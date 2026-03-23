Máy bay đâm xe cứu hỏa ở New York: 2 phi công thiệt mạng, sân bay tê liệt

Vụ va chạm giữa máy bay của hãng Air Canada Express và xe cứu hỏa tại sân bay LaGuardia khiến 2 phi công thiệt mạng, hàng chục người bị thương, sân bay New York phải đóng cửa.

Cơ trưởng và cơ phó của một máy bay phản lực thuộc hãng Air Canada Express đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay va chạm với một xe cứu hỏa trong lúc hạ cánh tại sân bay LaGuardia ở New York, Mỹ vào tối muộn 22/3 theo giờ địa phương, theo giới chức và truyền thông Mỹ. Vụ việc khiến sân bay phải đóng cửa.

NBC News, đơn vị đưa tin về các trường hợp tử vong, cho biết hàng chục người khác cũng bị thương trong sự cố.

Kênh tin tức này dẫn nguồn tin riêng cho biết chiếc xe cứu hỏa do các sĩ quan cảnh sát điều khiển. Trước đó, họ nói rằng một trung sĩ và một sĩ quan đã bị gãy tay chân và đang trong tình trạng ổn định tại bệnh viện.

Chiếc máy bay CRJ-900 của Air Canada Express, do đối tác Jazz Aviation vận hành, chở theo 72 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn từ Montreal, theo danh sách hành khách sơ bộ (vẫn đang chờ xác nhận). Jazz thuộc sở hữu của hãng Chorus Aviation.

Máy bay đã đâm vào xe cứu hỏa với tốc độ khoảng 24 dặm/giờ (39 km/h), theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, vốn ghi nhận tín hiệu cuối cùng lúc 23h37 giờ miền Đông Mỹ.

Những bức ảnh do Reuters chụp sau tai nạn cho thấy phần mũi máy bay bị hư hại rõ rệt và bị chúc lên.

Các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về số người thiệt mạng hay bị thương.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết sân bay dự kiến sẽ đóng cửa đến 14h chiều thứ Hai (giờ miền Đông Mỹ). Theo Flightradar24, 18 chuyến bay đã phải chuyển hướng sang các sân bay khác, chủ yếu quanh khu vực New York, hoặc quay lại điểm xuất phát.

Air Canada cho biết họ đã nắm được vụ việc. Ủy ban An toàn Giao thông Mỹ và FAA chưa phản hồi ngay các yêu cầu bình luận.

Cơ quan chức năng của New York and New Jersey cho biết chiếc xe cứu hỏa đang xử lý một sự cố riêng thì bị máy bay đâm trúng tại đường băng số 4 của sân bay.

Hệ thống cảnh báo khẩn cấp của thành phố New York cho biết người dân có thể phải đối mặt với nguy cơ hủy chuyến, phong tỏa đường, ùn tắc giao thông và sự hiện diện dày đặc của lực lượng cứu hộ quanh khu vực sân bay.

Theo chính quyền thành phố, sân bay LaGuardia phục vụ hơn 30 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2025, với nhiều hãng hàng không Mỹ hoạt động tại đây.

Theo Reuters