Video chấn động: Tên lửa giống Tomahawk của Mỹ đánh trúng trường nữ sinh Iran, hơn 160 người chết

Một cuộc tấn công bị nghi do Mỹ và Israel thực hiện đã khiến hơn 160 người thiệt mạng, phần lớn là nữ sinh, sau khi một trường học ở Iran bị phá hủy.

Các đoạn video được đăng tải trên mạng và được nhiều hãng tin xác minh đã làm dấy lên cáo buộc rằng Mỹ đứng sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một trường nữ sinh ở Iran, khiến hơn 160 người thiệt mạng. Đoạn phim cho thấy thứ dường như là một tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ lao xuống gần một trường học tại thành phố Minab ở miền Nam Iran.

Một video do hãng thông tấn Mehr đăng tải cho biết đó là “khoảnh khắc những kẻ khủng bố Israel và Mỹ tấn công trường học ở Minab” vào ngày 28/2. Cả tờ Washington Post và New York Times đều xác minh tính xác thực của đoạn phim bằng cách đối chiếu ảnh vệ tinh, bài đăng trên mạng xã hội và các video khác được định vị địa lý.

Theo Washington Post, trích dẫn ý kiến của tám chuyên gia vũ khí độc lập, đoạn video là dấu hiệu mới nhất cho thấy khả năng Mỹ có liên quan tới cuộc tấn công. Tờ báo cho biết tên lửa đã đánh trúng khu vực ngay cạnh một cơ sở hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nằm sát bên trường học.

CBS News dẫn lời một nguồn tin quen thuộc với bản đánh giá tình báo mật cho biết Mỹ nhiều khả năng chịu trách nhiệm cho vụ tấn công, nhưng cũng cho rằng đây có thể là một sai sót – có thể do sử dụng thông tin tình báo đã cũ.

Các quan chức Mỹ xác nhận đã sử dụng tên lửa Tomahawk – loại vũ khí có tầm bắn lên tới khoảng 1.600 km – trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Trong cuộc xung đột hiện tại, Mỹ là bên duy nhất sở hữu loại tên lửa này.

Ông Wes Bryant, cựu chuyên gia xác định mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm Không quân Mỹ, nói với tờ Washington Post rằng hình dạng của tên lửa trong video trùng khớp với Tomahawk. Ông Jeffrey Lewis, giáo sư an ninh toàn cầu tại Middlebury College, cũng xác nhận nhận định này, đồng thời cho biết loại tên lửa trong video không giống bất kỳ vũ khí nào trong kho vũ khí của Iran.

Hình ảnh sau vụ tấn công cho thấy mái trường sập xuống các em nhỏ bên dưới, trong khi các nhân chứng mô tả thi thể trẻ em nằm trải khắp khu vực. Vụ tấn công xảy ra tại trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở Minab vào ngày 28/2, khiến khoảng 168–180 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, phần lớn là học sinh.

Ngày 3/3, hàng nghìn người đã đổ ra đường ở Minab để tham dự lễ tang tập thể, với hơn 100 ngôi mộ được đào cạnh nhau để chôn cất các nạn nhân.

Vụ việc diễn ra sau các cuộc điều tra của AP, CNN, New York Times và Washington Post cho thấy trường học nhiều khả năng đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công của Mỹ.

Tuy nhiên, Donald Trump đã phủ nhận trách nhiệm của Mỹ. “Dựa trên những gì tôi thấy, tôi nghĩ đó là do Iran thực hiện”, ông Trump nói hôm thứ Bảy, đồng thời mô tả vũ khí của Iran là “rất thiếu chính xác”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét vụ việc, đồng thời khẳng định “bên duy nhất nhắm vào dân thường là Iran”.