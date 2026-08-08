Từ "đứa trẻ ngoan" đến sát thủ xả súng tại Thái Lan: Câu chuyện đằng sau thảm kịch 8 người chết

Nam sinh 14 tuổi tại Thái Lan được mô tả là trầm tính, học khá giỏi trước khi gây ra vụ nổ súng tại trường. Thảm kịch bắt đầu từ chính căn nhà nơi em sống cùng ông bà.

Căn nhà hai tầng nằm trong một khu dân cư yên tĩnh ở huyện Bang Bua Thong, tỉnh Nonthaburi — cách trung tâm Bangkok khoảng 90 phút lái xe — vốn là nơi sinh sống bình lặng của một gia đình ba người.

Tại đây, một cậu bé 14 tuổi lớn lên cùng ông bà nội. Người ông từng là một nhà giáo nghỉ hưu. Trong mắt xóm giềng, gia đình họ sống khép kín nhưng hòa nhã, không hề có dấu hiệu xung đột hay mâu thuẫn bất thường.

Tuy nhiên, vào rạng sáng thứ Sáu, ngày 7/8, chính bên trong ngôi nhà thanh bình ấy, kịch bản của một thảm kịch kinh hoàng bắt đầu chuyển động.

Cuộc sống thường nhật qua lời kể của nhà trường và cơ quan chức năng

Trước khi thảm kịch nổ ra, nghi phạm 14 tuổi — hiện là học sinh Lớp 9 tại Trường Trung học Debsirin Nonthaburi — sở hữu một lý lịch hoàn hảo đến mức khiến tất cả những người xung quanh phải giật mình khi nhìn lại.

Theo ghi nhận từ lực lượng công an điều tra địa phương và ban giám hiệu nhà trường, nam sinh này được mô tả là người "trầm tính, ít giao tiếp xã hội nhưng có thành tích học tập khá giỏi". Trả lời phóng viên hãng tin BBC, một giáo viên trực tiếp dạy học tại trường không giấu nổi sự bàng hoàng:

"Đó là một đứa trẻ ngoan với hồ sơ học tập rất tốt. Em ấy chưa bao giờ tỏ ra hung hãn hay gây hấn với bất kỳ ai."

Ở khía cạnh sinh hoạt cá nhân, Phó Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Polapee Suwanchawee thông tin với báo chí rằng nghi phạm là một người đặc biệt yêu thích và dành nhiều thời gian chơi trò chơi điện tử (avid gamer). Cùng với đó, cuộc sống của em chủ yếu xoay quanh việc đi học và ở nhà cùng ông bà.

Dù vậy, đằng sau sự ngoan ngoãn và yên lặng ấy là những đồn nén không ai hay biết. Sau khi trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ án, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chia sẻ với giới báo chí nhận định ban đầu của cơ quan điều tra về động cơ ngầm ẩn:

"Cậu bé đã bị căng thẳng và chịu áp lực cực kỳ lớn từ việc học tập."

Những đồ đạc bị bỏ lại của các học sinh sơ tán nằm cạnh một cây cột có vết đạn trong tòa nhà nơi vụ xả súng bắt đầu, tại trường Debsirin Nonthaburi. Ảnh: AFP.

Tội ác lúc rạng sáng

Theo các thông tin chi tiết từ phía cảnh sát địa phương do Reuters và The Guardian đăng tải, khoảng 5 giờ sáng ngày 7/8/2026, nghi phạm đã âm thầm thức giấc. Y tìm cách lục soát phòng ngủ của ông nội — nơi cất giữ hợp pháp một khẩu súng ngắn bán tự động cỡ đạn 9mm cùng nhiều băng đạn. Trung tá Thadsakorn Konthong, Trưởng Công an Trạm Bang Bua Thong, xác nhận với Reuters:

"Khẩu súng và số đạn thuộc sở hữu của người ông. Kết quả kiểm tra ban đầu tại hiện trường cho thấy có dấu vết phòng ngủ của ông nội đã bị lục soát để lấy vũ khí."

Sau khi lấy được súng, nam sinh 14 tuổi đã lạnh lùng nổ súng sát hại cả ông nội và bà nội ngay tại nhà. Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan sau đó đã xác nhận hai người cao tuổi được phát hiện tử vong tại chỗ với các vết thương do đạn bắn.

Sau khi hạ sát người thân, nghi phạm không hề có biểu hiện hoảng loạn. Y cất khẩu súng 9mm cùng đạn vào cặp, bước ra khỏi nhà và đón xe đưa đón học sinh như mọi ngày để đến trường Debsirin Nonthaburi.

