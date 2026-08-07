Ukraine tiết lộ 16.000 lính nước ngoài từ 72 quốc gia đang tham chiến

Ukraine cho biết khoảng 16.000 tình nguyện viên nước ngoài từ ít nhất 72 quốc gia đang phục vụ trong lực lượng của nước này, gần 40% đến từ Mỹ Latinh.

Giới chức quân sự Ukraine vừa tiết lộ quy mô đáng chú ý của lực lượng nước ngoài đang tham gia cuộc chiến, với khoảng 16.000 tình nguyện viên đến từ ít nhất 72 quốc gia hiện phục vụ trong các lực lượng Ukraine.

Thông tin được Olga Reshetilova, Thanh tra quân sự Ukraine, công bố. Theo bà, gần 40% số tình nguyện viên nước ngoài là công dân các quốc gia Mỹ Latinh.

Con số này cho thấy thành phần lực lượng nước ngoài của Ukraine đang thay đổi đáng kể sau nhiều năm chiến sự. Trong giai đoạn đầu, hoạt động tuyển mộ quốc tế chủ yếu thu hút tình nguyện viên từ châu Âu và Bắc Mỹ. Những giai đoạn sau chứng kiến ngày càng nhiều người đến từ các quốc gia Mỹ Latinh tham gia.

Một trong những yếu tố được cho là thúc đẩy xu hướng này là thu nhập. Đối với một số cựu quân nhân, mức lương từ các hợp đồng quân sự nước ngoài có thể cao hơn đáng kể so với thu nhập tại quê nhà.

Một nhà thầu người Colombia bắn lựu đạn phóng bằng tên lửa ở Ukraine. Ảnh: MW.

Người Mỹ Latinh ngày càng xuất hiện nhiều tại chiến trường Ukraine

Reshetilova không công bố chi tiết số lượng người đến từ từng quốc gia. Tuy nhiên, các nguồn của Nga trong thời gian qua nhiều lần đề cập đến sự gia tăng số công dân Mỹ Latinh chiến đấu bên phía Ukraine, trong đó có người Colombia.

Dù vậy, những con số này khó được kiểm chứng độc lập. Khái niệm "tình nguyện viên nước ngoài" cũng có thể bao gồm nhiều nhóm khác nhau, từ người trực tiếp chiến đấu đến nhân sự đảm nhiệm các nhiệm vụ kỹ thuật hoặc hỗ trợ.

Theo các thông tin được công bố, lực lượng nước ngoài tại Ukraine có cả những người từng phục vụ trong quân đội và có kinh nghiệm vận hành các hệ thống vũ khí phức tạp.

Một điểm đáng chú ý là số liệu của Reshetilova dường như chủ yếu đề cập đến các tình nguyện viên hoặc nhân sự nước ngoài phục vụ theo hợp đồng.

Con số này có thể không bao gồm các quân nhân chính quy của các nước NATO từng được xác nhận hoặc được cho là đang thực hiện những nhiệm vụ hỗ trợ tại Ukraine.

Tháng 12/2022, Trung tướng Robert Magowan, khi đó là Phó Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Anh, xác nhận khoảng 300 lính thủy đánh bộ thuộc 45 Commando đã thực hiện các hoạt động được mô tả là "kín đáo" cùng lực lượng Ukraine từ tháng 4 năm đó.

Magowan cho biết các nhiệm vụ diễn ra trong một môi trường "cực kỳ nhạy cảm", với mức độ rủi ro chính trị và quân sự cao.

Điều này cho thấy lực lượng nước ngoài tại Ukraine không chỉ gồm những người tự nguyện ra chiến trường mà còn có thể bao gồm nhân sự quân sự nước ngoài thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn hoặc hỗ trợ chuyên môn.

Các binh sĩ thuộc Quân đoàn Tình nguyện Ba Lan tại Ukraine - Một trong nhiều đơn vị NATO hoạt động trên mặt đất chống lại lực lượng Nga. Ảnh: MW.

Mỹ và các nước NATO từng bị cho là duy trì mạng lưới bí mật tại Ukraine

Sự hiện diện của nhân sự phương Tây tại Ukraine cũng từng được truyền thông quốc tế đề cập.

Tháng 6/2022, The New York Times đưa tin CIA đã xây dựng một mạng lưới bí mật tại Ukraine nhằm hỗ trợ chia sẻ tình báo, huấn luyện và cung cấp vũ khí cho lực lượng Ukraine.

Theo bài báo, nhân sự của CIA tiếp tục hoạt động bí mật tại Ukraine, chủ yếu ở Kiev, trong khi lực lượng từ một số nước NATO như Anh, Pháp, Canada và Lithuania cũng tham gia huấn luyện, cố vấn cho quân đội Ukraine.

Những thông tin này cho thấy sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine không chỉ diễn ra thông qua việc chuyển giao vũ khí từ xa mà còn có sự tham gia của nhân sự có chuyên môn quân sự.

Năm 2024, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng từng đề cập đến sự hiện diện của lực lượng đặc nhiệm Anh tại Ukraine trong các hoạt động liên quan tới tên lửa hành trình Storm Shadow.

Nhân viên hợp đồng thuộc Quân đoàn Gruzia tại Ukraine. Ảnh: MW.

Vai trò của lính nước ngoài không chỉ là chiến đấu

Lực lượng nước ngoài phục vụ Ukraine đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ chiến đấu trực tiếp ở tiền tuyến đến vận hành vũ khí, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật.

Một số hệ thống vũ khí phương Tây được chuyển giao cho Ukraine có độ phức tạp cao và yêu cầu người vận hành phải trải qua quá trình đào tạo chuyên biệt.

Các nguồn Nga từng mô tả một số nhân sự nước ngoài thiệt mạng tại Ukraine là những chuyên gia có trình độ cao, được giao vận hành các hệ thống vũ khí mà binh sĩ mới tuyển mộ khó có thể sử dụng ngay.

Tuy nhiên, những mô tả này chủ yếu đến từ các nguồn của Nga và cần được phân biệt với những thông tin đã được xác nhận độc lập.

Cảnh phóng tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh bằng máy bay chiến đấu Su-24 của Ukraine. Ảnh: MW.

Bài toán thiếu nhân lực của Ukraine

Việc Kievcông bố con số khoảng 16.000 tình nguyện viên nước ngoài diễn ra trong bối cảnh nhân lực đang là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của quân đội Ukraine.

Sau nhiều năm giao tranh cường độ cao, Ukraine phải duy trì lực lượng lớn trên chiến tuyến trong khi đối mặt với thương vong, tình trạng mệt mỏi của binh sĩ và nhu cầu luân chuyển quân.

Việc thu hút người nước ngoài vì thế có thể giúp Ukraine bổ sung nhân lực, đặc biệt ở những vị trí cần người có kinh nghiệm chiến đấu hoặc kỹ năng kỹ thuật.

Tuy nhiên, 16.000 người vẫn chỉ là một phần nhỏ so với nhu cầu nhân lực của một cuộc chiến kéo dài.

Đáng chú ý hơn, tỷ lệ gần 40% người Mỹ Latinh cho thấy nguồn nhân lực quốc tế của Ukraine đang có sự dịch chuyển. Nếu trong những năm đầu, lực lượng tình nguyện viên chủ yếu đến từ châu Âu và Bắc Mỹ, thì hiện nay Mỹ Latinh đã trở thành một nguồn bổ sung nhân lực đáng kể.

Theo NYT, MW