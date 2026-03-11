Giá vàng SJC hôm nay nối tiếp đà tăng

Giá vàng miếng SJC sáng 11/3 niêm yết ở mức 182,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 187,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (10/3).

Giá vàng SJC tiếp đà tăng

Sáng 11/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 187,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (10/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 183,9 - 186,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng 10/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 184,2 - 187,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với ngày 10/3.

Giá vàng thế giới thay đổi thế nào?

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 11/3 giao dịch ở mức 5.221 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.311 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 165,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua (10/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, kim loại quý duy trì nhịp tăng từ phiên trước đó trong bối cảnh thị trường chìm trong bất ổn do những thông điệp mâu thuẫn từ giới chức Mỹ về cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trái ngược với những tuyên bố xoa dịu về một chiến dịch "ngắn hạn" của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó, Lầu Năm Góc khẳng định liên quân Mỹ - Israel vừa thực hiện các cuộc tập kích với cường độ mạnh chưa từng có vào Iran.

Cơ quan này nhấn mạnh sẽ duy trì áp lực quân sự cho đến khi đạt được chiến thắng hoàn toàn, đánh dấu một bước chuyển dịch sang lập trường hung hăng hơn. Sự nhiễu loạn thông tin còn gia tăng khi Nhà Trắng phủ nhận việc hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz, trực tiếp bác bỏ một bài đăng (đã bị xóa) của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, tâm lý thị trường còn bị đè nặng bởi dữ liệu lạm phát sắp tới của Mỹ. Giới phân tích dự báo chỉ số này vẫn sẽ neo cao hơn nhiều so với mục tiêu của ngân hàng trung ương, ngay cả khi chưa tính đến các tác động từ cuộc chiến hiện tại. Trước viễn cảnh lạm phát khó kiềm chế, các nhà giao dịch đã mạnh tay cắt giảm kỳ vọng nới lỏng chính sách, hiện chỉ đặt cược vào duy nhất một đợt hạ lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay.

Giá bitcoin điều chỉnh nhẹ

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (11/3) giá bitcoin giao dịch ở mức 70.073 USD/BTC, duy trì sự ổn định sau khi bứt phá qua ngưỡng cản tâm lý quan trọng 70.000 USD.

Sự hồi phục này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền bắt đầu quay trở lại các tài sản rủi ro khi những lo ngại cực đoan về xung đột Trung Đông được xoa dịu. So với 7 ngày trước (67.784 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã ghi nhận mức tăng trưởng thuyết phục 3,38%, phản ánh sức mua áp đảo và nhịp tích lũy tích cực của các nhà đầu tư sau chuỗi phiên biến động mạnh đầu tháng.

Đặc biệt, tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin đã chính thức xóa sạch đà giảm và thiết lập mặt bằng giá mới. Hiện tại, giá trị của đồng tiền này đã vượt mức giá trị ghi nhận một tháng trước (68.869 USD/BTC) khoảng 1,75%, cho thấy xung lực tăng trưởng đang quay trở lại mạnh mẽ khi rủi ro địa chính trị dần được thị trường hấp thụ.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 204 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1401 tỷ USD chiếm 49,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.