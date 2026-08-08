Trung Quốc khánh thành trung tâm dữ liệu AI lớn nhất thế giới tại Nội Mông

Tập đoàn công nghệ xanh Envision Group (Viễn Cảnh Khoa Kỹ) của Trung Quốc hôm 6/8 công bố hoàn thành, đưa vào hoạt động siêu trung tâm tính toán AI lớn nhất thế giới tại thành phố Ulanqab, Khu tự trị Nội Mông.

Theo doanh nghiệp này, trung tâm dữ liệu sử dụng tỷ lệ rất cao nguồn điện gió và mặt trời được cấp trực tiếp, có diện tích xây dựng khoảng 120.000 m² (tương đương khoảng 20 sân bóng đá tiêu chuẩn), hỗ trợ 1 triệu GPU hoạt động song song và đạt quy mô 1 triệu PFLOPS năng lực tính toán (1 PFLOPS = 1 triệu tỷ phép tính mỗi giây).

Envision cho biết đây hiện là trung tâm dữ liệu AI đơn khối có năng lực tạo token lớn nhất thế giới, đồng thời thiết lập kỷ lục mới về mật độ hạ tầng AI.

Cơ sở mang tên Envision Xinghe Base (Viễn Cảnh Tinh Hà) là dự án đầu tiên được triển khai trong chương trình "Gobi Mission" (Sứ mệnh Gobi) của Envision.

Ở giai đoạn đầu đi vào vận hành, khu trung tâm sẽ cung cấp 120 MW công suất điện toán cho hai doanh nghiệp công nghệ địa phương. Theo quy hoạch, tổng công suất của toàn khu sẽ đạt 2 GW, qua đó trở thành công viên điện toán AI lớn nhất Trung Quốc, đồng thời được Envision ví như một "nhà máy sản xuất token" phục vụ các mô hình AI tạo sinh.

Ông Trịnh Tử Hạo (Zheng Zihao), Tổng giám đốc mảng Trung tâm dữ liệu AI (AIDC) của Envision, cho biết dự án chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cấp bách của các tập đoàn công nghệ và công ty AI hàng đầu trong việc triển khai quy mô lớn các hệ thống AI sử dụng chip tính toán nội địa của Trung Quốc.

Nhà máy điện mặt trời cung cấp điện cho trung tâm hoạt động. Ảnh: Xinhua.

Cuộc đua xây dựng hạ tầng AI tại Trung Quốc

Theo phân tích của BloombergNEF (Bloomberg New Energy Finance - tổ chức nghiên cứu có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực năng lượng và chuyển đổi xanh), động thái của Envision phản ánh xu hướng các doanh nghiệp Trung Quốc đang tăng tốc đầu tư vào thị trường trung tâm dữ liệu AI nhằm giành vị thế trong lĩnh vực được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

Trước đây, thị trường này chủ yếu nằm trong tay các nhà khai thác viễn thông cùng những "ông lớn" Internet như Tencent, Alibaba và China Unicom. Tuy nhiên, làn sóng AI tạo sinh đang mở ra cơ hội để nhiều doanh nghiệp mới tham gia cuộc đua xây dựng hạ tầng điện toán quy mô lớn.

Theo thông tin đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Tập đoàn Envision, tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ châu Âu diễn ra hồi giữa tháng 6 năm nay, doanh nghiệp đã chính thức công bố kế hoạch "Sứ mệnh Gobi" (Gobi Mission).

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Envision sẽ xây dựng 5 GW trung tâm điện toán AI xanh tại các khu vực sa mạc và bán sa mạc trên thế giới, nhằm tạo ra thế hệ hạ tầng mới cho kỷ nguyên AI với ba tiêu chí: ổn định, sử dụng năng lượng sạch và chi phí hợp lý.

Tuần trước, Bloomberg dẫn lời các nguồn tin am hiểu cho biết công ty AI Trung Quốc DeepSeek, có trụ sở tại Hàng Châu, cũng đang lên kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu AI công suất bổ sung 1 GW cũng tại thành phố Ulanqab, Khu tự trị Nội Mông, cách Bắc Kinh khoảng 350 km về phía tây bắc. Phần năng lực tính toán dư thừa của trung tâm này sẽ được cho các doanh nghiệp khác thuê.

Không chỉ DeepSeek, một công ty AI hàng đầu khác của Trung Quốc là Zhipu AI cũng đang xúc tiến xây dựng một trung tâm dữ liệu AI công suất 1 GW. Điểm đáng chú ý là dự án này chỉ sử dụng các chip do Trung Quốc sản xuất, cho thấy xu hướng thúc đẩy hạ tầng AI dựa trên công nghệ bán dẫn nội địa.

Theo Zaobao, Creaders