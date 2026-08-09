Nữ diễn viên AI hút 400.000 người theo dõi, phim ngắn đạt 250 triệu lượt xem

Nữ diễn viên AI Fang Taozi bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc khi sở hữu gần 400.000 người theo dõi, trong khi bộ phim cô đóng đạt 250 triệu lượt xem.

Khác với những nữ chính mạnh mẽ, gần như không bao giờ thất bại thường xuất hiện trên màn ảnh, Fang Taozi dễ tổn thương, biết thỏa hiệp và đôi khi tìm cách đi đường tắt. Chính hình ảnh một cô gái bình thường ấy lại khiến đông đảo cư dân mạng Trung Quốc cảm thấy đồng cảm.

Một nữ diễn viên được tạo hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã thu hút gần 400.000 người theo dõi trên một nền tảng mạng xã hội lớn của Trung Quốc chỉ sau khoảng hai tháng xuất hiện. Bộ phim ngắn có cô đảm nhận vai chính cũng gây chú ý khi đạt tới 250 triệu lượt xem.

Nhân vật ảo Fang Taozi, được giới thiệu 20 tuổi, nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc. Thành công của cô đồng thời châm ngòi cho cuộc tranh luận gay gắt trong ngành giải trí, đặc biệt xoay quanh câu hỏi liệu AI có thể thay thế diễn viên thật hay không.

Một nữ chính AI không hoàn hảo lại chinh phục khán giả

Fang là nhân vật trung tâm của bộ phim The Laid-off Girl (Cô gái bị sa thải). Cô xuất thân từ một thị trấn nhỏ và chuyển đến thành phố Shangnan nhộn nhịp để theo đuổi giấc mơ trở thành người mẫu.

Bộ phim kể hành trình trưởng thành của Fang khi cô phải đối mặt với hàng loạt khó khăn trong công việc và cuộc sống nơi đô thị.

Theo truyền thông chuyên về ngành AI, AI Value, một trong những lý do khiến khán giả yêu thích Fang nằm ở hình ảnh và tính cách gần với một người thật hơn nhiều nhân vật AI thông thường.

Thay vì sở hữu làn da hoàn hảo, gương mặt không tì vết và những đường nét được lý tưởng hóa, Fang có lỗ chân lông, nếp nhăn và những khuyết điểm trên khuôn mặt.

Sau một ngày làm việc, lớp trang điểm của cô có thể bị trôi. Khi leo cầu thang, những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán, mái tóc trở nên rối và quần áo để lộ những mảng ẩm do mồ hôi.

Khán giả yêu thích Fang vì tính cách gần gũi và những khuyết điểm của cô ấy phản ánh chân thực cuộc sống của người thật. Ảnh: 21jinji.com.

Những chi tiết tưởng như rất nhỏ này lại tạo cho Fang cảm giác giống một con người thực sự.

Đáng chú ý hơn, Fang không phải kiểu nữ chính lúc nào cũng mạnh mẽ, thành công và biết cách giải quyết mọi vấn đề.

Cô có lúc yếu đuối, chấp nhận thỏa hiệp và tìm kiếm những con đường tắt để đạt mục tiêu. Theo AI Value, chính cách xây dựng một cô gái bình thường, với những điểm yếu và lựa chọn không hoàn hảo, đã khiến Fang nhận được sự đồng cảm rộng rãi từ cộng đồng mạng.

Từ nhân vật ảo thành “ngôi sao” trên mạng xã hội

Fang mở tài khoản mạng xã hội vào giữa tháng 6 và hiện đã có gần 400.000 người theo dõi.

Cô đã đăng tổng cộng 43 video, ghi lại nhiều hoạt động từ nấu ăn, tập luyện cho đến tham dự các sự kiện thời trang tại Paris. Những video này thu về tổng cộng khoảng 28 triệu lượt thích.

Không khác nhiều một ngôi sao ngoài đời thực, Fang cũng có một trợ lý riêng tên Mimi. Nhân vật này hiện đã sở hữu khoảng 20.000 người theo dõi.

Bạn trai của Fang trong phim, Zhou Yiheng, cũng trở thành một nhân vật được chú ý. Khoảng 130.000 người theo dõi tài khoản của anh, phần lớn bị thu hút bởi những màn tương tác giữa hai nhân vật trên mạng xã hội.

