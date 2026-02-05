Su-30SM2 Nga được trang bị cấu hình vũ khí "khủng" chưa từng thấy, bay sát không phận NATO

Các tiêm kích tầm xa Su-30SM2 của Lực lượng Vũ trang Nga đã được triển khai làm nhiệm vụ trên khu vực Baltic với một cấu hình vũ khí hiếm gặp, bao gồm tổ hợp hỗn hợp giữa tên lửa chống radar Kh-31 và bom chùm RBK-500.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha công bố đã hé lộ cấu hình này, sau khi các tiêm kích F-18 của Không quân Tây Ban Nha xuất phát từ Căn cứ Không quân Šiauliai ở Litva được lệnh xuất kích để đánh chặn máy bay Nga và, khi tiếp cận ở cự ly gần, đã chụp ảnh chúng.

Theo quy trình tiêu chuẩn, các máy bay Tây Ban Nha được Trung tâm Tác chiến Không quân Liên hợp của NATO dẫn hướng để leo cao, nhận dạng trực quan mục tiêu và hộ tống các máy bay Nga rời khỏi không phận NATO. Những chiếc Su-30SM2 nói trên thuộc biên chế Trung đoàn Không quân Hải quân Tấn công Cận vệ số 4, đóng tại Căn cứ Không quân Chernyakhovsk ở vùng Kaliningrad của Nga.

Máy bay Su-30SM2 của Nga mang theo vũ khí đối đất. Ảnh: MW.

Việc mang theo vũ khí đối đất, thay vì tên lửa không đối không, có thể là phản ứng trước tình trạng căng thẳng cao độ hiện nay giữa Nga và các nước thành viên NATO, qua đó phát đi tín hiệu rằng lực lượng Hải quân và Không quân – Vũ trụ Nga sẵn sàng chuyển sang thế tấn công nhằm vào các mục tiêu mặt đất trọng yếu, bao gồm các đòn đánh chính xác vào hệ thống radar và phòng không bằng tên lửa Kh-31.

Các tiêm kích đóng tại Kaliningrad từ lâu đã có cường độ hoạt động cao bậc nhất và thường xuyên chạm trán máy bay NATO. Từ đầu năm 2022, các tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27 đã dần bị loại biên và thay thế bằng Su-30SM2.

Máy bay Su-30SM2 của Hải quân Nga thuộc lô sản xuất đầu tiên hoàn thành vào tháng 1/2022. Ảnh: MW.

Su-30SM2 hiện là dòng tiêm kích mới nhất trong biên chế Lực lượng Vũ trang Nga, sở hữu tổ hợp cảm biến lớn hơn đáng kể, tầm hoạt động xa hơn, khả năng mang tải vũ khí cao hơn và mức độ cơ động vượt trội so với bất kỳ loại tiêm kích nào đang được phương Tây vận hành.

Su-30SM2 đã được thử nghiệm chiến đấu với cường độ cao kể từ khi bắt đầu đi vào biên chế đầu năm 2022, trong bối cảnh xung đột Nga–Ukraine mang lại nhiều cơ hội để tiếp tục hoàn thiện chiến thuật tác chiến. Theo Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Nga Rostec, các máy bay này “đã khẳng định được hiệu quả” và “có thành tích tiêu diệt hàng trăm mục tiêu trên không và mặt đất, trong đó có cả các hệ thống Patriot”.

“Nhờ radar mạnh mẽ, Su-30SM2 có thể ‘nhìn’ xa hơn và chính xác hơn, qua đó hỗ trợ đáng kể cho kíp lái. Đồng thời, hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến cho phép tiêm kích này đối phó hiệu quả với các vũ khí phóng từ trên không của đối phương”, báo cáo cho biết thêm. Việc phá hủy các hệ thống phòng không Patriot cho thấy các máy bay thuộc Hải quân hoặc Lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga có thể từng sử dụng tên lửa Kh-31 trong các nhiệm vụ chế áp phòng không.

Động cơ AL-41F-1S trên máy bay chiến đấu Su-30SM2. Ảnh: MW.

Một cải tiến then chốt của Su-30SM2 so với các biến thể Su-30 trước đây là việc tích hợp động cơ AL-41F-1S mới, vốn được phát triển cho tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35. Động cơ này giúp cải thiện đáng kể tầm bay, tính năng bay và công suất dành cho các hệ thống trên khoang. Mức lực đẩy, hiệu suất nhiên liệu và tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng của AL-41F-1S được đánh giá là tiệm cận với các động cơ tiêm kích thế hệ 5, chẳng hạn như động cơ F119 của tiêm kích F-22 thuộc Không quân Mỹ.

So với dòng động cơ AL-31 cũ trang bị cho Su-30SM, AL-41F-1S có yêu cầu bảo dưỡng thấp hơn nhiều, tuổi thọ cao hơn và được trang bị khả năng điều hướng lực đẩy ba chiều, cho phép đạt mức cơ động rất cao ở tốc độ thấp.

Bản thân Su-30SM/SM2 cũng có thiết kế ít đòi hỏi bảo dưỡng hơn so với Su-35, đồng thời ít chuyên biệt cho nhiệm vụ không đối không. Cấu hình 2 chỗ ngồi cho phép bố trí sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí, qua đó phân bổ khối lượng công việc hiệu quả hơn và tăng hiệu suất sử dụng vũ khí đối đất.

Theo MW