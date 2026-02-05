close Đăng nhập

Độc đáo linh vật “Kim Mã Hợp Nhất” ở Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Đà Nẵng gây ấn tượng khi trang trí đường hoa bằng “bộ đôi” linh vật có 1 không 2. Dù chưa hoàn thành nhưng biểu tượng đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 đã gây chú ý du khách.

vt-kim-ma-5.png
Được đặt ngay trước cầu chữ T, linh vật ngựa mang tên “Kim Mã Hợp Nhất” đại diện cho hình ảnh Đà Nẵng hiện đại đang dần hoàn thiện.
vt-kim-ma-7.png
Bằng thủ pháp ghép chữ nghệ thuật, linh vật ngựa được hình thành từ tên của 94 đơn vị hành chính cấp xã của Đà Nẵng sau sắp xếp (bao gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa).
vt-kim-ma-11.png
Đây không chỉ là một cách thể hiện mới mẻ về mặt tạo hình, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự hội tụ, liên kết và thống nhất trong diện mạo chung của thành phố.
vt-kim-ma-9.png
Với kích thước 3,7 m x 3,8 m x 1,5 m, nặng hơn 1 tấn, “Kim Mã Hợp Nhất” mang dáng vóc bề thế, cân đối, hài hòa giữa giá trị mỹ thuật và biểu trưng của không gian đô thị hiện đại.
vt-kim-ma-3.png
“Thật sự ấn tượng và đầy nghệ thuật. Linh vật không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn thể hiện khát vọng của Đà Nẵng sau hợp nhất với Quảng Nam, tạo thành một Đà Nẵng mới đoàn kết và vươn xa”, anh Quang Thái, kiến trúc sư sinh sống tại Đà Nẵng chia sẻ.
vt-kim-ma-12.png
Tên 94 đơn vị hành chính cấp xã của Đà Nẵng sau sắp xếp (bao gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa).
vt-kim-ma-1.png
Hình tượng ngựa hiện lên mạnh mẽ nhưng uyển chuyển, giàu nhịp điệu và tràn đầy sinh khí, gợi cảm giác năng động, đổi mới và phát triển không ngừng.
vt-kim-ma-8.png
Khát vongj vươn xa của Đà Nẵng được gửi gắm qua linh vật “Kim Mã Hợp Nhất” đầy ý nghĩa.
vt-kim-ma-13.png
Mỗi con chữ trong tác phẩm vừa góp phần tạo nên hình hài linh vật, vừa là biểu tượng cho từng địa phương cùng hòa nhịp trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.
vt-kim-ma-6.png
Với dáng vẻ dũng mãnh, linh vật “Kim Mã Hợp Nhất” còn có thể xoay tròn trên khối đế.
vt-kim-ma-4.png
Giới thiệu linh vật đầy ý tưởng ẩn dụ, Đà Nẵng khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận và khát vọng phát triển trong tương lai.
vt-linh-vat-40.png
Linh vật thứ hai trong bộ sưu tập trang trí Tết năm 2026 là mô hình ngựa máy mang tên “Kim Mã 4.0”, được bố trí tại khu vực sàn cảnh quan phía Nam cầu Rồng.
vt-linh-vat-40-1.png
Linh vật “Kim Mã 4.0” đang dần hoàn thiện, thu hút nhiều người dân tới tham quan.

