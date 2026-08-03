Nga xây dựng hơn 1.800 km "hành lang chống UAV" bảo vệ tuyến hậu cần trên chiến trường

Tính đến ngày 1/8, Nga đã xây dựng hơn 1.800 km hành lang chống máy bay không người lái (UAV) dọc các tuyến vận tải hậu cần chủ chốt trong khu vực diễn ra “Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO)” chống Ukraine.

Thông tin này được Thượng tướng Alexander Sanchik, Thứ trưởng Quốc phòng Nga, công bố tại hội nghị nhân dịp kỷ niệm 326 năm Ngày Hậu cần của Các lực lượng vũ trang Nga diễn ra hôm 1/8.

Ông Sanchik cho biết, chỉ riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Nga đã hoàn thành thêm hơn 800 km hành lang loại này. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm các đoàn xe hậu cần di chuyển an toàn, giảm nguy cơ bị UAV đối phương tập kích – mối đe dọa được xem là lớn nhất đối với các tuyến tiếp tế ở hậu phương hiện nay.

Trong cùng giai đoạn, khối lượng hàng hóa được vận chuyển bằng máy bay không người lái đã tăng hơn gấp đôi. Các đơn vị tiền tuyến cũng được bổ sung hơn 15.000 phương tiện vận tải, cơ động, bao gồm xe địa hình, xe máy và xe mọi địa hình (ATV). Tổng cộng, quân đội Nga đã tiếp nhận khoảng 25.000 tấn vật tư các loại.

"Hành lang chống UAV" là các tuyến đường được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi mọi hoạt động vận chuyển đều được tổ chức theo phương án đối phó với nguy cơ UAV tấn công thường trực.

Từ tháng 4/2026, các huyện Shebekinsky, Borisovsky và Grayvoronsky thuộc tỉnh Belgorod cũng bắt đầu xây dựng các hành lang chống UAV. Trước đó, mô hình này đã được triển khai tại các khu vực Donbass, Zaporizhzhia và Kherson.

Theo phía Nga, việc thiết lập các hành lang này là cần thiết trong bối cảnh Ukraine liên tục sử dụng UAV để tấn công các tuyến hậu cần phía sau. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ giúp bảo vệ người và phương tiện, đồng thời duy trì tốc độ vận chuyển vật tư ra tiền tuyến.

Tướng Alexander Sanchik, Thứ trưởng Quốc phòng Nga. Ảnh: Wiki.

Hành lang chống UAV là gì?

"Hành lang chống UAV" (anti-drone corridor) là một trong những biện pháp phòng thủ mới xuất hiện từ cuối năm 2024 và được cả phía Nga lẫn Ukraine triển khai rộng rãi trong năm 2025–2026 nhằm đối phó với sự bùng nổ của UAV FPV và UAV cáp quang.

Đây thực chất là các tuyến đường hậu cần được che phủ bằng lưới thép hoặc lưới tổng hợp, kết hợp với cột thép hoặc bê tông, hệ thống dây cáp, các điểm quan sát, thiết bị tác chiến điện tử (EW), radar, camera và cảm biến phát hiện UAV.

Mục đích là tạo thành một "đường hầm" bảo vệ xe vận tải và các phương tiện cơ giới khỏi các UAV FPV đối phương tấn công bằng cách lao trực diện từ trên cao hoặc hai bên sườn.

Điều đáng chú ý là Nga chưa công bố chi phí dùng cho xây dựng hành lang chống UAV. Tuy nhiên có thể tham khảo số liệu từ phía Ukraine cũng đang xây dựng hệ thống gần như tương tự.

Theo chính quyền tỉnh Kherson của Ukraine, mỗi km hành lang chống UAV hiện có giá khoảng 1,8 triệu hryvnia, tương đương khoảng 43.000 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng Việt Nam).

Chi phí này bao gồm: lưới, cột thép (bê tông), dây chằng, chi phí vận chuyển, nhân công và còn phải thi công trong điều kiện chiến sự.

Nếu lấy mức chi phí này để tham khảo, 1.800 km mà Nga xây dựng sẽ tương đương khoảng 77–80 triệu USD, chưa tính hệ thống EW, camera và lực lượng bảo vệ. Đây được cho là chi phí thấp hơn rất nhiều so với thiết lập hệ thống phòng không nhưng lại ngăn được phần lớn UAV FPV.

Phía Ukraine cho biết, đầu năm 2026 tốc độ thi công của họ khoảng 5 km/ngày; sau đó tăng lên 12 km/ngày. Điều này cho thấy nếu huy động lực lượng công binh quy mô lớn, việc xây dựng hàng trăm km chỉ mất vài tháng.

Hành lang chống UAV được bảo vệ bằng lưới sợi tổng hợp. Ảnh: Zhihu.

Hiệu quả thực tế ra sao?

Theo giới truyền thông, hành lang chống UAV có hiệu quả đối với UAV FPV điều khiển bằng sóng vô tuyến điện, các UAV cảm tử lao trực diện và UAV bay thấp.

Lưới phía trên và hai bên hành lang khiến UAV đối phương va chạm trước khi tiếp cận mục tiêu, phát nổ phía ngoài hoặc mất khả năng điều khiển. Theo nhiều video chiến trường, tỷ lệ sống sót của xe tải Nga trên các đoạn đường có lưới cao hơn đáng kể so với đường trống.

Nhưng hành lang chống UAV không phải "lá chắn tuyệt đối". Các chuyên gia cho rằng hệ thống này vẫn tồn tại nhiều điểm yếu, như không hiệu quả đối với UAV cáp quang và UAV bầy đàn.

Loại UAV điều khiển bằng cáp quang gần như không bị tác chiến điện tử gây nhiễu, nên vẫn có thể tiếp cận mục tiêu nếu tìm được khe hở.

Nếu nhiều UAV tấn công cùng lúc theo kiểu bầy đàn, chiếc đầu tiên có thể phá lưới, các UAV tiếp theo chui qua lỗ thủng để vào bên trong hành lang. Đây là chiến thuật mà cả Nga và Ukraine đều được ghi nhận đang thử nghiệm.

Ngoài ra, đối phương có thể dùng pháo, rocket hoặc bom lượn để phá hoại đoạn lưới trước khi tung UAV tấn công.

Nhiều chuyên gia quân sự nhận định sự xuất hiện của "hành lang chống UAV" cho thấy chiến tranh hiện đại đang bước sang một giai đoạn mới: Trước đây, hậu phương cách tiền tuyến vài chục km thường được coi là tương đối an toàn.

Nay, với UAV FPV có tầm hoạt động 20–40 km, thậm chí xa hơn khi dùng trạm tiếp sóng hoặc cáp quang, gần như không còn "vùng hậu phương an toàn" đối với các tuyến tiếp tế.

Vì vậy, thay vì chỉ bảo vệ xe bằng giáp hoặc hệ thống gây nhiễu, Nga và Ukraine đều chuyển sang bảo vệ chính tuyến đường bằng các "đường hầm chống UAV". Đây được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất về công trình quân sự kể từ khi UAV FPV trở thành vũ khí chủ lực trên chiến trường Ukraine.

Theo Topwar, Zhihu