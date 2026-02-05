Điện đàm Trump-Tập hé lộ "vấn đề quan trọng nhất" trong quan hệ Mỹ-Trung

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Mỹ ông Donald Trump vào hôm thứ Tư, chỉ vài giờ sau cuộc gọi video với Tổng thống Nga ông Vladimir Putin.

Theo thông cáo của phía Trung Quốc, ông Tập nói với ông Trump rằng vấn đề đảo Đài Loan là “quan trọng nhất” trong quan hệ Trung–Mỹ, nhấn mạnh rằng hòn đảo này là lãnh thổ của Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép bị tách rời.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc phải bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời kêu gọi Washington xử lý việc bán vũ khí cho Đài Loan với “sự thận trọng tối đa”.

Về phần mình, ông Trump cho biết ông coi trọng những quan ngại của Trung Quốc liên quan đến đảo Đài Loan và sẵn sàng duy trì liên lạc với Bắc Kinh để giữ cho quan hệ song phương ổn định, theo thông cáo của Trung Quốc.

Trong khi phía Trung Quốc nhấn mạnh vấn đề Đài Loan, ông Trump lại cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng Một năm ngoái, ông Trump nhiều lần tìm cách định vị mình như một bên trung gian trong các nỗ lực chấm dứt xung đột, vốn bắt đầu từ năm 2022.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh các nhà đàm phán Nga và Ukraine, cùng với các đặc phái viên Mỹ, bắt đầu vòng đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Các cuộc tiếp xúc liên tiếp của ông Tập diễn ra khi Hiệp ước New START giữa Nga và Mỹ – một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân ký năm 2010 – dự kiến hết hạn vào ngày hôm nay, 5/2.

Dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, hãng tin Interfax của Nga cho biết Moscow đã được thông báo trước về cuộc điện đàm giữa ông Tập và ông Trump.

Trong cuộc gọi với ông Putin, ông Tập bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các cuộc đàm phán tại UAE và mời Tổng thống Nga thăm Trung Quốc.

Trong khi phía Trung Quốc không xác nhận liệu ông Trump có thăm Trung Quốc trong năm nay hay không, Tổng thống Mỹ đã nhắc lại rằng chuyến đi này chắc chắn sẽ diễn ra.

Ông Trump mô tả quan hệ Mỹ–Trung là mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới, cho biết ông tôn trọng ông Tập và sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để bảo đảm quan hệ giữa hai nước duy trì trạng thái “tích cực và ổn định” trong nhiệm kỳ của mình.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, vị Tổng thống theo đuổi khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” mô tả cuộc điện đàm là “xuất sắc”, “dài”, “toàn diện” và “rất tích cực”, trong đó “nhiều chủ đề quan trọng đã được thảo luận, bao gồm thương mại, quân sự và chuyến đi Trung Quốc vào tháng 4 mà tôi sẽ thực hiện”.

Ông Trump nói thêm rằng ông “rất mong đợi” chuyến thăm cường quốc châu Á này, đồng thời cho biết hai bên cũng thảo luận khả năng Bắc Kinh mua dầu mỏ và khí đốt của Mỹ.

Ông cho hay khả năng Trung Quốc mua thêm các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, bao gồm đậu tương, cũng đã được đưa ra bàn thảo, đồng thời khẳng định Bắc Kinh đang cân nhắc “mua thêm các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có việc nâng lượng đậu tương lên 20 triệu tấn cho niên vụ hiện tại”.

Sau cuộc gặp song phương với ông Tập tại Busan, Hàn Quốc, vào tháng 10 năm ngoái, ông Trump từng nói rằng Bắc Kinh đã cam kết mua 12 triệu tấn đậu tương vào tháng 2/2026, sau đó là 25 triệu tấn mỗi năm trong 3 năm tiếp theo.

Một nông dân Trung Quốc đang kiểm tra những hạt đậu tương vừa thu hoạch ở tỉnh Hà Nam. Thương mại đậu tương là một trong những chiến trường gây tranh cãi nhất trong cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung. Ảnh: Xinhua.

Trung Quốc chưa công khai xác nhận cam kết này, nhưng các đơn đặt hàng của doanh nghiệp Trung Quốc nhìn chung phù hợp với những con số nói trên. Bắc Kinh đã ngừng nhập khẩu đậu tương từ Mỹ trong phần lớn năm 2025 để trả đũa các mức thuế do ông Trump áp đặt.

Hôm thứ Tư, ông Trump cũng tuyên bố rằng cuộc thảo luận với ông Tập có đề cập đến “việc giao động cơ máy bay”.

Theo thông cáo của Bắc Kinh, trong cuộc trao đổi, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với ông Trump rằng “Mỹ có những quan ngại của mình, và Trung Quốc cũng có những quan ngại riêng”.

“Trung Quốc nói đi đôi với làm, đã nói là kiên quyết thực hiện. Chỉ cần hai bên giữ thái độ bình đẳng, tôn trọng và có đi có lại, đồng thời cùng tiến về phía nhau, thì có thể tìm ra con đường giải quyết các mối quan tâm chung”, ông Tập nói.

Đây cũng là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ cuộc điện đàm vào tháng 11/2025, thời điểm quan hệ Trung–Nhật bất ngờ xấu đi.

Sau cuộc trò chuyện với ông Tập hôm thứ Tư, ông Trump một lần nữa ca ngợi mối quan hệ cá nhân “rất tốt” của mình với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

“Chúng tôi đều nhận thức được tầm quan trọng của việc duy trì điều đó. Tôi tin rằng trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống của tôi, sẽ có nhiều kết quả tích cực đạt được liên quan đến Chủ tịch Tập và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, ông nói.

Không lâu sau cuộc điện đàm, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tại Washington đã đưa ra một số đề xuất nhằm, theo cách ông mô tả, “tiếp thêm động lực” cho quan hệ song phương trong năm nay.

“Hãy đi theo sự dẫn dắt của ngoại giao nguyên thủ quốc gia và giữ cho quan hệ song phương đi đúng hướng”, ông Xie Feng, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Ông lưu ý rằng “năm tới có thể chứng kiến một loạt các tương tác cấp cao giữa hai nước”, đồng thời nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan – “lằn ranh đỏ đầu tiên” – không được phép bị vượt qua trong quan hệ Trung–Mỹ.

Ông Feng cũng kêu gọi tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế và trí tuệ nhân tạo, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố giao lưu nhân dân.

Số lượng sinh viên Trung Quốc tại Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục giảm sau khi sinh viên Ấn Độ vượt qua sinh viên Trung Quốc để trở thành nhóm du học sinh lớn nhất.

Theo khảo sát thường niên mới nhất về các cơ sở giáo dục đại học do Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) công bố vào tháng Mười Một năm ngoái, có tổng cộng 265.919 sinh viên Trung Quốc học tập tại Mỹ trong năm học 2024–2025, giảm 4% so với năm học trước đó.

Ông Ryan Hass thuộc Viện Brookings nhận định rằng “giọng điệu” trong các tuyên bố của Bắc Kinh và Washington về cuộc điện đàm là “mang tính xây dựng và khá tương đồng về các chủ đề”.

Ông viết trên mạng xã hội rằng ông Trump “luôn thể hiện sự tôn trọng đối với ông Tập và thừa nhận tầm quan trọng của quan hệ Mỹ–Trung”, đồng thời cho biết các kế hoạch cho tháng 4 đang “tiến triển thuận lợi”.

Theo SCMP