Độc đáo linh vật “Kim Mã Hợp Nhất” ở Đà Nẵng

Sau hơn 3 năm khởi công, cầu Vạn Xuân đến nay vẫn chưa thể hoàn thành đưa vào sử dụng. Việc chậm trễ ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân cũng như phát triển kinh tế – du lịch vùng đất Kim Long.