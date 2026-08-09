Bị trao nhầm khi mới sinh, hai phụ nữ 37 năm sau phát hiện sống cách nhau chỉ 4 km

Hai phụ nữ Trung Quốc phát hiện bị trao nhầm khi mới chào đời sau 37 năm. Điều bất ngờ là họ đã sống cách gia đình ruột chỉ khoảng 4 km suốt nhiều thập kỷ.

Một cuộc gặp tại quán cà phê được hai người phụ nữ mô tả là “hồi hộp, háo hức và có phần ngượng ngùng”. Họ vừa phát hiện mình là hai đứa trẻ từng bị trao nhầm ngay sau khi chào đời cách đây 37 năm.

Huang Xiaolin và Li Hui sinh cách nhau 55 phút tại Bệnh viện Nhân dân Thanh Viễn, thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, vào tháng 10/1989, theo China Newsweek.

Sau khi chào đời, hai bé được y tá đưa đến cho mẹ nhìn mặt trong thời gian ngắn rồi chuyển vào phòng trẻ sơ sinh. Khi đó, cả hai đều mặc trang phục bệnh viện giống nhau.

Khoa sản chưa sử dụng vòng nhận diện cho trẻ sơ sinh mà dựa vào những tấm thẻ ghi tên được đặt bên trong lớp khăn quấn của mỗi em bé. Nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ trao nhầm đến nay vẫn chưa được làm rõ.

Các chi tiết xung quanh sự nhầm lẫn này vẫn còn mơ hồ, vì vào thời điểm đó, khoa sản không có vòng đeo tay nhận dạng, chỉ dựa vào thẻ tên được đặt trong tã quấn của mỗi em bé. Ảnh: AFP.

Hai cuộc đời rẽ sang hai hướng

Huang lớn lên trong một gia đình khá giả với bố mẹ nuôi đều làm việc cho cơ quan nhà nước. Cô là người đầu tiên tìm đến cảnh sát để nhờ hỗ trợ tìm lại gia đình ruột.

Bố nuôi của Huang từng nhận thấy cô có nhóm máu khác với mình và gần như không có nét giống ông. Điều đó khiến ông nghi ngờ vợ không chung thủy.

Hai người sau đó ly hôn khi Huang mới 5 tuổi, và cô được mẹ nuôi chăm sóc. Nhớ lại tuổi thơ, Huang cho biết mối quan hệ giữa cô và bố nuôi luôn tồn tại một khoảng cách về tình cảm.

Năm 2022, với hy vọng cải thiện mối quan hệ, Huang quyết định xét nghiệm ADN. Kết quả khiến cô sửng sốt: cả hai người mà cô vẫn tin là bố mẹ mình đều không có quan hệ huyết thống với cô.

Nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát, đến tháng 4 năm ngoái, Huang lần ra gia đình ruột của mình. Trong quá trình tìm kiếm, cô xác định Li chính là người phụ nữ có liên quan đến vụ trao nhầm trẻ năm xưa.

Trong khi đó, Li lớn lên trong một gia đình kinh doanh một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Khi cô còn học tiểu học, bố nuôi mất toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình trong một vụ lừa đảo đầu tư.

Hai vợ chồng phải làm nhiều công việc lặt vặt để trang trải cuộc sống. Sau đó, Li phải nghỉ học trung học để phụ giúp gia đình, từng làm hướng dẫn viên du lịch, lễ tân khách sạn và nhân viên bán hàng.

Những năm tháng làm việc kéo dài cùng áp lực tài chính khiến sức khỏe của Li suy giảm. Cô mắc bệnh về máu và phải phẫu thuật cắt tuyến giáp.

Ảnh trên là giấy khai sinh của Li; cô ấy suy ngẫm về việc cuộc đời mình có thể đã thay đổi hoàn toàn như thế nào nếu việc tráo đổi không bao giờ xảy ra. Ảnh: Baidu.

Sống cách gia đình ruột chỉ 4 km nhưng không hề hay biết

Khi Huang và Li lần đầu gặp nhau tại một quán cà phê, cả hai đều thừa nhận khoảnh khắc ấy vừa “hồi hộp, háo hức” vừa có chút khó xử.

Li đặc biệt sốc khi biết suốt nhiều năm qua, cô thực tế chỉ sống cách gia đình ruột khoảng 4 km.

Phát hiện ấy khiến cô không khỏi tự hỏi cuộc đời mình sẽ thay đổi thế nào nếu vụ trao nhầm không xảy ra.

Với Huang, câu chuyện cũng khiến cô suy ngẫm về một tuổi thơ có thể đã rất khác nếu cô được lớn lên cùng gia đình ruột, không phải trải qua những năm tháng bị nghi ngờ và khoảng cách tình cảm với bố nuôi.

Dù phát hiện sự thật, cả hai được cho là vẫn lựa chọn duy trì mối quan hệ với những gia đình đã nuôi dưỡng mình.

Li cho biết mẹ nuôi không có lương hưu và vẫn cần cô hỗ trợ về tài chính. Trong khi đó, mẹ nuôi của Huang không muốn sự việc làm xáo trộn cuộc sống của gia đình bên kia.

Hình ảnh trên là giấy khai sinh của Huang, người đang suy ngẫm về việc liệu sự tráo đổi có cướp đi tuổi thơ đúng nghĩa của mình hay không. Ảnh: Baidu.

Bệnh viện mất hồ sơ, hai người yêu cầu bồi thường

Sau khi biết mình bị trao nhầm, hai người tìm đến bệnh viện để xin hồ sơ sinh của họ. Tuy nhiên, bệnh viện thông báo không thể tìm thấy những tài liệu này.

Huang cũng được cho biết một số nhân viên có liên quan đến vụ việc đã nghỉ hưu, trong khi những người khác đã qua đời.

Hai người hiện yêu cầu Bệnh viện Nhân dân Thanh Viễn bồi thường tổng cộng 2,6 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 385.000 USD.

Vụ kiện dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 13/8.

Câu chuyện đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: “Thật đau lòng. Nếu hai đứa trẻ không bị trao nhầm, có lẽ cả hai gia đình đã không phải trải qua hàng chục năm đau khổ.”

Theo SCMP