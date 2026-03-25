Nga âm thầm "thay máu" hải quân: Lớp tàu ngầm này có thể khiến phương Tây mất lợi thế

Nga sẽ thay thế toàn bộ tàu ngầm thế hệ cũ bằng lớp Yasen trong 10 năm, tăng cường sức mạnh dưới biển và thách thức ưu thế hải quân phương Tây.

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev, xác nhận lực lượng này sẽ chuyển sang xây dựng hạm đội tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân chỉ gồm các tàu lớp Yasen và Yasen-M (Dự án 885/885M) trong vòng 10 năm tới.

“Đối với tàu ngầm đa năng, dự án chủ lực trong tương lai – Yasen/Yasen-M, do Cục thiết kế Malakhit thuộc Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (USC) phát triển – sẽ thay thế toàn bộ các tàu ngầm thế hệ thứ ba hiện có trong biên chế Hải quân trong thập kỷ tới, gồm các dự án 971, 945 và 949”, ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương.

Tàu ngầm lớp Yasen của Nga. Ảnh: MW.

Hiện tại, Hải quân Nga đang vận hành 5 tàu lớp Yasen-M và 1 tàu lớp Yasen, với chiếc thứ bảy mang tên Ulyanovsk dự kiến đưa vào biên chế năm 2026. Ngoài ra, còn 5 tàu khác được lên kế hoạch, nâng tổng số lên 12 chiếc.

Tư lệnh Moiseyev nhấn mạnh các tàu lớp Yasen sở hữu năng lực tìm kiếm, tấn công và phòng thủ vượt trội, cùng hệ thống vũ khí rất mạnh.

“Về vũ khí, chúng được trang bị toàn bộ các loại tên lửa hiện đại của Hải quân – Kalibr, Oniks, Zircon – cùng các loại vũ khí dưới nước. Tàu có thể hoạt động bí mật trong thời gian dài ở hầu như mọi khu vực đại dương, và rõ ràng là mối đe dọa lớn đối với các nhóm hải quân cũng như mục tiêu trên đất liền của bất kỳ đối thủ nào”, ông nói.

Hiện Hải quân Nga vẫn duy trì 5 tàu ngầm tấn công lớp Oscar II, được đưa vào hoạt động giai đoạn 1990–1996. Những tàu nặng tới 19.400 tấn này lớn hơn đáng kể và tốn kém hơn trong vận hành so với lớp Yasen, trong khi năng lực chiến đấu lại hạn chế hơn.

Tàu ngầm tấn công lớp Oscar II của Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Các tàu lớp Oscar II mang tên lửa hành trình chống hạm P-700 Granit làm vũ khí chính – loại tên lửa lớn nhất thế giới hiện nay. Việc mang tới 24 quả tên lửa cỡ lớn khiến thiết kế thời Liên Xô này trở nên cồng kềnh.

Ngược lại, tàu lớp Yasen có thiết kế chỉ khoảng 13.800 tấn, tích hợp tới 32 tên lửa hành trình hiện đại nhỏ gọn hơn, đồng thời sở hữu khả năng tàng hình vượt trội. Từ năm 2025, các tàu này bắt đầu được trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon, vượt trội so với hầu hết các thiết kế trên thế giới, ngoại trừ một số hệ thống của Trung Quốc như YJ-20.

Tàu ngầm lớp Yasen được coi như "xương sống" của lực lượng Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Đô đốc Moiseyev cho biết các tàu lớp Yasen hiện đang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong biên chế Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương. Đánh giá tích cực về năng lực của lớp tàu này từ thập niên 2010 đã thúc đẩy Nga tăng tốc sản xuất.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 24/7/2025 đã chỉ đạo tiếp tục sản xuất hàng loạt, nhấn mạnh vai trò của Yasen như “xương sống” của lực lượng hải quân đa năng. Khi đó, khả năng mang vũ khí chính xác cao cùng các hệ thống định vị, liên lạc và thủy âm tiên tiến của lớp tàu này được đặc biệt nhấn mạnh.

Trong bối cảnh sức mạnh hạm đội mặt nước của Nga suy giảm, năng lực của tàu ngầm lớp Yasen lại khiến các nhà phân tích phương Tây đặc biệt lo ngại.

Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Anh, Đô đốc Gwyn Jenkins, vào tháng 12/2025 đã cảnh báo rằng phương Tây có thể sớm mất lợi thế tại Đại Tây Dương do sự gia tăng đáng kể sức mạnh hải quân Nga – trong đó năng lực của hạm đội tàu ngầm Yasen được xem là yếu tố then chốt.

Theo MW