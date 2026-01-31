Singapore bắt đầu lệnh cấm nhập cảnh đối với những du khách "không mong muốn"

Những người nằm trong diện bị cấm nhập cảnh bao gồm cả những người có tiền án tại Singapore hoặc bị đánh giá là gây nguy hiểm cho an toàn công cộng.

Động thái của Singapore nhằm ngăn chặn các du khách không mong muốn lên máy bay đến quốc đảo này đã bắt đầu có hiệu lực từ hôm 30/1, theo đó các hãng hàng không bay vào Singapore phải từ chối cho lên máy bay đối với những hành khách bị đánh dấu là rủi ro.

Chỉ thị mới nhằm ngăn chặn “những người nhập cư không mong muốn hoặc bị cấm, cũng như những người không đáp ứng yêu cầu nhập cảnh của Singapore, lên các chuyến bay đến Singapore”, theo tuyên bố của Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Kiểm soát cửa khẩu (ICA) được công bố ngày 28/11 năm ngoái.

ICA cho biết các hãng bay vào sân bay Seletar và Changi sẽ nhận thông báo cấm lên máy bay (No-Boarding Directive – NBD) từ thứ Sáu.

Những người nước ngoài thuộc diện NBD bao gồm những người từng có tiền án tại Singapore, từng cố gắng nhập cảnh bằng danh tính khác, từng ở quá hạn visa hoặc làm việc trái phép. Ngoài ra, những người bị đánh giá là mối đe dọa hoặc rủi ro đối với an toàn công cộng cũng sẽ bị cấm nhập cảnh.

Singapore cũng có thể từ chối nhập cảnh đối với những người không có visa hợp lệ hoặc giấy tờ đi lại còn hiệu lực ít nhất 6 tháng, theo ICA.

“Khi những hành khách này làm thủ tục check-in cho chuyến bay đến Singapore, hãng hàng không đã nhận thông báo NBD phải từ chối cho họ lên máy bay”, ICA cho biết. “Trong một số trường hợp, các hãng hàng không có thể phải thực hiện thêm kiểm tra, chẳng hạn xác minh visa hoặc kiểm tra việc nộp thẻ nhập cảnh điện tử SG Arrival Card, trước khi cho hành khách hoặc thành viên phi hành đoàn lên máy bay”.

Các hãng hàng không không tuân thủ NBD có thể bị phạt tới 10.000 đôla Singapore (7.900 USD) theo Đạo luật Nhập cư 1959 của Singapore. Nhân viên – bao gồm cả phi công – cho phép người thuộc diện NBD lên máy bay cũng có thể bị phạt tương tự và đối mặt với án tù tối đa 6 tháng, hoặc cả hai hình phạt.

Singapore Airlines cho biết hãng “sẽ tuân thủ” NBD, theo tờ Nikkei Asia. Các hãng khác như AirAsia, Emirates, Scoot và Turkish Airlines cũng cho biết sẽ thực hiện theo chỉ thị, và dự kiến sẽ còn nhiều hãng khác tham gia.

Sân bay Changi của Singapore được xếp hạng sân bay bận rộn thứ 4 thế giới năm ngoái, theo dữ liệu từ công ty hàng không Anh OAG. Sân bay ghi nhận mức kỷ lục 69,98 triệu lượt hành khách trong năm qua, tăng 3,4% so với năm 2024, theo CNA dẫn thông cáo của Tập đoàn Sân bay Changi ngày 22/1.

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái, ICA đã từ chối cho 41.800 du khách nước ngoài nhập cảnh, tăng 26% so với 33.100 người cùng kỳ năm trước, theo báo Lianhe Zaobao.

Con số năm 2024 tăng 16% so với năm 2023.

“Phần lớn những du khách rủi ro cao này được xác định thông qua hoạt động phân tích mục tiêu và đánh giá hồ sơ tại thực địa của ICA”, cơ quan này cho biết trong thông cáo báo chí.

Theo bà Sun Xueling – Thứ trưởng Nội vụ Singapore thời điểm năm 2024 – nhiều trường hợp bị phát hiện hơn nhờ hệ thống thông quan tự động cho phép kiểm tra từ sớm hơn, theo CNA.

ICA có thể sử dụng thông tin từ thẻ nhập cảnh điện tử SG Arrival Card và danh sách hành khách chuyến bay để phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro. Ngoài ra, hành khách nhập cảnh phải đi qua cổng tự động có hỗ trợ sinh trắc học, đồng nghĩa những người cố nhập cảnh bằng danh tính khác sẽ bị phát hiện.

Tháng 9 năm ngoái, Singapore đã từ chối nhập cảnh đối với ông Nathan Law Kwun-chung – người Hong Kong đang bị truy nã – với lý do “lợi ích quốc gia”. Ông Law hiện sống tại Anh và bị cảnh sát Hong Kong truy nã vì cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia sau khi rời Hong Kong năm 2020.

Ông bị từ chối nhập cảnh khi bay từ San Francisco đến Singapore ngày 27/9 và bị đưa trở lại Mỹ vào ngày hôm sau, theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Singapore nói với SCMP.

“Việc ông Law nhập cảnh và có mặt tại Singapore sẽ không phù hợp với lợi ích quốc gia. Người có visa vẫn phải trải qua kiểm tra bổ sung tại cửa khẩu nhập cảnh”, người phát ngôn cho biết.

