Ông Trump ra "tối hậu thư" cho Cuba trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo cận kề

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Cuba đang ở tình trạng “rất tệ” sau khi mất nguồn dầu Venezuela, kêu gọi Havana phải đạt thỏa thuận với Washington để tránh khủng hoảng nhân đạo.

Tình hình của quốc gia vùng Caribe này đang trở nên “rất tệ” sau khi mất quyền tiếp cận nguồn dầu từ Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 1/2.

Theo ông Trump, chính quyền Cuba sẽ buộc phải đạt được một thỏa thuận với Washington nếu muốn tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Cảnh báo này được đưa ra sau khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Cuba vào đầu tuần này, qua đó tiếp tục siết chặt lệnh cấm vận đối với quốc đảo Caribe đã tồn tại từ thập niên 1960.

Động thái này diễn ra sau vụ Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng trước; trong nhiều năm qua, Venezuela là nguồn cung dầu chủ yếu của Havana.

Trong những tuần gần đây, Mexico đã tăng cường xuất khẩu dầu sang Cuba. Tuy nhiên, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm thứ Sáu cảnh báo rằng sắc lệnh của Tổng thống Mỹ có thể “kích hoạt một cuộc khủng hoảng nhân đạo trên diện rộng, trực tiếp ảnh hưởng tới các bệnh viện, nguồn cung lương thực và những dịch vụ thiết yếu khác đối với người dân Cuba”.

Khi được các phóng viên hỏi về phát biểu của bà Sheinbaum trên chuyên cơ Không lực Một hôm thứ Bảy, ông Trump đáp: “À, điều đó không nhất thiết phải trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Tôi nghĩ có lẽ họ sẽ tìm đến chúng tôi và muốn đạt được một thỏa thuận. Khi đó, Cuba sẽ lại được tự do”.

“Chúng tôi đang chứng kiến một tình huống rất tệ đối với Cuba. Họ không có tiền. Họ không có dầu… Họ sống nhờ tiền và dầu của Venezuela, và giờ thì không còn thứ đó nữa”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng hai bên sẽ tìm ra một thỏa thuận và Washington sẽ “đối xử tử tế” với Havana.

Ông Trump không nêu rõ những nhượng bộ cụ thể mà ông muốn từ chính phủ Cuba, chỉ cho biết rằng “hiện có rất nhiều người ở Mỹ muốn quay trở lại Cuba và chúng tôi muốn giải quyết vấn đề đó”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Bảy cáo buộc Washington đang tiến hành “bóp nghẹt kinh tế” Cuba. Bà tái khẳng định sự phản đối của Moscow đối với các lệnh trừng phạt đơn phương không được Liên Hợp Quốc phê chuẩn, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Havana sẽ có thể vượt qua các khó khăn kinh tế hiện nay.

Chính quyền Cuba đã tuyên bố “tình trạng khẩn cấp quốc tế” trước chiến dịch gây sức ép của ông Trump, mà họ mô tả là một “mối đe dọa phi thường” xuất phát từ “cánh hữu tân phát xít chống Cuba tại Mỹ”.

Trước đó, Financial Times cho biết Cuba hiện chỉ còn đủ dầu để duy trì trong khoảng 15 đến 20 ngày, dựa trên mức tiêu thụ và sản lượng trong nước hiện tại.

Theo RT