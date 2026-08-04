Triều Tiên khuyên người dân ăn thịt chó để giải nhiệt giữa nắng nóng kỷ lục

Triều Tiên khuyến nghị người dân ăn canh thịt chó để đối phó nắng nóng, trong khi Hàn Quốc đang trải qua một trong những đợt nhiệt gay gắt nhất nhiều thập kỷ.

Triều Tiên đang quảng bá món thịt chó như một lựa chọn mang tính truyền thống, thậm chí được mô tả như một cách thể hiện tinh thần yêu nước để đối phó với cái nóng khắc nghiệt của mùa hè.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên mới đây khuyến nghị người dân ăn canh thịt chó để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng, nối lại chiến dịch quảng bá món ăn này trong bối cảnh nhiệt độ tại cả hai miền trên bán đảo Triều Tiên tăng lên mức kỷ lục.

Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đăng bài tư vấn sức khỏe hôm Chủ nhật vừa qua, đưa ra một loạt khuyến cáo giúp người dân ứng phó với đợt nắng nóng, đồng thời hướng dẫn sơ cứu trong các trường hợp liên quan đến nhiệt độ cao.

Trong cuộc phỏng vấn với một bác sĩ cấp cao tại Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng, tờ báo cảnh báo rằng “các bệnh tim mạch, tiểu đường và cường giáp có thể trở nên nghiêm trọng hơn do kiệt sức vì nóng và say nắng”.

Bên cạnh những thực phẩm có tác dụng giải nhiệt như dưa hấu, đậu xanh và dưa chuột, Rodong Sinmun còn khuyến nghị một số món được mô tả là “giàu dinh dưỡng”, trong đó có canh thịt chó, cháo cá và cháo đậu đỏ.

Canh thịt chó, được gọi là dangogi guk (canh thịt ngọt) ở Triều Tiên, từ lâu đã được quảng bá như một món ăn truyền thống có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, đây vẫn là món tương đối đắt đỏ và nằm ngoài khả năng chi trả của không ít người dân bình thường.

“Dangogi phổ biến ở miền Bắc, nhưng đây là một món ăn đắt tiền”, Ri Chol, một cựu nhà ngoại giao Triều Tiên, nói với This Week in Asia.

Theo ông, món ăn này chủ yếu được sử dụng trong những ngày hè nóng bức nhằm giúp cơ thể chống lại tình trạng kiệt sức do nhiệt.

Bình Nhưỡng đã quảng bá dangogi trong nhiều thập kỷ, thậm chí xây dựng các nhà hàng chuyên về thịt chó tại những vị trí đắc địa dọc sông Taedong và đăng ký các công thức chế biến đặc trưng của từng địa phương như một dạng di sản văn hóa.

Chính quyền Triều Tiên cũng tổ chức các cuộc thi nấu ăn thường niên tại thủ đô nhằm nâng vị thế của thịt chó trong văn hóa ẩm thực, đồng thời mô tả việc thưởng thức món ăn này như một cách thể hiện tinh thần yêu nước để vượt qua mùa hè nóng bức.

Quan điểm này hoàn toàn trái ngược với Hàn Quốc. Năm 2024, Seoul đã thông qua đạo luật mang tính bước ngoặt, cấm nuôi, giết mổ, phân phối và buôn bán chó phục vụ mục đích làm thực phẩm.

Luật mới dành thời gian chuyển tiếp ba năm, kết thúc vào tháng 2/2027. Sau thời điểm này, những người vi phạm có thể đối mặt với mức án tối đa 3 năm tù hoặc khoản tiền phạt lên tới 30 triệu won Hàn Quốc, tương đương khoảng 22.000 USD.

Bình Nhưỡng trải qua chuỗi đêm nhiệt đới

Từ ngày 27/7, Bình Nhưỡng đã trải qua một loạt “đêm nhiệt đới”, khi nhiệt độ ban đêm duy trì trên 25 độ C.

Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên hôm đầu tuần cho biết cảnh báo “nắng nóng gay gắt” sẽ tiếp tục được duy trì đến Chủ nhật tại phần lớn các khu vực phía nam miền trung đất nước, cũng như một số khu vực phía bắc.

Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại những khu vực này được dự báo dao động 33-35 độ C, trong khi độ ẩm tương đối trung bình vượt 70%.

Một cảnh báo “nhiệt độ cao” riêng biệt cũng được ban hành đến thứ Bảy tại Bình Nhưỡng, tỉnh Bắc Pyongan, một số khu vực thuộc tỉnh Jagang cùng các vùng miền Trung và miền Nam. Tại đây, nhiệt độ có thể tăng lên 35-40 độ C.

Hàn Quốc cũng đối mặt đợt nắng nóng khắc nghiệt

Ở phía bên kia biên giới, Hàn Quốc cũng đang vật lộn với một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Nhiệt độ cực đoan gần đây đã vượt 40 độ C tại một số khu vực phía đông nam Hàn Quốc và đang có xu hướng lan về khu vực thủ đô Seoul.

Các chuyên gia dự báo bão Dolphin, hiện di chuyển về phía Nhật Bản, nhiều khả năng không mang lại thời tiết mát mẻ mà thậm chí còn khiến tình trạng nắng nóng trở nên nghiêm trọng hơn.

Các nhà khí tượng cho rằng cơn bão sẽ bị chặn bởi hai “vòm nhiệt” mạnh đang bao phủ bán đảo Triều Tiên. Điều này khiến khu vực Hàn Quốc chủ yếu đón những luồng gió nóng và khô thay vì không khí mát hơn từ cơn bão.

Kim Soo-hyeon, một chuyên gia dự báo thuộc Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, cho biết các khu vực phía tây nhiều khả năng sẽ tiếp tục nóng lên do gió đông duy trì trong thời gian dài.

“Khi bão Dolphin di chuyển về phía tây từ vùng biển phía bắc Guam, gió đông được dự báo sẽ tiếp tục duy trì. Vì vậy, nhiệt độ tại các khu vực phía tây nhiều khả năng vẫn ở mức cao trong thời gian tới”, chuyên gia này cho hay.

Theo SCMP