Trung Quốc: 7.632 doanh nghiệp liên quan đến xe năng lượng mới bị xóa sổ trong nửa đầu năm

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Quản lý thị trường quốc gia Trung Quốc công bố ngày 8/8, trong nửa đầu năm nay, có tới 7.632 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xe năng lượng mới (NEV) làm thủ tục giải thể/xóa đăng ký, tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Điều này cho thấy một bộ phận doanh nghiệp bị cho là đang nằm trong các ngành dư thừa công suất đang nhanh chóng rút khỏi thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Theo thống kê, trong nửa đầu năm, quá trình rút lui của các doanh nghiệp thuộc những ngành dư thừa công suất diễn ra cụ thể: Xe năng lượng mới: 7.632 doanh nghiệp bị xóa đăng ký, tăng 4,6%; năng lượng mặt trời: 5.089 doanh nghiệp bị xóa đăng ký, tăng 8,3%; pin lithium: 155 doanh nghiệp bị xóa đăng ký, tăng 12,3%.

Cơ quan này nhận định, các doanh nghiệp trong những ngành dư thừa công suất đang được “thanh lọc và rút lui có trật tự”.

Sản xuất công nghệ cao vẫn tăng mạnh

Trong khi đó, quá trình chuyển đổi và nâng cấp của ngành sản xuất Trung Quốc đang diễn ra nhanh hơn. Trong nửa đầu năm, Trung Quốc thành lập mới 28.000 doanh nghiệp sản xuất thiết bị cao cấp, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Riêng số doanh nghiệp mới trong lĩnh vực thiết bị thông minh tăng 6,4%, còn thiết bị đường sắt đô thị tăng 4,4%.

Theo số liệu chính thức, ngành sản xuất công nghệ cao tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh. Tính đến cuối tháng 6, Trung Quốc có tổng cộng khoảng 330.000 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này, trong đó nửa đầu năm có thêm 15.000 doanh nghiệp mới thành lập.

Số doanh nghiệp mới trong lĩnh vực sản xuất tàu vũ trụ và tên lửa đẩy tăng tới 185,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp sản xuất cáp quang và cáp truyền dẫn tăng 129,4%, trong khi doanh nghiệp sản xuất chip bán dẫn tăng 24,2%.

Ngành chế tạo robot hình người và AI vẫn nóng. Ảnh: HK01.

AI và robot hình người vẫn nóng

Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tiếp tục chứng kiến làn sóng thành lập doanh nghiệp mới. Trong nửa đầu năm, Trung Quốc có khoảng 55.000 doanh nghiệp mới liên quan đến AI tạo sinh, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý hơn, lĩnh vực robot hình người ghi nhận tới 116.000 doanh nghiệp mới, tăng 9,5%.

Tổng cục Quản lý thị trường quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ tập trung vào ba hướng chính gồm cải thiện môi trường kinh doanh, duy trì cạnh tranh công bằng và nâng cao chất lượng phát triển, qua đó tạo không gian phát triển công bằng và có trật tự cho các loại hình doanh nghiệp.

Cơ quan này cũng cho biết chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối với các hộ kinh doanh cá thể, nhằm xây dựng môi trường phát triển ổn định, minh bạch và có thể dự đoán.

Tranh luận về “dư thừa công suất” vẫn tiếp diễn

Việc hàng nghìn doanh nghiệp trong các lĩnh vực xe năng lượng mới, quang điện và pin lithium bị xóa đăng ký diễn ra trong lúc quốc tế tiếp tục đặc biệt quan tâm tới tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc.

Ngày 28/7, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố văn bản mang tên “Lập trường của Trung Quốc về cái gọi là vấn đề dư thừa công suất”, trong đó trình bày quan điểm nhìn nhận vấn đề này; cho rằng một số quốc gia và nền kinh tế, vì lo ngại khả năng cạnh tranh và vị thế thị trường của ngành công nghiệp trong nước, đã chính trị hóa các vấn đề thương mại, lấy lý do công suất Trung Quốc gây sức ép lên thị trường toàn cầu để gia tăng các biện pháp hạn chế đối với Trung Quốc, qua đó làm chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng.

Văn bản nhấn mạnh rằng chủ nghĩa bảo hộ có thể làm xáo trộn trật tự thương mại toàn cầu và tạo ra những rủi ro dài hạn đối với tăng trưởng kinh tế thế giới.

Văn bản cũng bác bỏ các cáo buộc liên quan đến Trung Quốc trợ cấp công nghiệp, thặng dư thương mại, nhu cầu trong nước yếu dẫn tới dư thừa công suất và cạnh tranh không công bằng, cho rằng cách giải thích này không phù hợp với thực tế; lập luận rằng dư thừa công suất là một hiện tượng mang tính động của kinh tế thị trường, luôn vận động theo chu kỳ “cân bằng – mất cân bằng – tái cân bằng”.

Theo Trung Quốc, trợ cấp công nghiệp không nhất thiết dẫn tới dư thừa công suất, còn xuất khẩu lớn hay thặng dư thương mại cao cũng không đồng nghĩa với dư thừa công suất.

Theo Zaobao, NetEase