Lực lượng cứu hộ khiêng một thi thể trên cáng tại trường Debsirin Nonthaburi sau vụ xả súng tại trường. Ảnh: Reuters.

Diễn biến thảm kịch tại trường học: 26 phát đạn và cơn ác mộng tầng 6

Nghi phạm bước vào trường học lúc sáng sớm. Y tham dự tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, rồi tiếp tục bước vào tiết học thứ hai lúc 9 giờ 20 phút. Trong suốt hơn một tiếng đồng hồ ngồi trong lớp, không một bạn học hay giáo viên nào phát hiện ra điều bất thường ở cậu học sinh ngoan ngoãn này.

Khoảng 9h50 phút — khoảng 30 phút sau khi tiết 2 bắt đầu — nghi phạm bất ngờ rút súng xả đạn.

Theo báo cáo của công an, hung thủ bắt đầu vụ nổ súng từ tầng 6 của tòa nhà học tập. Y bắn gục các giáo viên ngay trên bục giảng trước khi tiến dọc hành lang trút đạn vào các lớp học. Một nữ sinh chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kể lại với BBC:

"Em đang đứng ngay trước mặt cô giáo thì sát thủ xuất hiện và nổ súng thẳng vào cô. Cô đang nói chuyện với em thì gục xuống... Em không nhìn thấy gì ngoài một quầng bụi mù mạt. Hắn đi từ phòng này sang phòng khác. Bàn học của em nằm rất gần cô giáo, em chỉ biết trèo qua hàng rào trường để tháo chạy cùng các bạn."

Một nam sinh 18 tuổi trả lời Reuters rằng ban đầu mọi người nhầm tiếng súng là pháo nổ: "Ban đầu em không nghĩ đó là súng. Có rất nhiều tiếng nổ: đoành, đoành, đoành! Sau đó không gian im bạt đi rồi tiếng nổ lại tiếp tục." Còn nữ sinh Pawarisa Maylissa (Lớp 12) chia sẻ với AFP: "Em nghe thấy tiếng súng nổ rất lớn ngay ở tầng trên đầu. Em thậm chí còn nghe rõ tiếng đạn găm vào mặt sàn."

Cơn cuồng sát khiến hàng trăm học sinh hoảng loạn cởi bỏ cả giày dép, chạy thục mạng ra khỏi trường bằng chân đất. Ở các khu vực khác, giáo viên nhanh chóng đưa học sinh vào phòng, khóa cửa, tắt đèn và yêu cầu các em nằm rạp xuống sàn.

Mảnh vỡ của một viên đạn nằm trên sàn nhà trong tòa nhà nơi vụ xả súng bắt đầu tại trường Debsirin Nonthaburi, thuộc quận Bang Kruai. Ảnh: Reuters.

Kết cục tại tầng 4 và hậu quả đau thương

Lực lượng cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc 9 giờ 57 phút. Anh Kiatikhun Verapongpradith, nhân viên cứu hộ thuộc Quỹ Poh Teck Tung — một trong những người đầu tiên có mặt — mô tả lại cảnh tượng hỗn loạn khi các nhân viên y tế vừa phải sơ cứu cho học sinh bị thương ở lưng, ngực, tay, vừa phải di chuyển sau lưng đội đặc nhiệm dùng khiên chắn đạn để tiến lên các tầng.

Đến khoảng 10h40, lực lượng cảnh sát tiến lên tầng 4 và phát hiện nghi phạm nằm trên sàn nhà. Y đã tự dùng súng bắn vào bên phải đầu để kết liễu đời mình sau khi trút tổng cộng 26 viên đạn. Anh Kiatikhun Verapongpradith kể với Reuters:

"Hắn đã tự bắn vào bên phải đầu. Khi chúng tôi kiểm tra, hắn vẫn còn mạch nên chúng tôi lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo (CPR) và đưa đi cấp cứu."

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, hung thủ 14 tuổi đã tử vong tại bệnh viện ngay sau đó.

Thảm kịch khép lại với cái giá quá đắt: 8 người thiệt mạng (bao gồm ông bà nội của hung thủ, 3 giáo viên, 2 nhân viên/học sinh tại trường và chính sát thủ) cùng 22 người khác bị thương.

Vụ việc chấn động này không chỉ xé tan sự bình yên của một gia đình và một ngôi trường danh tiếng, mà còn khiến chính phủ Thái Lan ngay lập tức đưa ra cam kết sẽ trình Quốc hội luật kiểm soát súng đạn mới, nhằm ngăn chặn những quả bom hẹn giờ tâm lý núp bóng "học sinh ngoan" trong xã hội.

Theo BBC, Bangkok Post, Reuters, Guardian