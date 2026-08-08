Cụ bà 111 tuổi tiết lộ bí quyết "tập luyện" hàng ngày giúp bà trường thọ

Cụ bà 111 tuổi ở Giang Tô, Trung Quốc vẫn tự làm việc nhà, duy trì vận động, ăn uống vừa phải và giữ lịch sinh hoạt đều đặn.

Ở tuổi 111, cụ bà Vương Giai Anh vẫn tự tay lau bàn, gấp quần áo và làm những công việc nhẹ trong nhà. Với cụ, việc nhà không chỉ là trách nhiệm mà còn là một cách để cơ thể luôn vận động.

Câu chuyện về người phụ nữ cao tuổi ở miền Đông Trung Quốc gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt bởi quan niệm rất giản dị của bà về tuổi già: chỉ cần còn có thể vận động thì chưa nên coi mình là người già.

Bà Vương Giai Anh sống tại Như Cao, tỉnh Giang Tô – một địa phương nổi tiếng ở Trung Quốc với tỷ lệ người sống thọ cao. Theo Jianghai Evening News, tính đến tháng 2 năm nay, khu vực này có 672 người từ 100 tuổi trở lên.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ở Nam Kinh từng đưa ra giả thuyết rằng điều kiện thổ nhưỡng giàu khoáng chất tại Như Cao có thể góp phần tạo nên lợi thế sức khỏe cho người dân địa phương. Những loại cây trồng tại đây được cho là chứa nhiều nguyên tố vi lượng có lợi cho cơ thể.

Tuy nhiên, tuổi thọ đặc biệt của người dân Như Cao không thể được quy hoàn toàn cho đất đai. Di truyền, chế độ ăn uống, môi trường sống, hoạt động thể chất và nhiều yếu tố xã hội khác đều có thể đóng vai trò.

111 tuổi vẫn không chịu ngồi yên

Bà Vương Giai Anh hiện sống trong một gia đình có tới năm thế hệ. Một người cháu trai của bà năm nay đã 60 tuổi.

Điều đáng chú ý là ngay cả khi đã bước sang tuổi 100, bà vẫn từng trực tiếp ra đồng thu hoạch lạc và dưa hấu.

Tuổi tác khiến tốc độ di chuyển của bà chậm hơn trước, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Bà thậm chí thường khẳng định mình chưa thực sự “già”, bởi vẫn có thể tự đi lại và thực hiện nhiều công việc thường ngày.

Trong nhà, bà duy trì những công việc nhẹ như lau bàn, gấp quần áo và dọn dẹp.

Khi người thân khuyên bà nghỉ ngơi, bà Vương Giai Anh thường giải thích rằng làm việc nhà giúp tay chân vận động, máu lưu thông và cơ thể không bị trì trệ.

Với bà, duy trì vận động chính là một trong những cách để cơ thể thích nghi tốt hơn với quá trình lão hóa.

Không ăn quá nhiều, ưu tiên thực phẩm đa dạng

Chế độ ăn của bà cũng khá đơn giản.

Gia đình thường thay đổi món ăn, luân phiên những thực phẩm quen thuộc như bánh bao hấp và sủi cảo, thay vì duy trì một thực đơn cố định.

Món bà yêu thích nhất là cá. Bà cho rằng thịt cá mềm, dễ ăn và dễ tiêu hóa.

Điều quan trọng hơn là bà không có thói quen ăn uống quá mức. Theo quan niệm của người phụ nữ 111 tuổi, ăn đa dạng nhưng vừa phải quan trọng hơn việc tìm kiếm một món ăn đặc biệt nào đó để “trường thọ”.

Một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội có tên Yaoqing Ge, người từng đến thăm bà vào tháng 12 năm ngoái, kể rằng trước đây bà Vương Giai Anh từng thích ăn cơm ngâm trong rượu trắng baijiu (bạch tửu) – một loại rượu truyền thống của Trung Quốc.

Tuy nhiên, gia đình đã ngừng cho bà sử dụng món này khoảng 5 năm trước vì lo ngại nguy cơ say rượu và té ngã ở người cao tuổi.

