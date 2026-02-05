"Những ký ức đau đớn của hôn nhân": Bà Melinda trải lòng về Bill Gates và hồ sơ Epstein

Bà Melinda French Gates chia sẻ nỗi đau cá nhân khi ông Bill Gates bị nêu tên trong các hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein, nhấn mạnh rằng những câu hỏi còn tồn tại cần được chính người trong cuộc trả lời.

Nhà hoạt động từ thiện, bà Melinda French Gates cho biết việc chồng cũ của bà – ông Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft – bị nêu tên trong các hồ sơ mới liên quan đến tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein đã khiến bà phải đối diện lại “những khoảng thời gian rất đau đớn trong cuộc hôn nhân”.

Phát biểu trong một podcast của NPR, bà nói mình cảm thấy “nỗi buồn không thể diễn tả”, đồng thời nhấn mạnh rằng “bất kỳ câu hỏi nào còn tồn tại” đều cần được những người có tên trong các hồ sơ đó – bao gồm cả chồng cũ của bà – tự trả lời.

“Tôi thực sự hạnh phúc vì đã rời xa tất cả những vũng bùn đó”, bà nói. Hai người chính thức ly hôn vào năm 2021.

Các tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố có bao gồm một cáo buộc từ phía Epstein rằng ông Bill Gates từng mắc một bệnh lây truyền qua đường tình dục. Người phát ngôn của ông Gates đã gọi tuyên bố này là “hoàn toàn vô lý”.

Bill Gates không bị bất kỳ nạn nhân nào của Epstein cáo buộc hành vi sai trái, và việc tên ông xuất hiện trong các hồ sơ không đồng nghĩa với việc có bất kỳ hoạt động phạm tội nào.

Vị tỷ phú này đã lần đầu lên tiếng về việc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố các hồ sơ trong một cuộc phỏng vấn với đài 9News của Australia. Ông cho biết các tương tác với Epstein chỉ giới hạn ở những bữa tối, và ông chưa từng tới hòn đảo của Epstein.

Trong cuộc phỏng vấn với podcast Wild Card của NPR, bà Melinda French Gates chia sẻ: “Với tôi, mỗi khi những chi tiết đó xuất hiện, nó thực sự rất khó khăn, đúng không? Bởi vì nó khơi lại ký ức về những giai đoạn vô cùng, vô cùng đau đớn trong cuộc hôn nhân của tôi”.

Bà nói tiếp: “Bất kỳ câu hỏi nào còn tồn tại – mà thực sự tôi cũng không thể hiểu hết được – thì những câu hỏi đó thuộc về những người liên quan, và kể cả chồng cũ của tôi. Họ cần phải trả lời những điều đó, không phải tôi”.

Truyền thông Mỹ đưa tin rằng trước khi hai người chia tay – sau 27 năm chung sống – bà Melinda French Gates đã không hài lòng với mối liên hệ giữa chồng mình và Epstein. Sau khi thông báo ly hôn được đưa ra, Bill Gates thừa nhận từng có quan hệ ngoài luồng với một nữ nhân viên Microsoft vào năm 2019.

Các cáo buộc liên quan đến ông Bill Gates nằm trong hơn 3 triệu tài liệu được DOJ công bố vào tuần trước.

Hai email đề ngày 18/7/2013 dường như được soạn thảo bởi Epstein, nhưng không rõ chúng có từng được gửi cho ông Gates hay không.

Cả hai email đều được gửi từ tài khoản email của Epstein và quay trở lại chính tài khoản đó; không có địa chỉ email nào liên quan đến ông Gates xuất hiện, và cả hai email đều không có chữ ký.

Một email được viết như một lá thư xin từ chức khỏi Quỹ Bill & Melinda Gates, trong đó người viết phàn nàn về việc phải mua thuốc cho Bill Gates “để đối phó với hậu quả của quan hệ tình dục với các cô gái Nga”.

Email còn lại, mở đầu bằng “thưa Bill”, phàn nàn về việc ông Bill Gates chấm dứt một mối quan hệ bạn bè và đưa ra thêm các cáo buộc rằng ông Gates đã cố che giấu một bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả việc che giấu với người vợ khi đó là bà Melinda.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Australia, ông Bill Gates nói thêm rằng email này chưa từng được gửi và nội dung của nó là “sai sự thật”.

Trong nhiều năm qua, ông Bill Gates và các đại diện của mình đã tìm cách giảm nhẹ mối liên hệ giữa ông với Epstein. Trước đây, ông từng nói rằng họ chỉ có “vài bữa tối” để thảo luận về một dự án từ thiện, vốn cuối cùng không thành hiện thực.

Sau những cáo buộc mới nhất, một người phát ngôn của ông Bill Gates tuyên bố: “Điều duy nhất mà các tài liệu này cho thấy là sự bực bội của Epstein vì không duy trì được mối quan hệ lâu dài với ông Gates, cũng như mức độ mà ông ta sẵn sàng đi xa để gài bẫy và bôi nhọ”.

Người này nói thêm: “Những cáo buộc này – xuất phát từ một kẻ nói dối đã được chứng minh và đầy cay cú – là hoàn toàn vô lý và hoàn toàn sai sự thật”.

Theo NPR