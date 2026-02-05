Khám phá khu phức hợp lừa đảo qua mạng ở biên giới Campuchia–Thái Lan

Những gì được chứng kiến trong khu phức hợp lừa đảo mạng viễn thông ở biên giới Campuchia - Thái Lan khiến các phóng viên bất ngờ và kinh ngạc.

Quân đội Thái Lan hôm 2/2 đã đưa các phóng viên quốc tế vào một cơ sở lừa đảo tinh vi đến mức kinh ngạc được che giấu ở biên giới Campuchia để phơi bày âm mưu, thủ đoạn của bọn tội phạm này trước toàn thế giới.

Phía Thái Lan nói với truyền thông nước ngoài rằng trong một chiến dịch vũ trang trước đó, sau khi chiếm được một cơ sở ở O'Smach, họ đã bị sốc khi phát hiện một lượng lớn bằng chứng về hành vi lừa đảo xuyên quốc gia được giấu bên trong các tòa nhà. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là sự hiện diện của các "studio chụp ảnh" chuyên dụng bên trong cơ sở được sử dụng để lừa gạt các nạn nhân.

Toàn cảnh khu phức hợp lừa đảo O'Smach. Ảnh: Line.



Nơi các phóng viên được đưa tới là một khu tổ hợp lừa đảo trực tuyến nằm gần thị trấn biên giới O’Smach giữa Thái Lan và Campuchia. Tại đây xuất hiện hàng loạt bối cảnh được dựng theo tỷ lệ 1:1, bao gồm trụ sở công an và ngân hàng các nước khác nhau, được bọn tội phạm sử dụng để phục vụ các hoạt động lừa đảo. Sau khi xảy ra xung đột biên giới Campuchia – Thái Lan cuối năm 2025, khu tổ hợp này đã bị quân đội Thái Lan kiểm soát

Một đại diện cấp cao của quân đội Thái Lan ngày 2/2 cho biết, khu tổ hợp này từng giam giữ hàng nghìn người, phần lớn là nạn nhân của nạn buôn người. Những người này nếu không tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến sẽ bị ngược đãi.

Quân đội Thái Lan hiện kiểm soát khu vực O'Smach. Ảnh: Reuters.



Sau đó, các binh lính quân đội Thái Lan đã đưa các phóng viên tới tham quan một trong những tòa nhà trong khu tổ hợp. Tòa nhà cao sáu tầng, bên trong tài liệu vương vãi khắp nơi, bao gồm danh sách các mục tiêu tiềm năng để lừa đảo, bảng thông tin liên lạc, cùng kịch bản và lời thoại phục vụ các cuộc gọi lừa đảo.

Bên trong khu tổ hợp chất đầy đồng phục cảnh sát và các phông bối cảnh của nhiều quốc gia, dùng cho mục đích lừa đảo. Trong các tòa nhà trong khu vực này cũng chứa nhiều đạo cụ và bối cảnh chuyên dùng cho hoạt động lừa đảo.

Đồn cảnh sát Singapore giả mạo do bọn lừa đảo dàn dựng. Ảnh: Zaobao.

Cùng ngày, Thiếu tướng Teeranan Nandhakwang Cục trưởng Tình báo Lục quân Hoàng gia Thái Lan, tuyên bố: “Hôm nay chúng tôi công bố địa điểm này là để hy vọng cả thế giới có thể thấy rõ nó đã được sử dụng như thế nào. Đây là một căn cứ tội phạm gây tổn hại cho nhân loại. Các nhóm lừa đảo này được tổ chức rất bài bản, với cơ sở hạ tầng, quy trình làm việc tinh vi và nhiều chiến thuật, kỹ thuật tâm lý khác nhau".

Khu tổ hợp này nằm tại khu vực O’Smach, trước khi xung đột biên giới Campuchia – Thái Lan nổ ra thuộc tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia, gần cửa khẩu biên giới Chong Chom với tỉnh Surin của Thái Lan.

Đồn cảnh sát Australia giả mạo do bọn lừa đảo dàn dựng. Ảnh: Zaobao.

