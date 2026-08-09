Mỹ chi 8,2 triệu USD chế tạo kính đặc biệt giúp phi công đối phó vụ nổ hạt nhân

Không quân Mỹ trao hợp đồng 8,2 triệu USD để phát triển thế hệ kính mới, giúp bảo vệ thị lực phi công trước ánh sáng cực mạnh từ vụ nổ hạt nhân.

Không quân Mỹ đã trao hợp đồng trị giá 8,2 triệu USD cho công ty Intellisense Systems, có trụ sở tại California, để phát triển thế hệ kính bảo hộ mới dành cho phi hành đoàn máy bay, giúp họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sau một vụ nổ hạt nhân.

Chương trình nhằm thay thế hệ thống EEU-2A/P đã được sử dụng trong nhiều năm bằng thiết bị có khả năng bảo vệ toàn diện hơn trước hiện tượng mù chớp và bỏng võng mạc – hai tác động có thể khiến phi công mất khả năng quan sát gần như ngay lập tức trong quá trình bay.

Hợp đồng bao gồm giai đoạn phát triển kỹ thuật và chế tạo, đồng thời cho phép sản xuất lô ban đầu với số lượng hạn chế. Điều này cho thấy chương trình đã vượt qua giai đoạn nghiên cứu ban đầu và bước sang quá trình hoàn thiện công nghệ.

Intellisense Systems sẽ triển khai công việc tại Torrance, California, với thời hạn hoàn thành dự kiến vào giữa năm 2027.

Bảo vệ thị lực phi công

Một vụ nổ hạt nhân tạo ra luồng nhiệt và ánh sáng cực mạnh chỉ trong chưa đầy một giây sau khi đầu đạn phát nổ. Ánh sáng chớp này có thể khiến phi công tạm thời mất thị lực hoặc, trong trường hợp nghiêm trọng, gây tổn thương vĩnh viễn cho võng mạc.

Ngay cả việc mất thị lực trong thời gian rất ngắn cũng có thể tạo ra rủi ro đặc biệt nghiêm trọng khi máy bay đang tiếp nhiên liệu trên không, bay ở độ cao thấp, thực hiện đội hình hoặc hạ cánh.

Intellisense Systems sẽ phát triển loại kính cho phép phi hành đoàn tiếp tục điều khiển máy bay trong môi trường mà ánh sáng từ một vụ nổ hạt nhân có thể làm gián đoạn nhiệm vụ.

Hệ thống mới sẽ thay thế kính bảo vệ trước ánh sáng hạt nhân EEU-2A/P hiện nay của Không quân Mỹ, với thiết kế hướng tới khả năng bảo vệ toàn diện hơn trước cả hiện tượng mù chớp lẫn tổn thương võng mạc.

Hợp đồng được thực hiện theo mô hình Cost Plus Fixed-Fee, bao gồm hai giai đoạn phát triển kỹ thuật và chế tạo, cùng sản xuất lô ban đầu với số lượng hạn chế. Đây thường là các bước nhằm hoàn thiện thiết kế, kiểm chứng hiệu suất và sản xuất những lô đầu tiên trước khi đưa ra quyết định mua sắm trên quy mô lớn hơn.

Kế thừa công nghệ nhiều thập kỷ

Không quân Mỹ đã sử dụng kính bảo hộ dành cho các nhiệm vụ liên quan đến môi trường hạt nhân trong nhiều thập kỷ.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Không quân Mỹ từng đưa vào sử dụng loại kính PLZT chuyên dụng, sử dụng vật liệu gốm điện quang có khả năng chuyển sang trạng thái tối gần như tức thì khi tiếp xúc với ánh sáng cực mạnh từ một vụ nổ hạt nhân.

Công nghệ này sau đó được phát triển thành EEU-2/P và tiếp tục cải tiến thành EEU-2A/P – hệ thống vẫn được Không quân Mỹ sử dụng làm phương tiện bảo vệ mắt chủ lực trước ánh sáng chớp hạt nhân.

Khác với kính màu thông thường, kính PLZT sử dụng các màn trập điều khiển bằng điện tử, có thể phản ứng trong vài mili giây trước luồng ánh sáng cực mạnh phát ra từ vụ nổ hạt nhân.

Phản ứng cực nhanh này giúp giảm nguy cơ mù chớp tạm thời và bỏng võng mạc, đồng thời cho phép phi công nhanh chóng lấy lại tầm nhìn bên ngoài sau khi luồng sáng cực mạnh đi qua.

Nghiên cứu thị trường do Không quân Mỹ công bố trước khi chương trình hiện tại bắt đầu cho thấy lực lượng này muốn phát triển một hệ thống kế nhiệm có khả năng bảo vệ tương đương hoặc vượt EEU-2A/P, đồng thời tương thích tốt hơn với các loại mũ bay và trang thiết bị hàng không hiện đại.

Chương trình do Intellisense Systems thực hiện được xem là bước tiếp theo trong quá trình hiện đại hóa này.

Tăng cường khả năng sẵn sàng hạt nhân

Không quân Mỹ lựa chọn Intellisense Systems thông qua hình thức mua sắm theo nguồn duy nhất trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu Đổi mới Doanh nghiệp Nhỏ (SBIR) Giai đoạn III.

Khi trao hợp đồng, giới chức Mỹ đã phân bổ 564.497 USD từ nguồn ngân sách nghiên cứu và phát triển cho các năm tài chính 2025 và 2026.

Dù giá trị hợp đồng chỉ hơn 8,2 triệu USD, chương trình nằm trong nỗ lực rộng hơn nhằm hiện đại hóa trang thiết bị được sử dụng trong các môi trường tác chiến liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Phi công có thể không bao giờ phải đối mặt trực tiếp với sóng xung kích từ một vụ nổ hạt nhân, nhưng riêng luồng ánh sáng cực mạnh cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ nếu phi hành đoàn không được trang bị hệ thống bảo vệ mắt phù hợp.

Trong khoảng một năm tới, các kỹ sư sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống trước khi chuyển sang các bước thử nghiệm và sản xuất ban đầu.

Nếu đáp ứng các yêu cầu của Không quân Mỹ, loại kính mới cuối cùng có thể thay thế các thiết bị bảo vệ trước ánh sáng hạt nhân hiện có trên nhiều dòng máy bay của lực lượng này, mang đến cho phi hành đoàn một lớp bảo vệ tiên tiến hơn trước một trong những tác động xuất hiện sớm và nguy hiểm nhất của vụ nổ hạt nhân.

Theo Defense News, IE