Mỹ chuẩn bị xây tổ hợp điện hạt nhân đủ công suất cấp điện cho cả một thành phố lớn

Elementl Power lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân 1,5 GW tại bang Ohio, sử dụng lò phản ứng mô-đun nhỏ BWRX-300 của GE Vernova Hitachi, dự kiến vận hành vào năm 2034.

Công ty phát triển dự án hạt nhân độc lập của Mỹ Elementl Power đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại khu vực đông nam bang Ohio với tổng công suất phát điện lên tới 1,5 gigawatt.

“Ngành công nghiệp điện hạt nhân luôn đóng vai trò như một trụ cột kinh tế quan trọng đối với các cộng đồng địa phương. Với bề dày truyền thống công nghiệp, khu vực đông nam Ohio sở hữu nền tảng hạ tầng và nguồn nhân lực phù hợp để triển khai một dự án quy mô như vậy”, ông Chris Colbert, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Elementl Power, cho biết.

Trong giai đoạn đầu của dự án, công ty đã chính thức nộp hồ sơ lên đơn vị điều phối lưới điện khu vực PJM Interconnection. Đề xuất này nhằm xin phép kết nối 600 MW điện đầu tiên từ nhà máy vào hệ thống truyền tải điện khu vực.

PJM Interconnection sẽ tiến hành đánh giá chi tiết phương án đấu nối và dự kiến đưa ra phản hồi chính thức trước khi năm nay kết thúc.

Khu đất được lựa chọn cho dự án rộng gần 700 mẫu Anh (khoảng 283 ha), nằm tại thị trấn Letart, hạt Meigs, bên bờ sông Ohio và cách thành phố Columbus khoảng 160 km về phía đông nam.

“Elementl đã đạt được thỏa thuận mua lại địa điểm này từ Công ty American Municipal Power (AMP)”, doanh nghiệp cho biết trong một thông cáo báo chí.

Triển khai lò phản ứng mô-đun nhỏ BWRX-300

Để cung cấp công nghệ cho nhà máy, Elementl đã ký Thỏa thuận Công việc Giai đoạn Đầu (Early Works Agreement) với GE Vernova Hitachi Nuclear Energy.

Theo thỏa thuận này, dự án sẽ sử dụng các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) BWRX-300 do GE Vernova Hitachi phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc nhà máy tại Ohio có thể trở thành một trong những dự án thương mại SMR đầu tiên được triển khai tại Mỹ.

“GE Vernova Hitachi là một trong những đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân. Chúng tôi rất vui khi được hợp tác để triển khai lò phản ứng BWRX-300 tiên tiến tại địa điểm này”, ông Colbert nhấn mạnh.

Quyết định lựa chọn công nghệ này tiếp nối những bước tiến trước đó của Elementl trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Năm 2025, Cơ quan Quản lý Thung lũng Tennessee (TVA) đã lựa chọn hợp tác với Elementl nhằm thúc đẩy việc xây dựng một lò phản ứng BWRX-300 tại khu vực Clinch River, bang Tennessee.

Dự án này cũng hướng tới việc đẩy nhanh quá trình phát triển các tổ máy hạt nhân tiếp theo với sự tham gia của Indiana Michigan Power và Elementl.

Dự kiến hoàn thành vào năm 2034

“Việc xây dựng tổ máy đầu tiên dự kiến bắt đầu vào năm 2030, tùy thuộc vào quyết định đầu tư cuối cùng cũng như các phê duyệt từ cơ quan quản lý. Thời điểm hoàn thành được kỳ vọng vào năm 2034”, thông cáo cho biết.

Elementl dự định tự huy động toàn bộ nguồn vốn cho dự án thông qua các kênh đầu tư tư nhân.

Nếu nhà máy được triển khai xây dựng, chi phí đầu tư sẽ không được thu hồi thông qua hóa đơn điện hoặc biểu giá dành cho khách hàng sử dụng điện địa phương.

Tuy nhiên, dự án chỉ có thể được triển khai sau khi nhận được sự chấp thuận từ nhiều cơ quan quản lý cấp bang và liên bang.

Trong số đó có Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ (NRC) và Hội đồng Quy hoạch Năng lượng bang Ohio (Ohio Power Siting Board), các đơn vị sẽ đánh giá toàn diện các yếu tố môi trường và an toàn của dự án.

Ở quy mô lớn hơn, Elementl đang theo đuổi mục tiêu bổ sung hơn 100 gigawatt điện không phát thải carbon cho lưới điện Mỹ trước năm 2050.

Doanh nghiệp cho biết họ áp dụng mô hình phát triển dự án nhằm giảm thiểu rủi ro triển khai cũng như hạn chế gánh nặng vốn đầu tư ban đầu đối với các đối tác tham gia.

Theo IE