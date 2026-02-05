Số người dùng AI tạo sinh tại Trung Quốc vượt 600 triệu

Với hơn 602 triệu người dùng AI tạo sinh, Trung Quốc đang dẫn đầu về chuyển đổi số và phát triển công nghệ AI toàn cầu.

Quy mô người dùng Internet tại Trung Quốc hiện là 1,125 tỷ, trong đó số người dùng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh đạt trên 602 triệu.

Theo trang web Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV News), “Báo cáo thống kê về tình hình phát triển Internet Trung Quốc” lần thứ 57 đã được công bố vào thứ Năm (5/2).

Báo cáo cho thấy, tính đến tháng 12/2025, số người dùng Internet tại Trung Quốc đạt 1,125 tỷ, tỷ lệ phổ cập Internet vượt 80%, các thành quả phát triển số đã mang lại lợi ích cho những nhóm dân cư rộng lớn hơn.

Về mạng di động, Trung Quốc đã xây dựng 4.838.000 trạm gốc 5G; toàn bộ các thị trấn và 95% số làng xã hành chính đã được phủ sóng 5G; trong đó mạng 5G thế hệ nâng cấp đã bao phủ hơn 330 thành phố.

Về mạng cố định, 2/3 số thành phố cấp địa khu trên cả nước đạt tiêu chuẩn thành phố gigabit - tức nơi Internet cố định cho người dân và doanh nghiệp đạt tốc độ cỡ 1 Gbps (1000 Mbps) một cách phổ cập và ổn định.

Báo cáo cũng cho biết, tính đến tháng 12 năm 2025, quy mô người dùng AI tạo sinh tại Trung Quốc đạt 602 triệu người, tăng 141,7% so với cuối năm 2024; tỷ lệ phổ cập đạt 42,8%, tăng mạnh 25,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

AI tạo sinh đã thâm nhập mạnh vào đời sống xã hội và các lĩnh vực sản xuất ở Trung Quốc. Ảnh: Zaobao.

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang tăng tốc thâm nhập vào đời sống hằng ngày và các lĩnh vực sản xuất, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi thông minh của xã hội.

Về hạ tầng năng lực tính toán, Trung Quốc đã xây dựng 42 cụm siêu máy tính AI quy mô “vạn thẻ” (số lượng chip/accelerator AI đạt từ 10.000 chiếc trở lên), năng lực tính toán thông minh vượt 1.590 EFLOPS, nằm trong nhóm dẫn đầu toàn cầu, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp AI trong nước.

Trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” (2021–2025), Internet tại Trung Quốc đã đạt những bước tiến rõ rệt cả về độ phủ lẫn chiều sâu ứng dụng, đồng thời năng lực công nghệ và trình độ đổi mới sáng tạo được nâng cao một cách ổn định.

Hướng tới giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15” (2026–2030), Internet Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên định hướng tới “cái mới” để tăng cường sức mạnh công nghệ, hướng tới “cái tốt” để mang lại lợi ích cho dân sinh, qua đó đóng vai trò ngày càng vững chắc và lâu dài hơn trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội chất lượng cao và phục vụ tiến trình hiện đại hóa.

Theo Sina, Zaobao