Lầu Năm Góc tiết lộ về UFO khổng lồ dài 152 m, di chuyển với tốc độ cực nhanh

Lầu Năm Góc ngày 7/8 công bố thêm một loạt hồ sơ giải mật về các vật thể bay không xác định (UFO), nay được gọi là UAP (hiện tượng dị thường chưa xác định). Trong 41 hồ sơ, video vừa được công bố có nhiều hình ảnh, mô phỏng chưa từng xuất hiện.

Đáng chú ý nhất là lời kể của một cựu phi công quân sự Mỹ về lần ông ta chứng kiến một vật thể hình tam giác khổng lồ dài tới 152 m lặng lẽ bay qua bầu trời Afghanistan. Theo lời kể, vật thể lớn đến mức “che khuất cả ánh sao trên bầu trời đêm”.

Đây là lần thứ năm Lầu Năm Góc công bố hồ sơ UAP kể từ khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp hồi tháng 1/2026, yêu cầu quân đội và các cơ quan chính phủ Mỹ công khai thêm tài liệu liên quan đến UFO. Hoạt động này có tên là PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters), tạm dịch là Hệ thống Tổng thống về giải mật và báo cáo các vụ chạm trán UAP.

41 hồ sơ lần này trải dài từ năm 1950 đến năm 2026, với nguồn tài liệu đến từ nhiều cơ quan an ninh và tình báo Mỹ, trong đó có Bộ Quốc phòng, FBI và CIA.

Có thể chia 41 hồ sơ này thành ba nhóm chính: Những lời kể của nhân chứng quân sự; các video do quân đội ghi lại và hồ sơ lịch sử.

Hình ảnh dựng lại vụ việc vật thể bay không xác định xuất hiện ở Afghanistan tháng 6/2002. Ảnh: Sofx.

Vật thể tam giác khổng lồ che khuất ánh sao ở Afghanistan

Một trong những tài liệu đáng chú ý nhất là hồ sơ phỏng vấn của FBI, được lập theo mẫu "302", ghi lại cuộc trao đổi năm 2024 với một cựu phi công quân sự.

Người này kể rằng vào khoảng 4h30 sáng một ngày tháng 6/2002, khi đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan, ông nhìn thấy bầu trời phía trên căn cứ không quân Bagram dần tối đi. Cảm giác giống như một vật thể khổng lồ đang bay từ tây sang đông và che khuất các vì sao.

Ông mô tả vật thể có hình tam giác đều, không có đèn chiếu sáng và hoàn toàn không phát ra âm thanh. Nó di chuyển ổn định ở độ cao không xác định với tốc độ khoảng 278 km/giờ.

Theo ước tính của nhân chứng, vật thể dài khoảng 152 m. Do điều kiện quan sát, ông không thể nhìn rõ toàn bộ cấu trúc của nó. Tuy nhiên, một phi công khác đi cùng cũng khẳng định đã tận mắt nhìn thấy vật thể khổng lồ này.

Cựu phi công này cho biết những trải nghiệm tương tự không chỉ xảy ra tại Afghanistan. Tháng 10/2023, trong chuyến bay từ Boston đến Ireland, ông nhìn thấy những điểm sáng kỳ lạ trên bầu trời, lúc sáng dần rồi biến mất. Sau đó, ông cho biết đã ít nhất 10 lần gặp những hiện tượng tương tự.

Hình ảnh cảm ứng nhiệt chụp UAP trên Vịnh Oman hồi tháng 9/2021. Ảnh: Sofx.

25 vật thể bí ẩn bao vây máy bay Mỹ trên Vịnh Oman

Một loạt video khác trong hồ sơ giải mật cũng gây chú ý. Có tới 6 đoạn video ghi lại từ nhiều góc độ cùng một sự kiện xảy ra vào tháng 9/2021. Khi đó, lực lượng đặc nhiệm Mỹ sử dụng máy bay AC-130J trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật trên Vịnh Oman.

Trong quá trình diễn tập, các quân nhân Mỹ bất ngờ phát hiện khoảng 25 UAP xuất hiện trong khu vực. Theo báo cáo tình báo, những vật thể này có dạng hình cầu, tối màu, đường kính khoảng 1,2 m, được mô tả bằng thuật ngữ "cold orb". Chúng di chuyển ở độ cao thấp với tốc độ được ước tính từ 402 đến 2.092 km/giờ.

