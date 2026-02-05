Ba ông lớn ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đồng loạt “ngã ngựa”

Ba lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc bị loại bỏ khỏi Quốc hội, cho thấy bước đi mới trong chiến dịch kiểm tra nội bộ và chống tham nhũng.

Theo Tân Hoa xã, ngày 4/2/2026, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) khóa XIV của Trung Quốc đã họp hội nghị lần thứ 20 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh dưới sự chủ trì của Ủy viên trưởng (Chủ tịch Quốc hội) Triệu Lạc Tế để xem xét quyết định quan trọng về nhân sự.

Ba lãnh đạo mảng công nghiệp quốc phòng bị bãi bỏ tư cách đại biểu

Hội nghị đã chấm dứt tư cách đại biểu Quốc hội của ba ông Chu Tân Dân, La Kỳ và Lưu Thương Lý, đều là lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn trung ương trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Theo quy định, các chức vụ của La Kỳ hiện đang giữ, gồm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) và Ủy viên Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Y tế của Quốc hội, cũng như chức vụ Ủy viên Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) của Lưu Thương Lý, cũng đều bị bãi bỏ tương ứng.

Theo tổng hợp của các báo, ba người bị chấm dứt tư cách đại biểu Quốc hội là: Chu Tân Dân – nguyên Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC); La Kỳ – nguyên Tổng công trình sư Tập đoàn Hạt nhân Trung Quốc (CNNC); và Lưu Thương Lý – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc (CAEP). Trước đó, cả ba đã vắng mặt tại các sự kiện quan trọng hoặc rời chức vụ vì những lý do không rõ ràng.

Theo tư liệu công khai, Chu Tân Dân sinh tháng 11/1969, quê Lâm Xuyên (Giang Tây), có bằng cử nhân kỹ thuật của Đại học Bách khoa Tây Bắc và thạc sĩ kỹ thuật của Đại học Khoa học – Công nghệ Hoa Trung. Ông làm việc lâu năm trong lĩnh vực hàng không, đi lên từ kỹ sư cơ sở đến lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, từng giữ các chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Máy bay Xương Hà (Changhe Aircraft Industries Corporation) chuyên sản xuất và cung cấp máy bay trực thăng cho quân đội và xuất khẩu, Tổng giám đốc Tập đoàn máy bay dân dụng Trung Quốc (COMAC) và Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC); được bầu làm đại biểu Quốc hội vào tháng 2/2023.

La Kỳ sinh tháng 10/1967, quê Phú Thuận (Tứ Xuyên), là nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực lò phản ứng điện hạt nhân. Năm 2019, ông được bầu làm Viện sĩ Viện Kỹ thuật Trung Quốc. Ông từng dẫn dắt nhóm nghiên cứu phát triển công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ ba “Hoa Long số 1” với bản quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn độc lập của Trung Quốc. Tháng 3/2022, La Kỳ được bổ nhiệm làm Tổng công trình sư Tập đoàn Hạt nhân Trung Quốc; tháng 3/2023 được bầu làm đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường vụ Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Y tế của Quốc hội.

Lưu Thương Lý sinh tháng 12/1961, quê Kỳ Sơn (Thiểm Tây), là nhà vật lý thực nghiệm. Ông tốt nghiệp Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng năm 1982; lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Khoa học – Công nghệ Trung Quốc năm 1993; và tiến sĩ tại Viện Công nghệ California (California Institute of Technology, CIT) năm 1999; năm 2021 được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Ông nghiên cứu về vũ khí hạt nhân, vũ khí công nghệ cao, vũ khí thông thường tiên tiến, cùng các lĩnh vực cơ học nổ, vật lý nổ và vật lý mật độ năng lượng cao.

Từ năm 2022, Lưu Thương Lý giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc (cấp phó bộ); đến tháng 6/2024 ông bị miễn nhiệm. Viện Nghiên cứu Vật lý Kỹ thuật là cơ sở duy nhất của Trung Quốc phụ trách nghiên cứu và sản xuất vũ khí hạt nhân. Ông được bầu làm đại biểu Quốc hội vào tháng 2/2023 và Ủy viên Thường vụ Quốc hội vào tháng 3 cùng năm.

Hội nghị lần thứ 20. Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc họp ngày 4/2. Ảnh: Xinhua.

Trước khi thông báo bãi bỏ tư cách đại biểu Quốc hội được công bố, cả ba ông đều đã “biến mất” trong một thời gian dài.

Chu Tân Dân bị thông báo miễn nhiệm vào tháng 7/2025; lần xuất hiện công khai gần nhất là tháng 1/2025 khi chủ trì một cuộc họp của ban cán sự đảng AVIC. La Kỳ từng trả lời phỏng vấn báo chí trong kỳ họp Quốc hội tháng 3/2024, nhưng vắng mặt tại kỳ họp năm 2025. Lưu Thương Lý và Phó viện trưởng khi đó của Viện Nghiên cứu Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc là Mạc Tắc Nghiêu cùng bị bãi chức năm 2024, gây chú ý; sau đó ông vẫn tham dự Diễn đàn Kỹ thuật Hàng không lần thứ tư tổ chức trong cùng năm.

