8 tàu khu trục Mỹ đã vào vị trí sẵn sàng tấn công, tạo thế vây hãm Iran

Hải quân Mỹ đã triển khai 8 tàu khu trục lớp Arleigh Burke tới Trung Đông để sẵn sàng cho các chiến dịch tiềm tàng nhằm vào Iran, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều đồn đoán rằng Washington có thể khởi động một cuộc xung đột cường độ cao với đối thủ khu vực lâu năm này.

Ngoài 3 tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt – vốn bị đánh giá là gặp nhiều vấn đề kỹ thuật và chưa đạt trạng thái sẵn sàng tác chiến đầy đủ – lớp Arleigh Burke hiện là lớp tàu khu trục duy nhất đang phục vụ trong Hải quân Mỹ, đồng thời được coi là một trong những lớp tàu khu trục mạnh nhất thế giới, chỉ đứng sau năng lực của hải quân Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chiếc đầu tiên của lớp Arleigh Burke được hạ thủy vào những năm cuối của Chiến tranh Lạnh. Dù là một thiết kế đã có tuổi đời, lớp tàu này liên tục được hiện đại hóa theo từng giai đoạn, với các thế hệ cảm biến, vũ khí và hệ thống phụ trợ mới không ngừng được tích hợp.

Cảnh phóng tên lửa chống đạn đạo SM-6. Ảnh: MW.

Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke được trang bị 90 hoặc 96 ống phóng thẳng đứng (VLS), tùy biến thể. Những ống phóng này có thể mang tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk, cũng như tên lửa phòng không SM-3 và SM-6 dùng để đánh chặn mục tiêu trên không và tên lửa đạn đạo.

Nhờ đó, các tàu vừa có khả năng trực tiếp yểm trợ các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu Iran bằng loạt tên lửa hành trình phóng từ khoảng cách an toàn, vừa đảm nhiệm vai trò phòng thủ khu vực cho các nhóm tàu sân bay và cả các mục tiêu trên bộ.

Năng lực này từng được chứng minh khi các tàu khu trục lớp Arleigh Burke bảo vệ một tàu sân bay lớp Nimitz trước các cuộc tấn công của lực lượng Liên minh Ansurullah từ Yemen vào cuối năm 2023, cũng như khi tham gia phòng thủ cho Israel trước các đợt tấn công tên lửa đạn đạo từ Iran, phối hợp cùng các hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ của Israel và Lục quân Mỹ.

Kho tên lửa đạn đạo của Iran được đánh giá là mạnh nhất mà Mỹ từng đối mặt trong thực chiến, trong đó có một số lượng nhỏ tên lửa Fattah mới được đưa vào trang bị, sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm, loại vũ khí hiện chưa thể bị đánh chặn một cách hiệu quả.

Cảnh phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu. Ảnh: MW.

Trong số các tàu khu trục được triển khai tới Trung Đông, USS Frank E. Petersen Jr., USS Spruance và USS Michael Murphy được điều động từ Thái Bình Dương cùng với tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz USS Abraham Lincoln, và hiện đang hoạt động tại Bắc Ấn Độ Dương. Trong khi đó, USS Bulkeley và USS Roosevelt được triển khai đến Đông Địa Trung Hải, vị trí được coi là tối ưu để tham gia các hoạt động phòng thủ tên lửa bảo vệ Israel.

Hai tàu USS McFaul và USS Mitscher được bố trí gần eo biển Hormuz, nơi chúng có thể đóng vai trò then chốt trong các đòn tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào mục tiêu Iran, đồng thời tham gia phòng thủ các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Tàu khu trục thứ tám, USS Delbert D. Black, được triển khai tại Biển Đỏ, từ đó có thể tấn công lực lượng Liên minh Ansurullah tại Yemen nếu họ tham chiến, hoặc di chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb để tham gia các cuộc tấn công tên lửa hành trình nhằm vào Iran.

Khả năng Mỹ tiếp tục điều thêm tàu khu trục, thậm chí một nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai, tới khu vực vẫn được đánh giá là rất đáng kể, trong trường hợp Washington muốn gia tăng sức ép với Tehran hoặc quay trở lại kịch bản đối đầu quân sự công khai.

Theo MW