Sức hút của Fang thậm chí đã lan sang lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Nhiều phụ nữ Trung Quốc bắt đầu mô phỏng kiểu trang điểm và kiểu tóc của cô.

Đầu tháng này, Fang xuất hiện trong một video quảng cáo kính áp tròng màu. Theo các báo cáo, mức phí quảng cáo của nhân vật AI này thậm chí cao hơn một số influencer sở hữu tới 10 triệu người theo dõi.

Điều đó cho thấy Fang không còn đơn thuần là một nhân vật trong phim. Cô đang được vận hành như một ngôi sao kỹ thuật số có khả năng tạo ra giá trị thương mại.

Ảnh chụp màn hình từ bộ phim truyền hình về trí tuệ nhân tạo gây sốt "Cô gái bị sa thải". Chất lượng cao và tính chân thực cuốn hút của bộ phim đã làm dấy lên nỗi lo ngại trong ngành công nghiệp rằng trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế tài năng của con người. Ảnh: Douyin.

AI có thể thay diễn viên thật?

Fang nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc và kéo theo nhiều phản ứng trái chiều.

Một cư dân mạng bình luận: “Cô ấy chân thật đến mức tôi bắt đầu tin rằng AI thực sự có thể thay thế diễn viên con người”.

Một người khác nhận xét Fang có nét tương đồng với các nữ diễn viên Trung Quốc Lu Xiaoyu và Zhao Jinmai, vốn được biết đến với hình tượng trong sáng, ngọt ngào. Người này cũng đặc biệt yêu thích chuyện tình giữa Fang và Zhou Yiheng và hy vọng hai nhân vật có một cái kết đẹp.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp nhận việc nhân vật AI bước vào lĩnh vực quảng cáo.

Một người dùng đặt câu hỏi: “Tôi không chấp nhận việc nhân vật AI quảng cáo sản phẩm. Rốt cuộc, họ đâu thực sự đeo kính áp tròng”.

Tranh luận này cho thấy một vấn đề mới đang xuất hiện: nếu một nhân vật không tồn tại ngoài đời vẫn có thể sở hữu hàng trăm nghìn người hâm mộ và kiếm tiền từ quảng cáo, ranh giới giữa “diễn viên”, “nhân vật” và “người có ảnh hưởng” sẽ ngày càng khó phân biệt.

Nữ diễn viên ảo Fang (phía trước) xuất hiện cùng các diễn viên AI khác để quảng bá cho loạt phim ăn khách “Cô gái bị sa thải”. Ảnh: 21jinji.com.

AI đang tiến nhanh vào ngành phim ngắn

Câu chuyện của Fang phản ánh tốc độ AI thâm nhập vào lĩnh vực phim ngắn tại Trung Quốc.

Theo số liệu được dẫn lại, năm ngoái AI chỉ được sử dụng trong khoảng 7% các tác phẩm phim ngắn. Con số này đã tăng vọt lên 38% trong năm nay.

Sự phát triển này đang tạo ra sức ép rõ rệt đối với diễn viên thật, đặc biệt ở những phân khúc sản xuất nội dung ngắn, nơi chi phí, tốc độ và khả năng tạo ra số lượng lớn nội dung đóng vai trò quan trọng.

Một trong những người chịu ảnh hưởng là Zhang Xiaolei, nam diễn viên nổi tiếng với các vai ông chủ quyền lực. Sau nhiều tháng không tìm được việc, Zhang đã phải trở về quê làm nông.

Câu chuyện của anh tạo ra một sự đối lập đáng chú ý với Fang Taozi: trong khi một diễn viên thật phải rời ngành vì thiếu việc làm, một nhân vật không có cơ thể thật lại đang sở hữu hàng trăm nghìn người hâm mộ và nhận được các hợp đồng quảng cáo.

Và đó có lẽ mới là câu hỏi lớn nhất mà ngành giải trí Trung Quốc phải đối mặt khi AI ngày càng phát triển: khán giả cần một diễn viên thực sự tồn tại, hay chỉ cần một nhân vật đủ chân thật để họ tin và yêu thích?

Theo SCMP