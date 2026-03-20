Bí ẩn “máy bay ma” 70 năm chưa lời giải: B-25 biến mất không dấu vết giữa lòng sông Mỹ

Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra với chiếc “máy bay ma” trên sông Monongahela ở Mỹ.

Cách đây 70 năm, dòng sông này đã thực hiện một màn “biến mất” khiến cả những màn ảo thuật cũng phải lu mờ. Vào tháng 1/1956, một máy bay ném bom B-25 của Không quân Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp xuống con sông chảy qua Pittsburgh… rồi biến mất hoàn toàn không dấu vết. Mọi nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay đều thất bại, khiến người dân địa phương gọi nó là “Ghost Bomber of the Monongahela” (Máy bay ném bom ma trên sông Monongahela).

Khi chiếc TB-25 Mitchell cất cánh từ căn cứ không quân Nellis, phi hành đoàn gồm 3 phi công: Thiếu tá William Dotson, Đại úy Steve W. Tabak và Đại úy John F. Jamieson. Ngoài ra còn có 3 người khác trên máy bay, gồm Trung sĩ Walter E. Soocey – trưởng nhóm kỹ thuật – cùng Đại úy J.P. Ingraham và Thượng sĩ Alfred J. Alleman, đều là hành khách.

Chiếc TB-25 – phiên bản huấn luyện của máy bay ném bom chiến thuật B-25 – được lệnh bay xuyên nước Mỹ để lấy linh kiện tại căn cứ không quân cũ Olmstead gần Harrisburg, bang Pennsylvania, đồng thời đưa hai hành khách đến căn cứ không quân Andrews gần Washington D.C.

Theo báo cáo sơ bộ, máy bay bay từ Nevada đến căn cứ không quân Tinker để tiếp nhiên liệu, nghỉ qua đêm rồi bay tiếp đến căn cứ không quân Selfridge. Tại đây, Đại úy Tabak rời máy bay. Sau khi biết phải chờ nhiều giờ để tiếp nhiên liệu, tổ bay quyết định bay thẳng đến Olmstead mà không tiếp thêm nhiên liệu.

Quyết định này đã dẫn đến bi kịch.

Cách sân bay Pittsburgh khoảng 31 hải lý về phía đông, phi hành đoàn nhận thấy lượng nhiên liệu giảm “bất thường và rõ rệt”. Họ buộc phải chuyển hướng đến các sân bay dân sự hai lần khi tình hình ngày càng xấu đi. Cuối cùng, khi nhiên liệu cạn kiệt hoàn toàn, cả hai động cơ của TB-25N ngừng hoạt động ở độ cao khoảng 3.000 feet (914 m) ngay trên sông Monongahela.

Thiếu tá Dotson đã điều khiển máy bay hạ cánh cực kỳ khéo léo, giúp nó tiếp nước nguyên vẹn mà không gây thương tích nghiêm trọng cho bất kỳ ai trên máy bay.

Một máy bay ném bom tầm trung B-25 Mitchell thuộc Phi đội ném bom số 38 của Không quân Lục quân tấn công các tàu vận tải và các công trình cảng của Nhật Bản vào ngày 2/11/1943 tại Rabaul trên đảo New Britain. Ảnh: Getty.

6 phi công tập trung trên thân máy bay khi nó trôi theo dòng nước. Nhiệt độ không khí lúc đó chỉ khoảng 27°F (−3°C), còn nước là 35°F (gần 2°C). Con sông rộng từ 240 đến 300 m, với dòng chảy mạnh 8–10 hải lý/giờ, khiến việc bơi vào bờ cực kỳ nguy hiểm.

Chiếc máy bay nổi trên mặt nước khoảng 15–20 phút trước khi bắt đầu chìm, buộc tất cả phải nhảy xuống nước. 4 người đã sống sót nhờ được người dân và cảnh sát cứu, nhưng 2 người mất tích trong dòng sông.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm trong suốt hai tuần, nhưng không bao giờ tìm thấy xác máy bay hay 2 thành viên mất tích. Ngày hôm sau vụ tai nạn, lực lượng tuần duyên đã ba lần móc trúng vật thể nghi là cánh máy bay, nhưng không thể kéo lên. Một sà lan nạo vét của Công binh Lục quân đã quét lòng sông 150 lần nhưng vẫn không có kết quả.

Trong suốt 70 năm sau đó, sự biến mất của chiếc máy bay trở thành huyền thoại. Nó thậm chí còn truyền cảm hứng cho một loại rượu gin mang tên “Ghost Bomber” (Máy bay ném bom ma). Người dân đặt câu hỏi: làm sao một chiếc máy bay cao gần 5 m lại có thể biến mất trong một con sông sâu tối đa chỉ khoảng 10 m?

Bí ẩn này đã làm nảy sinh hàng loạt thuyết âm mưu. Có người khẳng định họ thấy quân đội Mỹ bí mật trục vớt máy bay vào ban đêm. Những người khác cho rằng máy bay chở vũ khí hạt nhân, khí độc, tiền của mafia, thậm chí là… người ngoài hành tinh. Một số tin đồn còn liên quan đến Howard Hughes hoặc các vũ công Las Vegas. Thậm chí có giả thuyết cho rằng đã có 7 người được cứu thay vì 4.

Chiếc TB-25 không phải là chiếc máy bay duy nhất bị rơi xuống sông Monongahela. Năm 1954, một chiếc máy bay vận tải DC-3 chở 23 binh sĩ đang nghỉ phép Giáng sinh đã rơi xuống sông.14 người sống sót và chiếc máy bay đã được trục vớt. Ảnh: Getty.

Hiện Lầu Năm Góc không còn quan tâm đến việc tìm kiếm, vì tất cả thành viên phi hành đoàn đã được xác nhận rời khỏi máy bay và không có thi thể cần thu hồi. Điều đó khiến nhiệm vụ tìm kiếm chuyển sang tay các tổ chức dân sự.

Vào những năm 1990, một tổ chức tư nhân mang tên B-25 Recovery Group đã bắt đầu nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Năm 1999, nhóm này cho rằng xác máy bay vẫn nằm trong sông, tại một hố sỏi cũ. Họ tin rằng nó bị chôn vùi cách bờ khoảng 45 mét, gần khu vực Bird’s Landing, cách cầu Glenwood khoảng 800 m.

Năm 2008, các thiết bị dò tìm và camera dưới nước đã phát hiện vật thể nghi là cánh quạt ba lá và trục cánh quạt, nhưng các thợ lặn vẫn không thể xác định vị trí xác máy bay.

Không giống nhiều “bóng ma” khác, câu chuyện về “Ghost Bomber” dựa trên một sự kiện có thật. Các nhà nghiên cứu tin rằng họ biết khá chính xác vị trí của nó. Vấn đề chỉ còn là kinh phí – cần các thiết bị như máy đo từ trường và tàu chuyên dụng để tiếp tục quét đáy sông.

Cho đến nay, bí ẩn về chiếc máy bay mất tích giữa lòng sông Monongahela vẫn là một trong những câu chuyện khó hiểu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Theo PM