Video cho thấy đường bay của các vật thể rất bất thường, liên tục thay đổi hướng giống như những vật nhỏ đang bay loạn trong khung hình. Một số vật thể dường như còn phản ứng mạnh khi máy bay Mỹ sử dụng pháo chính.

Cho đến nay, Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng cho sự việc.

Một video khác do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cung cấp, được ghi lại năm 2025, cho thấy một vật thể hình cầu bay theo đường thẳng với tốc độ rất cao qua khu vực dân cư đông đúc ở một thành phố Trung Đông.

Một bức ảnh do chiến đấu cơ F/A-18 của Mỹ chụp UAP. Ảnh: Sofx.

Quả cầu đen bí ẩn trên Thái Bình Dương

Hồ sơ mới cũng bao gồm một đoạn video được ghi lại trên Thái Bình Dương năm 2019. Trong video, một vật thể hình cầu màu đen xuất hiện giữa không trung. Nó dường như biến mất trong khoảnh khắc, sau đó xuất hiện trở lại, trước khi từ từ di chuyển từ trái sang phải.

Đáng chú ý hơn, các hồ sơ giải mật còn kéo dài ngược về hơn 70 năm trước.

Một bản ghi nhớ năm 1953 của Trung tâm Giải thích hình ảnh Hải quân Mỹ từng phân tích hai đoạn phim quay tại Montana và Utah. Các chuyên gia khi đó chú ý đến những vật thể có kích thước dường như tăng lên cùng với độ sáng.

Bản ghi nhớ kết luận rằng đặc điểm của những vật thể trong video "hoàn toàn không phù hợp với các đặc tính của hiện tượng tự nhiên".

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ xác định chúng là vật thể ngoài Trái đất hay "tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh". Thuật ngữ UAP đơn giản chỉ dùng để chỉ những hiện tượng trên không chưa được xác định rõ nguồn gốc.

Chính trang PURSUE của Bộ Chiến tranh Mỹ nói rõ các hồ sơ được lưu trữ là những vụ việc chưa giải quyết được, tức chính phủ chưa thể đưa ra kết luận xác định về bản chất hiện tượng. Nói cách khác, "chưa giải thích được" không đồng nghĩa với "đã chứng minh được người ngoài hành tinh".

Ảnh chụp vật thể bay không xác định hình giọt nước trên bầu trời Vịnh Oman. Ảnh: Sofx.

Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục giải mật

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết đây chắc chắn chưa phải đợt công bố cuối cùng theo yêu cầu của sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump ban hành.

Theo ông, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ áp dụng phương thức công bố "cuốn chiếu", tiếp tục giải mật và đưa thêm các hồ sơ UAP ra công chúng trong thời gian tới. Điều đó đồng nghĩa với việc những bí ẩn trên bầu trời Mỹ và các khu vực quân sự khác có thể sẽ tiếp tục xuất hiện trong những bộ hồ sơ được công bố tiếp theo.

Đợt giải mật lần này có một nghịch lý khá thú vị: Càng công bố nhiều, câu chuyện UAP lại càng trở nên phức tạp. Bởi hồ sơ cho thấy quân đội Mỹ thực sự đã ghi nhận rất nhiều hiện tượng chưa giải thích được, nhưng chưa có bằng chứng công khai trong đợt này đủ để kết luận đó là công nghệ ngoài Trái đất.

Do đó, giá trị lớn nhất của đợt công bố có lẽ không nằm ở việc "Mỹ xác nhận UFO", mà ở việc Washington đang chuyển từ chính sách giữ kín nhiều hồ sơ UAP sang một cơ chế công khai có hệ thống, cho phép công chúng và giới khoa học tiếp cận ngày càng nhiều dữ liệu gốc.

Đó mới là điểm đáng theo dõi trong những tháng tới. Nếu Lầu Năm Góc thực sự tiếp tục "xả" hồ sơ theo đúng kế hoạch, những đợt tiếp theo mới có thể là phần đáng chú ý nhất.

Theo Creaders, ETtoday