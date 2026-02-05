Độc đáo linh vật “Kim Mã Hợp Nhất” ở Đà Nẵng

Xã hội
Chính phủ tạm ngưng áp dụng Nghị định 46
Theo quyết định mới nhất của Chính phủ, Nghị định 46 sẽ tạm ngưng áp dụng đến hết ngày 15/4 và tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4.
Lễ đón trọng thể Tổng bí thư Tô Lâm tại Lào
9h sáng 5/2/2026, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lễ đón chính thức Tổng bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch nước Lào, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Người phát ngôn Bộ Công an đưa ra khuyến cáo với người dân di chuyển về quê đón Tết
Người phát ngôn Bộ Công an đề nghị người dân đã sử dụng rượu bia, tuyệt đối không tham gia giao thông, tuân thủ các quy định về tốc độ, biển báo và hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.
Doanh nghiệp thưởng Tết 2026 bình quân 8,6 triệu đồng/người
Theo Bộ Nội vụ, qua số liệu thống kê báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng cho hơn 4,2 triệu lao động, mức thưởng bình quân 8,6 triệu đồng/người, tăng 13% so với với Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp nêu 5 nhóm giải pháp trọng tâm gỡ điểm nghẽn thể chế năm 2026
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nêu 5 nhóm giải pháp trọng tâm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế năm 2026.
Bộ Y tế thông tin về việc "gỡ vướng" liên quan đến Nghị định 46
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết chiều nay các bộ, ngành liên quan đã họp và đề xuất các biện pháp phù hợp để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến Nghị định 46.
Tổng bí thư Tô Lâm: Đoàn kết toàn Đảng, chăm lo Nhân dân, hiện thực hóa khát vọng phát triển
Tại Hội nghị, Tổng bí thư Tô Lâm đã trao đổi ba vấn đề trọng tâm: tình hình Đảng, tình hình đất nước và công tác chăm lo đời sống Nhân dân.
Cầu Vạn Xuân dài 40 m thi công gần 3 năm vẫn chưa xong
Sau hơn 3 năm khởi công, cầu Vạn Xuân đến nay vẫn chưa thể hoàn thành đưa vào sử dụng. Việc chậm trễ ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân cũng như phát triển kinh tế – du lịch vùng đất Kim Long.
Thủ tướng yêu cầu làm 24/7, mở đường dây nóng gỡ vướng Nghị định 46
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc khi triển khai Nghị định 46/2026 về kiểm tra thực phẩm xuất nhập khẩu, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ách tắc kéo dài, ảnh hưởng hoạt động doanh nghiệp.
Tổng bí thư: Tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng phải hiện đại, phù hợp với kỷ nguyên số
Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng phải hiện đại, sáng tạo, phù hợp kỷ nguyên số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Đà Nẵng đấu giá 64 lô đất với giá khởi điểm hơn 330 tỷ đồng
Các lô đất trên thuộc địa phận 6 phường, trải đều từ khu vực trung tâm, ven biển đến vành đai phía Tây – Bắc thành phố, tạo ra nguồn cung đa dạng cả về vị trí lẫn mặt bằng giá.
Cầu Rồng sẽ phun lửa từ 26 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết Bính Ngọ
Cầu Rồng sẽ phun nước, phun lửa vào các đêm từ 13 đến 22/2 (từ ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Riêng đêm 16/2 (đêm Giao thừa), cầu Rồng chỉ phun nước vào thời điểm 0h.
Khiến tòa tháp nghìn tỷ bỏ hoang, cựu tổng giám đốc Vicem lĩnh án 15 năm tù
TAND TP Hà Nội vừa tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan.
Nhận hơn 47 tỷ đồng từ Công ty dược LanQ, cựu viện trưởng ở TP.HCM bị tuyên 14 năm tù
HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TP.HCM, bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Cần thủ kể phút giằng co với cá thu khủng dài 2 mét, nặng 63 kg
Sau hơn một giờ đồng hồ vật lộn căng thẳng, ông ông Lê Văn Hải (43 tuổi, trú TP Đà Nẵng) mới đưa được con cá vào gần bờ.
Ý nghĩa phía sau kiến trúc “Lũy thép vươn mình” của Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam
Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Thẩm cho biết phương án kiến trúc Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam khởi nguồn từ giá trị truyền thống cội rễ, bền chặt “làng - nước” của văn hóa Việt với đặc trưng là lũy tre, bến nước.
Tổng bí thư Tô Lâm nhận Huy hiệu cao quý của Đảng
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), sáng 3/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng bí thư Tô Lâm.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 3/2, Tổng bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng.
Gia Lai đăng cai năm Du lịch quốc gia 2026 với 244 sự kiện hút khách
Năm Du lịch quốc gia 2026 được tổ chức tại Gia Lai với chủ đề Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh, hứa hẹn trở thành điểm nhấn lớn của ngành du lịch Việt Nam, thu hút mạnh mẽ du khách trong nước và quốc tế.
Đại hội XIV: Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước
Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu bài viết "Vững bước dưới cờ Đảng" của Tổng bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).