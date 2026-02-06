Liên Hợp Quốc cảnh báo Cuba bên bờ khủng hoảng nhân đạo vì phong tỏa năng lượng của Mỹ

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng lệnh phong tỏa năng lượng do Mỹ áp đặt có thể gây ra một cuộc sụp đổ nhân đạo tại Cuba.

Giới chức Cuba đang chuẩn bị triển khai các kế hoạch phân phối theo định mức nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ngày càng trầm trọng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia vận chuyển dầu mỏ tới hòn đảo này.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết lệnh phong tỏa đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và làm gián đoạn hoạt động của trường học, bệnh viện cũng như hệ thống giao thông công cộng.

Phát biểu tại buổi họp báo hôm thứ Năm, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết ông Guterres “cực kỳ quan ngại về tình hình nhân đạo tại Cuba, có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn, thậm chí có thể sụp đổ, nếu nhu cầu dầu mỏ của nước này không được đáp ứng”.

Theo ông Dujarric, Tổng thư ký Guterres cũng nhấn mạnh rằng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc “trong nhiều năm qua đã liên tục kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt đối với Cuba”.

Mỹ đã duy trì lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba từ năm 1960. Đến tháng 12/2025, Hải quân và Lực lượng Tuần duyên Mỹ bắt đầu thu giữ các tàu chở dầu ở vùng Caribe với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Cuba hỗ trợ các nhóm khủng bố và cho rằng mối quan hệ của Havana với Nga, Trung Quốc và Iran là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Cũng trong hôm thứ Năm, Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm 6 triệu USD viện trợ cho Cuba, chủ yếu dành cho các khu vực phía đông hòn đảo bị ảnh hưởng bởi cơn bão Melissa vào năm ngoái. Ông Jeremy Lewin, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách viện trợ nhân đạo, cáo buộc chính phủ Cuba tích trữ nguồn lực và phủ nhận việc tình trạng thiếu lương thực có liên quan đến lệnh cấm vận dầu mỏ.

Trong bài phát biểu cùng ngày, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel bác bỏ các cáo buộc cho rằng Cuba ủng hộ khủng bố hoặc gây ra mối đe dọa đối với Mỹ. Ông khẳng định chính phủ Cuba sẵn sàng đối thoại với Washington, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng chủ quyền của Cuba.

