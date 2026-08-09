Chặn cửa, tắt đèn, trốn bên cửa sổ: Học sinh Thái Lan kể lại vụ xả súng kinh hoàng

Những lời kể của học sinh cho thấy cảnh tượng hỗn loạn tại một trường học ở ngoại ô Bangkok, khi các em phải chặn cửa lớp, tắt đèn và ẩn náu bên cửa sổ trong lúc tiếng súng liên tục vang lên.

Những lời kể của học sinh có mặt tại hiện trường cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng khi các em phải chặn cửa lớp học, tắt đèn và tìm chỗ ẩn náu gần cửa sổ trong lúc tiếng súng vang lên khắp trường.

Khi tiếng súng đầu tiên vang lên tại trường Debsirin Nonthaburi ở vùng ngoại ô Bangkok vào sáng thứ Sáu (7/8), Khim, nữ sinh 14 tuổi, cùng các bạn nhìn xuống từ ban công để xem liệu âm thanh có phát ra từ một công trường xây dựng gần đó hay không.

Nhưng những tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên. Một giáo viên nhanh chóng đưa toàn bộ học sinh vào lớp, kiểm tra nhóm nhắn tin của trường rồi xác nhận điều mà các em bắt đầu lo sợ: một tay súng đang ở trong khuôn viên trường.

“Cháu nghe thấy nhiều tiếng súng và cảm giác như chúng tôi sẽ không thể sống sót”, Khim, người chỉ muốn được gọi bằng biệt danh, kể lại hôm 8/8.

Cô bé cho biết các bạn trong lớp đã cùng nhau di chuyển bàn ghế để chặn cửa, tắt đèn và tụ tập gần cửa sổ trong im lặng.

Trong khoảng 40 phút tiếp theo, nghi phạm được cho là một học sinh khác, cũng 14 tuổi, di chuyển trong trường và nổ súng, khiến ba giáo viên cùng hai nhân viên nhà trường thiệt mạng trước khi tự sát.

Tổng cộng 9 người đã thiệt mạng và 23 người bị thương trong vụ việc, được xem là vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Thái Lan kể từ năm 2022. Thảm kịch một lần nữa làm dấy lên tranh luận về kiểm soát súng tại quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á.

Thảm kịch bắt đầu từ nhiều giờ trước

Theo cảnh sát, vụ việc thực tế bắt đầu từ rạng sáng, khi nghi phạm bị cáo buộc dùng súng sát hại ông bà tại nhà. Sau đó, người này bắt xe buýt tới trường, cách nhà khoảng 18 km, và bắt đầu nổ súng ngay trước 10 giờ sáng.

Bị mắc kẹt trong lớp học tại Tòa nhà 5, Khim liên tục kiểm tra tin nhắn trên máy tính bảng.

Chị gái của cô bé nhắn rằng mình đang ở trong một lớp học tại Tòa nhà 4 bên cạnh. Cùng lúc đó, mẹ của hai chị em cũng gửi tin cảnh báo về vụ nổ súng.

“Cháu nói rằng mình biết rồi và bảo mẹ: ‘Mẹ đừng gọi cho con, vì nhạc chuông có thể vang lên’”, Khim kể.

Trên các nhóm trò chuyện của học sinh, một số hình ảnh được cho là của nghi phạm bắt đầu được chia sẻ khi người này di chuyển qua trường. Theo số liệu của năm trước, trường có hơn 3.000 học sinh và gần 150 giáo viên.

“Sau đó, cháu nghe một tiếng nổ cực lớn. Cảm giác như nó ở ngay sát tai mình”, Khim nói.

Lúc đó, nỗi sợ hãi bao trùm lớp học khi các học sinh nhận ra nghi phạm có thể chỉ cách họ vài cánh cửa.

“Cháu không biết người đó có nhắm vào từng người hay không. Cháu cũng không biết liệu người đó có muốn tấn công cả trường hay không.”

Không lâu sau, Khim cho biết giáo viên yêu cầu học sinh sơ tán khi cảnh sát bắt đầu kiểm soát một số khu vực trong trường. Tuy nhiên, nghi phạm khi đó đã di chuyển sang Tòa nhà 4, nơi chị gái của Khim vẫn đang ẩn náu.

Vợ (ở giữa) của một giáo viên Thái Lan thiệt mạng trong vụ xả súng trường học được đưa lên xe cứu thương tại tỉnh Nonthaburi hôm 7/8. Ảnh: AFP.

Người mẹ đếm từng tiếng súng qua điện thoại

Kwan, một nữ y tá 52 tuổi, đang trong ca làm việc tại một bệnh viện công vào sáng thứ Sáu thì nhận được cuộc gọi hoảng loạn từ con gái lớn, chị của Khim, báo rằng trường học xảy ra nổ súng.

Dựa trên những cuộc trò chuyện mà con gái kể lại từ nhóm chat của học sinh, Kwan nhận định nghi phạm nhiều khả năng sử dụng một khẩu súng ngắn.

Trong lúc vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, bà yêu cầu con gái đếm số tiếng súng. Kwan ước tính một băng đạn súng ngắn có thể chứa khoảng 15-20 viên đạn.

“Con đếm số tiếng súng xem, biết đâu hắn hết đạn”, bà kể lại.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã sử dụng ít nhất 26 viên đạn. 34 viên khác được tìm thấy trong người người này.

“Nhưng rồi âm thanh cứ tiến lại gần hơn, cuối cùng tới Tòa nhà 4, nơi con gái tôi đang ở”, Kwan nói.

Từ một điện thoại khác, bà gọi đường dây khẩn cấp và được thông báo rằng cảnh sát, trong đó có một đơn vị chuyên trách, đã tới trường.

“Tôi nói với họ: ‘Hiện tại tôi đang bật loa ngoài để nói chuyện với con. Con bé đang ở tầng hai, và cảnh sát đang kiểm tra từng phòng, lần lượt từ phía bên phải’”, Kwan kể.

Bất ngờ, cuộc gọi với con gái bị ngắt.

Kwan bắt đầu cầu nguyện và chờ đợi trong lo lắng. Vài phút sau, con gái gọi lại. Cô bé không bị thương.

Nhiều giờ sau, gia đình đoàn tụ tại nhà ở vùng ngoại ô Bangkok, không cách trường quá xa.

“Bình thường khi ở cạnh nhau, chúng cháu lúc nào cũng cãi nhau”, Khim nói về chị gái. “Nhưng lần này khi nhìn thấy chị ấy, cháuchưa bao giờ cảm thấy yêu chị ấy nhiều đến thế.”

Theo SCMP, Reuters