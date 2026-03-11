Thủ tướng: Sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu, dứt khoát không để thiếu năng lượng

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ Công Thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, sử dụng bảo đảm đúng các quy định; áp dụng ngay trong hôm nay (11/3).

Không hốt hoảng, lo sợ

Chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng vào chiều 10/3, Thủ tướng nhấn mạnh: ngay khi xung đột xảy ra, chúng ta đã kịp thời nhận định những tác động tới Việt Nam về năng lượng, điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là tăng trưởng và kiểm soát lạm phát; ảnh hưởng giá thành và logistics; có thể xuất hiện tình trạng đầu cơ tích trữ, găm hàng, buôn lậu qua biên giới; làm tăng giá thành, giảm sức cạnh tranh hàng hóa.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định đến nay, chúng ta vẫn đang kiểm soát được tình hình. Thủ tướng hoan nghênh các bộ, ngành, nhất là Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, tập đoàn, doanh nghiệp liên quan đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng đồng ý về kiến nghị của Bộ Công Thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, sử dụng bảo đảm đúng các quy định. Ảnh: VGP.

Về các giải pháp tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, đồng thời đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) và các cơ quan liên quan triển khai ngay kết quả điện đàm giữa Thủ tướng với các nhà lãnh đạo các nước vùng Vịnh vừa qua.

Về nhập khẩu xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu, phân bổ theo kế hoạch được giao để bảo đảm 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu; đồng thời bảo đảm mức dự trữ theo quy định, xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong các tình huống.

Về quản lý thị trường trong nước, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm bám sát diễn biến giá xăng dầu hằng ngày, chủ động có giải pháp điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, khắc phục tình trạng găm hàng, tăng giá…

Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng, không hoảng hốt, không lo sợ, hết sức bình tĩnh, nhưng cũng không chủ quan; không lợi dụng hay làm xáo trộn tình hình; toàn dân nâng cao ý thức, đoàn kết, thống nhất, cùng Đảng, Nhà nước, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi cách thức quản lý giá tại Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu, tạo sự chủ động, linh hoạt cho các doanh nghiệp.

Thủ tướng gợi ý cân nhắc theo hướng Nhà nước không quy định giá bán cụ thể; thay thế quản lý bằng quy định giới hạn các chi phí và định mức lợi nhuận; giá cụ thể do doanh nghiệp chủ động công bố; thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phải kiểm soát không để tăng giá tùy tiện bằng các công cụ, những quy định phù hợp thị trường.

Sử dụng ngay quỹ bình ổn xăng dầu

Về giải pháp Quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ Công Thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, sử dụng bảo đảm đúng các quy định; áp dụng ngay trong ngày 11/3.

Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định và báo cáo Chính phủ tại phiên họp gần nhất. Bộ Tài chính đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0, báo cáo Chính phủ trong ngày 12/3.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10, phát động phong trào tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải; khuyến khích chuyển đổi năng lượng, chuyển sang phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch; tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong hoạt động giao thông vận tải, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Về bảo đảm cung cấp điện, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Petrovietnam, các doanh nghiệp sản xuất điện có các kịch bản vận hành; đặc biệt là kiểm soát hồ chứa nước để tiết kiệm nước cho mùa cao điểm; chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho phát điện; Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tập trung khai thác tối đa than theo khả năng hiện có; Petrovietnam cần đẩy mạnh tối đa khai thác dầu khí.

Bộ Công an phối hợp Bộ Công Thương kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với các hành vi găm hàng, đội giá, làm mất ổn định thị trường; chỉ đạo công an các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu vận chuyển hàng thuận lợi vào các khu vực nội đô, tránh để thiếu hàng cục bộ.

Bộ Công Thương tập trung nghiên cứu triển khai chương trình dự trữ dầu quốc gia; xây dựng chiến lược tự chủ năng lượng cho đất nước; Bộ Tài chính cấp ngân sách cho việc này từ nguồn kinh phí dự phòng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bộ Công Thương tập trung nghiên cứu triển khai chương trình dự trữ dầu quốc gia; xây dựng chiến lược tự chủ năng lượng cho đất nước; Bộ Tài chính cấp ngân sách cho việc này từ nguồn kinh phí dự phòng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.