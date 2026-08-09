Cựu Bộ trưởng Không quân Mỹ bị tước quyền tiếp cận tài liệu mật do tiết lộ về chuyên cơ tổng thống

Lầu Năm Góc ngày 8/8 đã quyết định thu hồi quyền tiếp cận thông tin mật của cựu Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall, đồng thời cấm ông đảm nhiệm các vị trí liên quan đến những công việc nhạy cảm.

Động thái này xuất phát từ cáo buộc ông đã tiết lộ cho báo chí những thông tin nhạy cảm về năng lực phòng vệ của chuyên cơ Air Force One của tổng thống .

Quyết định được đưa ra sau loạt bài báo hồi tháng trước, trong đó có bài của The New York Times, tiết lộ những vấn đề an ninh liên quan đến chiếc chuyên cơ tổng thống Air Force One mới được Qatar tặng cho Mỹ.

Chiếc máy bay Boeing 747 này đã được Mỹ chi khoảng 400 triệu USD để cải tạo, nâng cấp và đã bắt đầu được sử dụng cho các chuyến bay trong nước. Tổng thống Trump đã sử dụng nó để bay từ Mỹ sang Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) dự Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 7/7/2026. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Trump bằng chiếc máy bay mới này.

Chiếc Air Force One mới do Qatar tặng ông Trump được ông sử dụng bay sang Ankara hôm 7/7. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ tiến hành không kích Iran và Tehran tấn công ba quốc gia Arab ở vùng Vịnh, ông Trump lại sử dụng chiếc Air Force One cũ để rời hội nghị thượng đỉnh NATO trở về Mỹ.

Theo New York Times, quyết định đổi máy bay được đưa ra sau khi Cục Mật vụ Mỹ (United States Secret Service (USSS), khuyến nghị Tổng thống sử dụng chiếc chuyên cơ cũ, bởi máy bay mới chưa được trang bị đầy đủ một số hệ thống phòng vệ tiên tiến của Air Force One thế hệ trước, đặc biệt là khả năng phòng thủ trước tên lửa.

Ông Trump phủ nhận việc đổi máy bay xuất phát từ lý do an ninh. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận mình “luôn” là mục tiêu của các mối đe dọa và Iran coi ông là mục tiêu số một.

Chiếc Air Force One cũ ông Trump sử dụng để rời Ankara về Mỹ theo khuyến nghị của Cục Mật vụ Mỹ. Ảnh: Getty.

Cựu Bộ trưởng Không quân nói không biết mình đã làm lộ bí mật gì

Ông Frank Kendall, người từng giữ chức Bộ trưởng Không quân dưới thời Tổng thống Joe Biden, nói với AP rằng ông “hoàn toàn bối rối” trước quyết định của Lầu Năm Góc.

“Tôi luôn hết sức thận trọng và không nói bất kỳ thông tin mật nào. Theo hiểu biết của tôi, tôi chưa từng làm như vậy”, Kendall nói, đồng thời cho biết không ai thông báo cụ thể cho ông rằng ông bị cáo buộc đã tiết lộ thông tin gì.

Kendall khẳng định ông từng nhiều lần trả lời phỏng vấn báo chí và xuất hiện trên truyền hình để nói về chiếc Boeing 747 do Qatar tặng, bởi ông tin chắc mình không tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào.

Trước đó, New York Times dẫn lời Kendall cho rằng chiếc máy bay được bàn giao quá gấp nên không đủ thời gian để hoàn tất toàn bộ các hạng mục nâng cấp vốn thường được thực hiện đối với Air Force One. Ông cũng nói mình khá bất ngờ khi chiếc máy bay được sử dụng trong một chuyến công du nước ngoài.

Ông Frank Kendall khi còn là Bộ trưởng Không quân Mỹ. Ảnh: Creaders.

Vụ việc kéo theo tranh cãi về tự do báo chí

Sau khi bài báo của New York Times được đăng tải, Bộ Tư pháp Mỹ từng triệu tập các phóng viên của tờ báo, tìm cách buộc họ tiết lộ nguồn cung cấp thông tin.

Động thái này lập tức gây lo ngại về quyền tự do báo chí và việc chính quyền gây áp lực lên các nguồn tin của truyền thông.

Tuy nhiên, sau khi một thẩm phán chỉ trích cách xử lý pháp lý của Bộ Tư pháp là thiếu thận trọng, cơ quan này đã rút lại trát triệu tập vào tháng trước.

Vụ Kendall vì thế không chỉ liên quan đến câu chuyện bảo mật của Air Force One, mà còn đặt ra câu hỏi lớn hơn về ranh giới giữa bảo vệ bí mật quốc phòng và quyền của cựu quan chức, báo chí trong việc thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia.

Theo Creaders