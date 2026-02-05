Nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày, thời tiết 3 miền diễn biến ra sao?

Theo dự báo, dịp Tết Bính Ngọ miền Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, có sương mù và sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét, trưa và chiều trời nắng nhẹ. Các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày, từ 14/2 đến hết ngày 22/2 (tức từ 27 tháng chạp đến hết mùng 6 tháng giêng).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã đưa ra những nhận định về tình hình thời tiết 3 miền trong đợt nghỉ lễ này để người dân có kế hoạch du xuân phù hợp.

Thời tiết Tết Bính Ngọ thuận lợi để du xuân. Ảnh: Vietnamnet.

Chia sẻ với VietTimes, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, dự báo, dịp Tết Bính Ngọ thời tiết cả 3 miền đều khá thuận lợi.

Theo ông Khiêm, từ ngày 7-9/2 (tức 20-22 tháng Chạp), khả năng xuất hiện một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh, gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ. Thời tiết tại đây rét, vùng núi và trung du có rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, cao nhất 15-18 độ C.

Từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, trong khoảng 7-10/2 có mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Trong khi đó, từ Khánh Hòa đến phía Đông Lâm Đồng, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày có nắng, không xảy ra nắng nóng.

Giai đoạn trước Tết, từ ngày 10-13/2 (tức 22-26 tháng Chạp), đặc biệt ngày 11/2 (24 tháng Chạp), miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu tăng cường lệch Đông. Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ; riêng ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C; trưa và chiều hửng nắng ở Đông Bắc Bộ, nắng mạnh hơn tại Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 19-22 độ C, Tây Bắc Bộ 23-26 độ C.

Tại Trung Bộ, từ ngày 11-13/2 (24-26 tháng Chạp), đêm và sáng có mưa, trưa và chiều mưa giảm. Nhiệt độ thấp nhất từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến 16-19 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, không xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C ở Tây Nguyên, 22-25 độ C ở Nam Bộ; cao nhất 25-28 độ C ở Tây Nguyên, 30-33 độ C ở Nam Bộ. Đáng chú ý, từ ngày 10-11/2 (23-24 tháng Chạp), phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Ông Khiêm cho biết trong những ngày chính Tết (tức 14-20/2, tức từ 27 Tết đến mùng 4 Tết), chưa có dấu hiệu xuất hiện không khí lạnh. Từ ngày 14-18/2 (27 Tết đến mùng 2 Tết), miền Bắc phổ biến đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ, trời rét về đêm và sáng, trưa và chiều nắng nhẹ. Các tỉnh miền Trung có mưa vài nơi, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác nhưng chưa xuất hiện nắng nóng.