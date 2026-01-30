Ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì "mối đe dọa từ Cuba"

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đột ngột gia tăng mạnh mẽ sức ép lên chính phủ Cuba và các đối tác thương mại của Havana.

Ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và đe dọa áp mức thuế rất cao đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba, động thái được xem là bước leo thang nghiêm trọng nhằm gây sức ép lên Havana, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela trước đó đã cắt đứt nguồn năng lượng sống còn nhất của đảo quốc này.

Sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng, Mỹ chuyển trọng tâm sang Cuba – quốc gia mà ông Trump tuyên bố là “đã sẵn sàng sụp đổ” tiếp theo. Trong sắc lệnh hành pháp ký hôm 29/1, ông Trump gọi Cuba là “mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng” đối với an ninh quốc gia Mỹ.

“Sẽ không có bất kỳ sự khoan nhượng nào từ phía Mỹ đối với các hành vi của Cuba,” sắc lệnh nêu rõ. “Tôi nhận thấy rằng các chính sách, thực tiễn và hành động của chính phủ Cuba trực tiếp đe dọa sự an toàn, an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”.

Sắc lệnh này thiết lập cơ chế cho phép áp đặt các mức thuế bổ sung nghiêm khắc đối với hàng hóa nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào bị phát hiện trực tiếp hoặc gián tiếp bán hoặc cung cấp dầu cho Havana. Văn bản trao quyền rộng rãi cho Ngoại trưởng và Bộ trưởng Thương mại Mỹ trong việc xác định các bên vi phạm và đề xuất mức thuế cụ thể lên Tổng thống.

Động thái này chính thức hóa và tăng cường một cuộc phong tỏa năng lượng trên thực tế vốn đã được siết chặt trong nhiều tuần qua. Chiến dịch quân sự của Mỹ dẫn tới việc bắt giữ ông Nicolas Maduro hồi đầu tháng đã khiến Cuba bị cắt khỏi nguồn cung dầu thô chủ chốt. Sau đó, sức ép nhằm vào Mexico – nhà cung cấp cuối cùng còn lại của Havana – đã đẩy đảo quốc này vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.

Theo công ty dữ liệu Kpler, Cuba hiện chỉ còn đủ dầu dự trữ cho khoảng 15–20 ngày. Quốc gia này đã phải đối mặt với tình trạng mất điện hằng ngày, và các nhà phân tích cảnh báo nguy cơ sụp đổ kinh tế cũng như khủng hoảng nhân đạo nếu không sớm được tiếp tế.

Trong một bản thông tin, Nhà Trắng biện minh cho tuyên bố tình trạng khẩn cấp là phản ứng cần thiết trước các “hoạt động ác ý”, cáo buộc Cuba đang lưu trữ “cơ sở tình báo tín hiệu lớn nhất của Nga ở nước ngoài”.

Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel tỏ ra cứng rắn, tuyên bố đầu tuần này rằng “sự khắc nghiệt của thời điểm hiện tại và mức độ tàn bạo của các mối đe dọa nhằm vào Cuba sẽ không thể khiến chúng tôi chùn bước”.

Cuba đã bị Mỹ áp lệnh cấm vận thương mại từ những năm 1960, nhưng chưa từng phải đối mặt với nguy cơ bị phong tỏa hải quân kể từ năm 1962, khi Tổng thống John F. Kennedy áp đặt “vùng cách ly” kéo dài 13 ngày nhằm ngăn Liên Xô triển khai tên lửa tại Cuba.

Theo RT