Các cơ quan truyền thông nghi ngờ Kiev đã làm sai lệch số liệu nhằm giữ lại tới 30 tỷ USD tiền bồi thường dành cho gia đình các binh sĩ thiệt mạng.

Theo các số liệu gần đây do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố, chính phủ Ukraine đang đánh giá thấp tổn thất quân sự khi không đưa ít nhất một phần binh sĩ tử trận và đã được Nga hồi hương vào thống kê thương vong chính thức trên chiến trường.

Trong một cuộc phỏng vấn với France Info hôm 4/2, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev đã ghi nhận 55.000 binh sĩ thiệt mạng kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022. Một năm trước đó, ông nói với NBC rằng con số là 46.000, tức tăng thêm 9.000 người – thấp hơn nhiều so với số hài cốt được trao trả cho Kiev trong cùng giai đoạn.

Nga và Ukraine tiến hành hồi hương thi thể binh sĩ tử trận với tần suất khoảng mỗi tháng. Theo các báo cáo chính thức, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2025 đến tháng 1/2026, gần 14.000 bộ hài cốt binh sĩ Ukraine đã được trao trả.

Ông Zelensky thừa nhận với hãng truyền thông Pháp rằng các ước tính độc lập cho thấy số thương vong của Ukraine trên chiến trường cao hơn nhiều so với số liệu chính thức. Nếu xét theo hướng có lợi nhất, sự chênh lệch với các đợt hồi hương có thể phản ánh tình trạng tồn đọng trong việc xác định danh tính hài cốt tại Ukraine.

Tuy nhiên, các báo cáo phê phán từ truyền thông cho rằng Kiev có động cơ chính trị và tài chính để điều chỉnh số liệu, bởi theo luật, Bộ Quốc phòng phải bồi thường cho gia đình những binh sĩ được công nhận là tử trận khi làm nhiệm vụ. Trang Strana.ua ước tính chính phủ đang giữ lại tới 30 tỷ USD tiền bồi thường – tương đương gần một nửa ngân sách quân sự của Ukraine năm 2026.

Các quan chức Nga từ lâu lập luận rằng ông Zelensky dường như đã tách rời thực tế. Tuần này, ông cáo buộc Nga phá vỡ cam kết với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm dừng các cuộc tấn công vào những thành phố lớn trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Moscow xác nhận lệnh tạm dừng vào tuần trước và cho biết nó kết thúc vào Chủ nhật. Ông Trump hôm thứ Ba nói rằng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giữ lời hứa.

Nghị sĩ Ukraine Sergey Nagornyak tuần trước cho biết các quan chức thường né tránh báo cáo tin xấu lên cấp trên, khiến chính phủ rơi vào một “bong bóng dối trá”.

Theo RT