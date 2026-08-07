Tỷ phú Elon Musk ăn gì mỗi ngày khiến ông luôn tràn đầy năng lượng?

Trong giới công nghệ, Elon Musk thường được ví như "Energizer Bunny" chú Thỏ linh vật quảng cáo của hãng pin Energizer, nổi tiếng với hình ảnh chạy mãi không hết pin hay "Work Machine" - cỗ máy làm việc,

Từ Tesla, SpaceX đến xAI, Neuralink hay X, vị tỷ phú dường như luôn xuất hiện ở tâm điểm của những dự án đầy tham vọng, với lịch làm việc khiến nhiều người kinh ngạc.

Elon Musk cho biết ông từng làm việc tới 120 giờ/tuần trong giai đoạn khó khăn của Tesla; hiện cố gắng duy trì khoảng 80–90 giờ/tuần; ngủ khoảng 6 giờ mỗi đêm, vì ngủ ít hơn khiến hiệu suất giảm; uống nhiều cà phê và từng tiêu thụ khá nhiều Diet Coke. Ông cũng thừa nhận rằng lịch làm việc cường độ cao không phải là điều phù hợp với tất cả mọi người.

Đằng sau nguồn năng lượng ấy là một lối sống khá giản dị, chế độ ăn thiên về protein và thói quen nhịn ăn gián đoạn mà ông duy trì trong nhiều năm.

Elon Musk không có lịch ăn ba bữa cố định. Ông thường áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn (intermittent fasting), nhiều khi quá bận nên ông bỏ luôn một bữa ăn.

Bữa sáng: Bít tết, trứng và cà phê đen

Trong những năm gần đây, bữa sáng quen thuộc của Musk gồm bít tết, trứng, cà phê đen.

Ông gọi đây là bữa ăn giúp "nạp năng lượng", đồng thời hạn chế tinh bột để tránh cảm giác uể oải sau khi ăn.

Trước đây, Musk từng có thói quen ăn bánh donut - một loại bánh ngọt hình vòng có nguồn gốc từ châu Âu và rất phổ biến ở Mỹ, thường được làm từ bột mì, đường, trứng, sữa và bơ, sau đó chiên ngập dầu, đôi khi được nướng - kèm cà phê, nhưng hiện nay ông đã giảm ăn đáng kể.

Trước đây, Musk thường bắt đầu ngày mới bằng bánh donut và một ly cà phê. Sau này, ông dần chuyển sang thực đơn giàu protein gồm bít tết và trứng để duy trì năng lượng lâu hơn.

Vào những ngày nhịn ăn, vị tỷ phú này thường bỏ hẳn bữa sáng và chỉ uống cà phê.

Bánh donut - loại bánh Elon Musk ưa thích trong bữa sáng. Ảnh: Internet.

Bữa trưa: Thường xuyên bị... bỏ quên

Đây là bữa ăn bị Musk bỏ qua nhiều nhất. Do lịch làm việc dày đặc, ông nhiều khi mải làm việc đến mức quên ăn.

Nếu có thời gian, Musk thường chọn những món ăn nhanh gọn như: Sushi, thịt nướng, bánh mì kẹp thịt kiểu Thổ Nhĩ Kỳ (doner kebab), pizza thức ăn nhanh. Mục tiêu là ăn nhanh để không ảnh hưởng đến công việc.

Bữa tối: Linh hoạt theo hoàn cảnh

Nếu đi ăn cùng bạn bè hoặc đối tác, Musk thường chọn: Bít tết ủ khô (dry-aged steak), đồ nướng, các món Âu - Á khác nhau.

Khi ăn một mình, thực đơn đơn giản hơn: Cheeseburger - bánh mì kẹp thịt bò có thêm một hoặc nhiều lát phô mai (cheese) - một trong những món ăn nhanh (fast food) nổi tiếng nhất của Mỹ, Pizza Hawaii (pizza dứa) và khoai tây chiên.

Một thói quen khá đặc biệt của Musk là đổ tương cà trực tiếp vào hộp khoai tây chiên thay vì chấm từng miếng. Ông cũng cố gắng ngừng ăn trước giờ đi ngủ khoảng 2-3 tiếng để tránh ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Món ăn Elon Musk yêu thích nhất

Theo chính Elon Musk, nếu phải chọn một món ăn cho phần còn lại của cuộc đời, ông sẽ chọn cheeseburger.

Ông từng nói trong một cuộc phỏng vấn: "Nếu chỉ được ăn một món suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ chọn cheeseburger. Đó là sự kết hợp ẩm thực thiên tài”.

Ngoài ra, Musk cũng rất thích: Bít tết, đồ nướng, sushi, Pizza Hawaii, chocolate.

Cheeseburger và khoai tây chiên, những món Elon Musk thích nhất. Ảnh: Internet.

Đồ uống quen thuộc nhất của Musk

Diet Coke (Coca-Cola không đường) là thức uống nổi tiếng gắn liền với Musk.

Có thời điểm ông uống tới 8 lon mỗi ngày và nhiều lần công khai bày tỏ sự yêu thích đối với loại nước này.

Ngoài ra, Musk gần như ngày nào cũng uống cà phê đen để duy trì sự tỉnh táo và tập trung khi làm việc trong thời gian dài.

Ông cũng thỉnh thoảng uống một lượng nhỏ rượu vang đỏ hoặc whisky, nhưng hầu như tránh các loại nước ngọt có đường và trà sữa.

Triết lý ăn uống của Musk

Một số quan điểm đáng chú ý của tỷ phú công nghệ này: Ông từng nói rằng thà được ăn những món mình thích còn hơn sống lâu hơn nhưng phải kiêng khem quá mức.

Chế độ ăn thiên về thực phẩm giàu protein, đặc biệt là các loại thịt; rau xanh xuất hiện khá ít trong khẩu phần.

Musk không thuê chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị thực đơn riêng. Việc ăn uống của ông khá đơn giản và thực dụng, ưu tiên những món tiện lợi, nhanh chóng bổ sung năng lượng để phục vụ công việc.

Theo Creaders