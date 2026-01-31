Lính Ukraine "sốc" khi biết các huấn luyện viên Anh không sử dụng lưới chống drone

Binh sĩ Ukraine gây bất ngờ cho quân đội Anh khi coi lưới chống drone là tiêu chuẩn sống còn trên chiến trường. Kinh nghiệm tiền tuyến Ukraine đang thay đổi học thuyết và huấn luyện quân sự phương Tây.

Các binh sĩ Ukraine đã bị sốc khi biết rằng lưới chống máy bay không người lái không phải là trang bị tiêu chuẩn trong quân đội Anh khi họ sang đây huấn luyện chiến đấu, một sĩ quan Anh kể lại.

Trung tá Ben Irwin-Clark, chỉ huy Tiểu đoàn 1 Trung đoàn Irish Guards của Anh – một đơn vị bộ binh có lịch sử tác chiến lâu dài – cho biết trong 20 năm phục vụ quân đội, ông chưa từng thấy lưới chống drone được sử dụng.

“Người Ukraine thực sự choáng váng”, ông nói. Theo ông, với người Ukraine, quan điểm rất rõ ràng: “Tất nhiên phải phủ lưới lên vị trí phòng thủ, vì đó là cách bạn tự bảo vệ mình”.

UAV đã trở nên phổ biến khắp chiến trường Ukraine và đứng sau phần lớn các cuộc tấn công, buộc cả hai phía phải bảo vệ binh sĩ và vũ khí trước các mối đe dọa từ trên không liên tục.

Các biện pháp phòng thủ bao gồm cả những phương án chi phí thấp như lưới, có thể làm vướng cánh quạt và ngăn drone tiếp cận mục tiêu, dù đó là binh sĩ hay thiết bị quân sự giá trị cao. Binh sĩ căng lưới chống drone trên các vị trí phòng thủ kiên cố, hệ thống vũ khí và xe bọc thép. Người Ukraine cũng phủ lưới lên các tuyến đường quan trọng để bảo vệ tuyến tiếp tế.

Người Ukraine đã thu gom lưới ở bất cứ đâu có thể để đáp ứng nhu cầu, thậm chí từ các làng chài của những quốc gia đối tác.

Theo ông Irwin-Clark, người Ukraine đã nói với huấn luyện viên Anh rằng họ cần có lưới, và quân đội Anh đã phản ứng rất nhanh.

“Chúng tôi đi khắp các cảng cá ở miền Đông nước Anh để xin lưới đánh cá cũ”, vị sĩ quan chia sẻ. “Hiện giờ chúng tôi có hàng trăm mét lưới đánh cá, và dùng chúng phủ lên các vị trí trong huấn luyện”.

Lưới bắt giữ máy bay không người lái, ngăn chúng tiếp cận mục tiêu. Ảnh: Getty.

“Chúng có phải loại lưới chống drone hoàn hảo không? Tôi cũng không chắc”, ông nói. “Nhưng để mô phỏng cho huấn luyện thì đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm. Hoàn toàn miễn phí, và đó là bài học chúng tôi học được từ những người anh em Ukraine”.

Ông nói đây chỉ là “một ví dụ” cho thấy kinh nghiệm tiền tuyến của Ukraine đã định hình chương trình huấn luyện của Anh, khi các bài học từ binh sĩ vừa rời chiến trường được nhanh chóng đưa vào học thuyết quân sự Anh.

Học hỏi từ Ukraine

Irish Guards đã có được những kiến thức này trong quá trình tham gia Chiến dịch Interflex — chương trình huấn luyện do Anh dẫn dắt, đã hỗ trợ hơn 62.000 binh sĩ Ukraine, bao gồm cả tân binh và cựu binh.

Phát biểu tại buổi trình diễn huấn luyện gần đây, ông Irwin-Clark cho biết: “Làm việc và huấn luyện cùng người Ukraine thực sự rất truyền cảm hứng. Điều tôi không lường trước được hơn một năm trước khi chúng tôi bắt đầu Interflex là chúng tôi sẽ học được nhiều đến thế”.

Huấn luyện Interflex nhằm chia sẻ học thuyết quân sự phương Tây và NATO cho lực lượng Ukraine để giúp họ chống lại cuộc xâm lược của Nga. Tuy nhiên, sự trao đổi ngày càng diễn ra theo hai chiều, khi quân đội Anh điều chỉnh một số nội dung huấn luyện dựa trên phản hồi từ Ukraine.

Ukraine đang tham chiến trong một cuộc chiến quy mô lớn, cường độ cao chống lại một cường quốc quân sự lớn – điều mà Anh và các lực lượng phương Tây chưa trải qua trong nhiều thập kỷ. Vì vậy, binh sĩ Ukraine thường có kinh nghiệm thực tế mới nhất về những gì hiệu quả, đặc biệt trong tác chiến drone và chiến đấu dưới chiến hào.

Các binh sĩ Ukraine đi bộ dọc theo con đường được phủ lưới chống drone tại thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka thuộc vùng Donetsk, Ukraine ngày 3/11/2025. Ảnh: Reuters.

Các huấn luyện viên Anh cho biết mô hình này đang hoạt động hiệu quả. Đại tá Boardman, chỉ huy Chiến dịch Interflex, trước đây nói với Business Insider rằng có “sự thấu hiểu hai chiều rất sâu sắc” và chương trình huấn luyện “mang lại giá trị tổng thể lớn hơn nhiều so với từng phần riêng lẻ”.

Theo ông, binh sĩ Ukraine có thể giải thích vì sao chiến thuật kiểu NATO có thể thất bại trong điều kiện chiến đấu thực tế, và họ đã làm gì thay thế. Kiến thức này sau đó được kết hợp với học thuyết phương Tây để tinh chỉnh huấn luyện cho cả hai phía. Ví dụ, Anh đã điều chỉnh cách tiếp cận chiến đấu chiến hào dựa trên kinh nghiệm của Ukraine.

“Chúng tôi học được rất nhiều từ cuộc chiến này”, ông Boardman nói.

Ông cho biết Ukraine đánh giá cao học thuyết NATO và phương Tây vì dù “họ có kinh nghiệm chiến trường hiện tại”, người Ukraine hiểu rằng phương Tây vẫn có “lịch sử và kinh nghiệm chiến đấu tích lũy từ trước”.

Những phản hồi trong Interflex cũng khiến Irish Guards thực hiện các thay đổi khác, bao gồm đầu tư mạnh vào tác chiến drone.

Đơn vị này đã xây dựng “trung tâm drone” mới – đầu tiên trong quân đội Anh – nơi binh sĩ có thể sửa chữa drone, phát triển drone mới và huấn luyện tác chiến drone. Trung tâm sử dụng các công nghệ như in 3D, được áp dụng theo khuyến nghị từ Ukraine.

Ông Irwin-Clark cho biết trong số 300 người của tiểu đoàn, hiện có 78 người là phi công hoặc huấn luyện viên drone. Tại buổi trình diễn huấn luyện, ông mô tả drone là một phần của “tương lai chiến tranh”.

Một số sĩ quan khác trong quân đội Anh cũng thừa nhận vai trò của Ukraine trong việc phát triển năng lực tác chiến drone của Anh. Đại tá Boardman nhấn mạnh rằng drone là lĩnh vực mà binh sĩ Ukraine có kinh nghiệm trực tiếp nhiều hơn. “Họ rất giỏi trong việc chia sẻ hiểu biết với chúng tôi”, ông nói.

Theo BI