Khu vực O’Smach là một phần của các hoạt động tranh chấp biên giới và xung đột quân sự gần đây giữa Campuchia và Thái Lan, liên quan đến cáo buộc lừa đảo qua mạng viễn thông và các vấn đề an ninh biên giới.

Hãng tin Reuters đưa tin rằng trước khi quân đội Thái Lan chiếm đóng, khu vực sát biên giới này từng là nơi trú ẩn của hàng nghìn người. Nhiều người trong số họ là nạn nhân của nạn buôn người, bị ép buộc lừa đảo những người hoàn toàn xa lạ dưới sự đe dọa vũ trang, hoặc phải đối mặt với những hình phạt và hành vi bạo lực tàn bạo. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, và có những người từng được giải cứu khỏi các cơ sở lừa đảo tương tự ở khu biên giới khác trong khu vực trong những năm trước.

Sổ ghi chép kịch bản lừa đảo và các câu đối thoại mẫu với các nạn nhân. Ảnh: Reuters.



Trên thực tế, dữ liệu cho thấy chính phủ Mỹ từ lâu đã xác định O’Smach là một trong những trung tâm lừa đảo quan trọng nhất thế giới. Về quy mô và cấu trúc: Tại đây có nhiều khu phức hợp lớn, gồm các tòa nhà cao đến 6 tầng từng dùng làm nơi ở và làm việc cho những người tiến hành hoạt động lừa đảo. Một số cơ sở trong khu được đặt tên như O’Smach Resort và Royal Hill, với nhà ở, trạm quản lý, cửa hàng và nhà ăn.

Trang phục của cảnh sát Indonesia bị bọn lừa đảo làm giả. Ảnh: Reuters.



Những cảnh tượng gây kinh ngạc

Bên trong các tòa nhà là các phòng cách âm đặt bàn máy tính, kịch bản danh sách mục tiêu, cho thấy đây là một tổ hợp chuyên tổ chức lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Các phòng còn được dựng lên như bối cảnh văn phòng cảnh sát, ngân hàng của nhiều nước — ví dụ có những mô phỏng trạm cảnh sát của Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Indonesia… nhằm tạo độ tin cậy giả mạo trong các cuộc gọi video với các nạn nhân.

Các tòa nhà 6 tầng là căn cứ của bọn lừa đảo. Ảnh: Reuters .



Những bộ đồng phục cảnh sát, biển hiệu giả và tài liệu lừa đảo được tìm thấy trong các bối cảnh này dùng để đe doạ, ép nạn nhân tuân theo yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin.

Quân đội Thái Lan cho biết đã thu được hơn 800 SIM card, hàng trăm điện thoại thông minh, đồng phục và phù hiệu cảnh sát giả cùng với rất nhiều tài liệu ghi chép về mục tiêu và kịch bản lừa đảo. Tất cả cho thấy đây không phải là hoạt động nhỏ lẻ mà là một hệ thống lừa đảo có tổ chức với các bộ phận và phương tiện riêng biệt.

Trụ sở "Phân cục cảnh sát Phố Đông, Cục CA Thượng Hải" dởm do bọn lừa đảo dựng lên. Ảnh: Reuters.



Khu tổ hợp này đã bị quân đội Thái Lan kiểm soát trong các cuộc xung đột biên giới cuối năm 2025, và bị phá hủy một phần trong cuộc tranh chấp kéo dài giữa hai nước.

Tình hình diễn biến gây ra tranh luận lớn giữa Campuchia và Thái Lan về cách xử lý các khu scam này. Thái Lan sử dụng thông tin về các khu scam như một phần của lý do tiến hành hoạt động quân sự.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho rằng Thái Lan đã lấy cớ khu tổ hợp lừa đảo để tiến hành tấn công quân sự. Ông nhấn mạnh rằng chính quyền Campuchia đang tích cực trấn áp hoạt động lừa đảo, đồng thời cam kết sẽ xóa bỏ hoàn toàn ngành công nghiệp phi pháp này trước tháng 4 tới.

Theo Zaobao, Line, Singtao