Mỗi ngày làm một việc tốt

Nếu vận động giúp cơ thể khỏe mạnh, Vương Giai Anh cho rằng lòng tốt giúp tinh thần nhẹ nhõm.

Bà duy trì một nguyên tắc rất đơn giản: mỗi ngày cố gắng làm ít nhất một việc tốt.

Đó có thể chỉ là khen một người thân trong gia đình, hỏi thăm một người bạn cũ hoặc gửi một lời chào ngắn tới người quen.

Đối với bà, những hành động nhỏ như vậy khiến cuộc sống trở nên vui vẻ và có ý nghĩa hơn.

Người phụ nữ 111 tuổi cũng nổi tiếng với tính cách điềm đạm. Khi tức giận hoặc gặp chuyện không vui, bà thường chọn cách đi ngủ thay vì tiếp tục suy nghĩ và giữ sự bực bội trong lòng.

“Tôi không bao giờ mang những phiền muộn lên giường”, bà chia sẻ. Sau một giấc ngủ ngon, bà thường nhận ra rằng vấn đề khiến mình tức giận trước đó thực ra không đáng để bận tâm đến vậy.

Ngủ đủ và duy trì nhịp sinh hoạt đều đặn

Lịch sinh hoạt của Vương Giai Anh cũng khá kỷ luật.

Bà thường ngủ từ khoảng 19 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, đồng thời có thêm một hoặc hai giấc ngủ ngắn vào ban ngày.

Thói quen này tạo nên một nhịp sinh hoạt ổn định, phù hợp với lối sống tương đối chậm rãi của bà.

Ở tuổi 111, điều đáng chú ý không phải là bà sở hữu một “công thức trường sinh” đặc biệt, mà là nhiều thói quen trong cuộc sống của bà khá nhất quán: vận động thường xuyên, ăn uống vừa phải, ngủ đủ, giữ tinh thần bình thản và duy trì kết nối với những người xung quanh.

Như Cao và câu chuyện về vùng đất trường thọ

Như Cao từ lâu đã được nhắc đến như một trong những khu vực có nhiều người sống thọ tại Trung Quốc.

Theo số liệu được Jianghai Evening News dẫn lại, địa phương này có 672 người từ 100 tuổi trở lên tính đến tháng 2.

Một số nghiên cứu từng chú ý tới đặc điểm đất đai tại khu vực này. Các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Đất ở Nam Kinh cho rằng đất giàu khoáng chất có thể ảnh hưởng đến thành phần vi lượng trong cây trồng địa phương, từ đó có khả năng liên quan đến sức khỏe của cư dân.

Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những hướng nghiên cứu về tuổi thọ của Như Cao. Không có cơ sở để kết luận rằng chỉ cần sống tại khu vực có đất giàu khoáng chất là con người sẽ sống lâu hơn.

Tuổi thọ cao thường là kết quả của sự kết hợp giữa nhiều yếu tố, từ di truyền, dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ, điều kiện kinh tế - xã hội cho tới khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Câu chuyện của bà Vương Giai Anh vì thế có lẽ đáng chú ý nhất ở chỗ bà không tìm kiếm một “thần dược” để sống lâu. Thay vào đó, người phụ nữ 111 tuổi duy trì những thói quen rất đời thường trong suốt nhiều thập kỷ.

Một người dùng mạng bình luận rằng bà Vương Giai Anh là người rất may mắn và bày tỏ mong muốn cha mẹ mình cũng có thể sống lâu như bà.

Một bình luận khác cho rằng tuổi thọ của người dân Như Cao có thể là sự kết hợp giữa yếu tố di truyền, môi trường và lối sống lành mạnh.

Dù khoa học vẫn chưa thể xác định một “bí quyết trường thọ” duy nhất, cuộc sống của Vương Giai Anh cho thấy đôi khi những điều tưởng như bình thường – vận động mỗi ngày, ăn vừa đủ, ngủ đúng giờ và không để những chuyện nhỏ khiến bản thân quá tức giận – lại có thể trở thành những thói quen đáng giá khi được duy trì trong thời gian dài.

Theo SCMP