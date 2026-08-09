Việt Nam Quốc tang trong hai ngày tưởng nhớ đồng chí Saysomphone Phomvihane

Để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Việt Nam quyết định để Quốc tang trong hai ngày, từ 10 - 11/8.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Ngày 9/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Thông cáo đặc biệt.

Thông báo cho biết: ông Saysomphone Phomvihane - Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, đã từ trần ngày 8/8/2026, hưởng thọ 70 tuổi.

Để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày, từ 10 - 11/8.

Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trên cả nước và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định; không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Ông Saysomphone Phomvihane (sinh ngày 12/12/1956), Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, từ trần ngày 8/8, hưởng thọ 70 tuổi.

Ông Saysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp Cách mạng Lào, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

"Đồng chí là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam - Lào", thông cáo khẳng định.