên tên lửa phù hợp hơn để tấn công các tàu chiến đang di chuyển trên biển.

Tên lửa DF-17 của Trung Quốc với phương tiện lượn siêu thanh. Ảnh: MW.

DF-17 được ước tính có tầm tấn công khoảng 900 km và được cho là đã có các biến thể mang đầu đạn xuyên phá boongke. Khả năng của các phương tiện lướt siêu vượt âm trong việc xuyên sâu vào những công trình phòng thủ kiên cố đã được chứng minh bởi việc Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik tại Ukraine, và gần đây hơn là việc Iran sử dụng một tên lửa siêu vượt âm – được cho là Fattah-2– trong các cuộc tấn công nhằm vào Israel.

Sức mạnh này có thể đặc biệt hữu ích để tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như các mục tiêu của lực lượng vũ trang tại khu vực eo biển Đài Loan. Khả năng cơ động theo cả trục dọc và ngang cùng với việc duy trì tốc độ cực cao ở giai đoạn cuối khiến các phương tiện lướt siêu vượt âm gần như không thể bị đánh chặn. Điều này đặc biệt đáng chú ý tại khu vực eo biển Đài Loan, nơi các hệ thống phòng không do Mỹ cung cấp được triển khai dày đặc.

Cảnh phóng tên lửa chống đạn đạo SM-6 của Hải quân Mỹ. Ảnh: MW.

Vào tháng 1/2021, DF-17 được tiết lộ có một phương tiện phóng mới sử dụng lớp vỏ tích hợp bao phủ toàn bộ tên lửa. Thiết kế này có thể giúp tên lửa ngụy trang tốt hơn và cũng có thể bảo vệ nó trước điều kiện địa hình khắc nghiệt trong môi trường băng giá hoặc sa mạc. Kể từ khi loại tên lửa này được phát triển, ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc ngày càng được đánh giá là dẫn đầu thế giới về công nghệ phương tiện lướt siêu vượt âm.

Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng John Hyten, đã cảnh báo vào tháng 11/2021 về một cuộc thử nghiệm phương tiện lướt chiến lược tầm xa hơn của Trung Quốc: “Họ phóng một tên lửa tầm xa. Nó bay vòng quanh thế giới, thả một phương tiện lướt siêu vượt âm, rồi phương tiện này lướt trở lại Trung Quốc và đánh trúng mục tiêu tại Trung Quốc”.

Ông nhấn mạnh rằng phương tiện này cho thấy khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở bất kỳ đâu trên thế giới và điều này gây lo ngại lớn đối với lợi ích của Mỹ.

Vào tháng 12/2025, Lầu Năm Góc đã cung cấp thêm thông tin về cách kho vũ khí tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc có thể được sử dụng để đánh chìm cả những nhóm tác chiến tàu sân bay hiện đại và mạnh nhất của Hải quân Mỹ.

Một tài liệu rò rỉ mang tên “Overmatch Brief” cho thấy trong trường hợp xảy ra chiến tranh, các tàu chiến Mỹ được dự báo có thể chịu những tổn thất rất lớn trước các hệ thống tên lửa này.

Theo MW